Алексей Резников подчеркнул, что меняется как отношение западных лидеров к полномасштабной войне в Украине, так и оценка возможного сценария ее завершения.

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Как западные партнеры видят победу Украины

Глава оборонного ведомства напомнил, что подавляющее большинство стран-союзниц сначала не верили, что Украина способна не просто сопротивляться, а побеждать. Однако каждая операция освобождения от захватчиков Киевщины, Черниговщины, Сумщины, потопление "Москвы", а еще деоккупация Харьковщины и Херсона давала западным партнерам понимание, что мы не просто выживаем, поэтому нужно помочь и дождаться победы.

По словам Резникова, чем больше у нас успехов, тем больше союзники понимают, что хотят быть партнерами в этой победе. Кроме того, когда люди увидели ужасы Бучи, Ирпеня, Изюма, Балаклеи, мир содрогнулся, что это армия россиян-насильников, мародеров и убийц.

Меняется и эволюция, и в головах лидеров стран, и они уже иначе видят возможный результат, верят в то, что может быть победа Украины уже осознанно. И потому они по-другому планируют, где и как нам помочь,

– подчеркнул министр.

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"На условиях Украины"

Глава Минобороны добавил, что подавляющее большинство партнеров уже понимают, что речь идет о победе в виде выхода на границы 1991 года.

"Даже если они думают о каких-то очередных уровнях эскалации, каких-то там красных линиях – это звучит все меньше и меньше, тише и тише, и они все уже говорят: "Переговоры? Окей! Мы поддерживаем Украину, когда она будет готова, и на условиях Украины", – подытожил Резников.