Олексій Резніков наголосив, що змінюється як ставлення західних лідерів до повномасштабної війни в Україні, так і оцінки можливого сценарію її завершення.

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Як західні партнери бачать перемогу України

Глава оборонного відомства нагадав, що переважна більшість країн-союзниць спочатку не вірили, що Україна спроможна не просто чинити опір, а перемагати. Однак, кожна операція звільнення від загарбників Київщини, Чернігівщини, Сумщини, потоплення "Москви", а ще деокупація Харківщини та Херсона тощо, давала західним партнерам розуміння, що ми не просто виживаємо, тож потрібно допомогти і дочекатися перемоги.

За словами Резнікова, чим більше ми даємо успіху, тим більше союзники розуміють, що хочуть бути партнерами в цій перемозі. Окрім того, коли люди побачили жахіття Бучі, Ірпеня, Ізюма, Балаклії, світ здригнувся, що це армія росіян-гвалтівників, мародерів і вбивць.

Змінюється і еволюція, і в головах лідерів країн, і вони вже інакше бачать можливий результат, вони вірять в те, що може бути перемога України вже свідомо. І тому вони по-іншому планують, де і як нам допомогти,

– наголосив міністр.

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"На умовах України"

Очільник Міноборони додав, що переважна більшість партнерів вже розуміють, що йдеться про перемогу у вигляді виходу на кордони 1991 року.

"Навіть якщо вони думають про якісь чергові рівні ескалації, якісь там червоні лінії – того звучить все менше і менше, тихіше і тихіше, і вони всі вже кажуть: "Перемовини? Окей! Ми підтримуємо Україну, коли вона буде готова, і на умовах України", – підсумував Резніков.