24 Канал ко Дню Независимости подготовил серию материалов, в которых рассказывает о выдающихся достижениях украинцев. В новом выпуске проекта "33 момента гордости" предлагаем вспомнить о самых ярких звездах и знаковых событиях в истории украинского тенниса.

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Первый в истории титул уровня WTA для украинского тенниса (1992)

Наталья Медведева – бывшая украинская теннисистка, которая в 1992 году навсегда записала свое имя в историю этого вида спорта. Она стала автором первого титула уровня WTA (также ATP) среди украинцев.

Исторический успех пришел к теннисистке в австрийском Линце. Медведева добралась до финала, где сыграла против француженки Паскаль Парадис. Украинка в двух сетах закрыла соперниц и победила на турнире – 6:4, 6:2.

К слову, больше ни одна из украинских теннисисток не побеждала на турнире в Линце.

Интересно! За свою карьеру Наталья Медведева получила 4 трофея в одиночном разряде и аж 12 – в парном. 23-я позиция была самой высокой в рейтинге WTA для Медведевой. В 1998 году она закончила успешную карьеру.

Сумасшедший финал Ролан Гаррос (1999)

Семья Медведевых воспитала еще одного топового теннисиста. Речь идет об Андрее Медведеве, младшем брате Натальи. За свою карьеру он выиграл 11 титулов в одиночном разряде и даже был четвертой ракеткой мира. На его счету – победы над ведущими теннисистами мира, в частности Роджером Федерером.

Также Медведев доходил до финала Ролан Гаррос-1999, где встречался с Андре Агасси.

В первых двух сетах украинец почти гарантировал себе победу – 6:1, 6:2. Андрей отдал сопернику лишь три гейма. Однако уже следующая партия с боями была за американцем – 4:6. Андре отыграл скрытый матчбол и взял брейк. Это стало началом несчастливого конца для украинца. Два других сета остались за Агасси – 3:6, 4:6. К сожалению, Андрей Медведев должен был удовлетвориться лишь трофеем вице-чемпиона Ролан Гаррос.

Теннисный поединок Медведев – Агасси: видеообзор

Финал парного разряда на Australian Open (2008)

Екатерина и Алена Бондаренко – одни из самых успешных украинских теннисисток в истории. Девушки серьезно взяли в руки ракетки в четыре и пять лет соответственно. Сестры Бондаренко получили 4 трофея WTA и 10 ITF (в одиночном разряде), а также 8 кубков WTA и 11 – ITF в парном разряде.



Сестры Бондаренко / Фото Getty Images

Однако самая памятная победа Екатерины и Алены была в парном разряде Открытого чемпионата Австралии в 2008 году. Тогда украинский дуэт вышел в финал, где сыграл против белорусско-израильской пары Виктории Азаренко/Шахар Пеер.

Первый сет был за соперницами – 2:6. Но украинки сумели перевернуть ход финального матча в свою пользу и оформили положительный для себя результат – 6:1, 6:4.

Следует отметить, что в том же году сестры Бондаренко также победили в парном разряде на турнире в Париже, где в финале в двух сетах обыграли чешский дуэт – 6:1, 6:4. Но эта победа отнюдь не сравнится с победой на Australian Open.

Победа Стаховского над "Королем Уимблдона" Федерером (2013)

Уимблдон-2013 навсегда запечатлелся в памяти бывшего лидера мужской сборной Украины по теннису Сергея Стаховского и поклонников этого увлекательного вида спорта.

Украинский теннисист встретился с Роджером Федерером, которого называли "отцом Уимблдона". До 2013 года швейцарец семь раз побеждал именно на старейшем теннисном турнире. Встреча состоялась на центральном корте, где все предсказывали легкую победу Роджеру. Матч длился четыре партии, первая из которых была за Федерером – 6:7.



Сергей Стаховский / Фото Getty Images

Три следующих сета были не менее напряженные. Но план и тактика Стаховского на эту игру принесла желанный результат. Три партии подряд забрал украинец и довел матч до победы – 7:6, 7:5 и 7:6. В итоге – 3:1 в пользу Сергея.

Стаховский прервал невероятную серию тогда первой ракетки мира. Последний раз так рано Федерер вылетал из травяного мэйджора еще 11 лет назад (в 2002-м). До того момента Роджер не терпел поражений раньше четвертьфинала.

Матч Стаховский – Федерер: видеообзор

К слову! Этим вылетом Федерера воспользовался Энди Маррей. Британец дошел до финала, где переиграл в трех сетах серба Новака Джоковича – 6:4, 7:5 и 6:4.

Надаль почувствовал всю мощь Долгополова (2014)

Прошло меньше года, как в украинском теннисе состоялась еще одна большая победа. В третьем круге в Индиан-Уэллс Александр Долгополов встречался с Рафаэлем Надалем.

Трех сетов хватило украинцу, чтобы выбить испанского теннисиста с Мастерса – 6:3, 3:6, 7:6 (7:5). Это была дебютная победа Долгополова над лидером мирового рейтинга. Также это была первая победа Александра над Рафаэлем в 6-ти на то время проведенных очных встречах.

Встреча Долгополов – Надаль: видеообзор

Интересно, что в 2012 году Долгополов занял самое высокое в своей карьере место в рейтинге ATP – 13-ю строчку. Всего за карьеру завоевал 4 трофея (один из них в парном разряде).

Следует отметить, что победное шествие Долгополова на Уимблдоне-2013 остановил испанец Давид Феррер – 7:6 (8:6), 6:7(2:7), 6:2, 1:6 и 2:6.

Дебютная победа Свитолиной над легендой тенниса (2016)

В третьем раунде Олимпийских игр-2016 Элина Свитолина сыграла против Серены Уильямс, которая показывала на тот момент один из самых высоких уровней в своей карьере. Украинка же поехала на игры в бразильское Рио-де-Жанейро в статусе четырехкратной победительницы турниров уровня WTA.

Два сета понадобились Элине, чтобы создать олимпийскую сенсацию в мире тенниса. Свитолина переиграла Уильямс-младшую – 6:4, 6:3. Украинская теннисистка еще громче заявила о себе на весь мир. Элина взяла реванш у американки за поражение в четвертом круге Ролан Гаррос.

Матч Уильямс – Свитолина: видео

Отметим, что в 2017-м всю мощь Свитолиной на собственной шкуре почувствовала Уильямс-старшая – Винус.

К сожалению, до медалей Олимпиады-2016 Свитолина не добралась. В четвертьфинале игр Элина уступила чешке Петре Квитовой, выиграв лишь два гейма (2:6, 0:6).

Добавим, что осенью 2016-го Элина Свитолина получила свою вторую серьезную победу. Украинская теннисистка одолела немку Анджелик Кербер, другую первую ракетку планеты.

Это было только начало пути Элины к статусу 3-й ракетки мира.

Вот это да! Осенью 2017-го Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который состоялся в Сингапуре. Элина впервые в карьере и во всей истории украинского женского тенниса попала в восьмерку сильнейших теннисисток по итогам сезона. Элина прекратила борьбу в раунде круговых соревнований, проиграв два матча. Хотя стартовала украинка с победы над тогда первой ракеткой мира из Румынии Симоной Халеп.

Триумф Костюк на Australian Open среди юниоров (2017)

Если на Открытом чемпионате Австралии в 2017 году взрослых украинцев не было в финале, то совсем другая ситуация сложилась на юниорских соревнованиях. 14-летняя киевлянка Марта Костюк победила в юниорском финале Australian Open швейцарку Ребеку Масарову – 7:5, 1:6 и 6:4.

В Мельбурне Костюк едва не стала самой молодой в истории победительницей Открытого чемпионата Австралии. Украинка на момент своего успеха была лишь на 5 дней старше россиянки Анастасии Павлюченковой, которая торжествовала на Australian Open-2006.

Костюк – Масарова: видеообзор юниорского финала AO-2016

Свитолина – первая украинка, которая выиграла чемпионат WTA (2018)

Если 2018 год начался с юбилейного 10 трофея в карьере Свитолиной, который она получила в австралийском Брисбене, то продолжился он не так успешно. Элина вылетела из третьего круга Ролан Гаррос, прекратила борьбу уже в первом круге Уимблдона и в четвертом круге US Open.

Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир-2018 лишь за несколько дней до его начала по результатам матчей своих соперниц. Но финал сезона в исполнении украинки приятно поразил поклонников тенниса.



Свитолина – победительница Итогового турнира WTA-2018 / Фото Getty Images

Элина одержала все три победы в групповом этапе – над Петрой Квитовой, Каролиной Плишковой и Каролин Возняцки. В 1/2 финала теннисистка в трех сетах одолела Кики Бертенс.

В финальном матче украинку ждала битва со Слоун Стивенс, которая стала открытием в теннисном круге. Но эта соперница точно не вызвала страх у нашей Элины. В трех партиях Свитолина оформила победу (3:6, 6:2, 6:2) и стала первой украинской теннисисткой, которая победила на Итоговом турнире WTA, что является пятыми по престижности соревнованиями после турниров Grand Slam.

Финал Итогового турнира-2018 Свитолина – Стивенс: видеообзор

К слову. Этот всех позволил Свитолиной закончить сезон вблизи 3 лидеров мирового рейтинга WTA – на 4 позиции. Также Элина победила в номинации "Игрок месяца в октябре".

Историческая олимпийская медаль для украинского тенниса (2021)

Из украинок только Элина Свитолина добралась до финальных этапов соревнований по теннису в Токио. Хотя это была Олимпиада-2020, но из-за пандемии COVID-19 она проходила в 2021 году.

В полуфинале игр украинскую теннисистку остановила чешка Маркета Вондроушова. Игра Элины была далека от идеала. А поражение свидетельствовало о том, что Свитолина будет претендовать только на "бронзу". Но даже этот результат был бы историческим для Украины, ведь до этого в теннисе на Олимпийских играх у нашей страны не было еще ни одной награды.



Свитолина на Олимпиаде-2024 / Фото Getty Images

В бронзовом финале Свитолина встречалась с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Украинке удалось закрыть матч только в трех сетах – 6:1, 6:7, 4:6. Хотя все могло быть наоборот, ведь в начале третьей партии именно Рыбакина вырвалась вперед, взяв стартовые три гейма. Однако Элина быстро сделала брейк и защитила свою подачу – 4:4. В двух следующих геймах Свитолина дожала Елену и выгрызла олимпийскую "бронзу".

Элина Свитолина стала автором первой медали Украины в теннисе на Олимпийских играх. Плюс это был лучший результат теннисистки в карьере на Олимпиаде. В 2016 году Элина добиралась только до четвертьфинала. Свитолина побила национальный рекорд по теннису на играх. В 2008 году Алена и Екатерина Бондаренко остановились в шаге от "бронзы" в парном разряде.

Бронзовый финал игр-2020 Свитолина – Рыбакина: видеообзор

Киченок переписала историю парного разряда для Украины (2022)

Людмила Киченок – первая в истории украинская теннисистка во времена независимости, доходившая до парного Итогового турнира WTA. До этого такое достижение удавалось только Элине Свитолиной, но в одиночном разряде.

Украинка в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышла в плей-офф Итогового тура-2022. Украинско-латвийский дуэт добрался до полуфинала, в котором уступил чешской паре Барбора Крейчикова/Катержина Синякова – 6:7 (5:7), 2:6. Матч длился 1 час и 36 минут.

Полуфинал парного разряда WTA Finals-2022: видеообзор

Не Свитолина: первая в истории Украины чемпионка Уимблдона (2023)

Людмила Киченок добралась до финала парного микст-разряда Уимблдона-2023. Она стала последней среди украинок, которая продолжала борьбу за трофей старейшего теннисного турнира. Киченок выступала в паре с хорватом Мате Павичем.

Уроженка Днепра и теннисист из Сплита в решающем матче в трех сетах одолели пару Флиген/Сюй – 6:4, 6:7, 6:3.

Людмила Киченок стала первой украинской теннисисткой, которая победила на Уимблдоне и на турнире WTA в миксованном разряде. Это лишь второй титул для украинских теннисистов на уровне Grand Slam. Последний раз похожий трофей украинки получали еще в далеком 2008-м, когда сестры Бондаренко стали чемпионками парного разряда на Australian Open.

Финала микста на Уимблдон-2023: видеообзор

С каждым днем украинский теннис приобретает все большую популярность среди детей. Большой вклад в молодое поколение делает первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая имеет собственный фонд. А история успехов украинских теннисистов и теннисисток только вдохновляет молодежь на будущие свершения на мировом уровне.

С такими теннисистками, как Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Леся Цуренко, сестры Киченок, Ангелина Калинина и другие у украинского тенниса точно есть огромное будущее!