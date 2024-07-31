24 Канал до Дня Незалежності підготував серію матеріалів, в яких розповідає про визначні здобутки українців. У новому випуску проєкту "33 моменти гордості" пропонуємо згадати про найяскравіших зірок та знакові події в історії українського тенісу.

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Українцям є чим пишатися! Наш вклад у світову спадщину – безцінний. Від спорту до науки – ми досліджуємо, впроваджуємо інноваційні ідеї та виборюємо першість. Разом з брендом Nemiroff, що зберігає відданість українському корінню, розповідаємо історії, які надихають та підсилюють нашу силу духу.

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Перший в історії титул рівня WTA для українського тенісу (1992)

Наталія Медведєва – колишня українська тенісистка, яка у 1992 році назавжди записала своє ім'я в історію цього виду спорту. Вона стала авторкою першого титулу рівня WTA (також ATP) серед українців.

Історичний успіх прийшов до тенісистки в австрійському Лінці. Медведєва дісталась до фіналу, де зіграла проти француженки Паскаль Парадіс. Українка у двох сетах закрила суперниць та тріумфувала на турнірі – 6:4, 6:2.

До слова, більше жодна із українських тенісисток не перемагала на турнірі у Лінці.

Цікаво! За свою кар'єру Наталія Медведєва здобула 4 трофеї в одиночному розряді та аж 12 – у парному. 23-тя позиція була найвищою у рейтингу WTA для Медведєвої. У 1998 році вона закінчила успішну кар'єру.

Божевільний фінал Ролан Гаррос (1999)

Сім'я Медведєвих виховала ще одного топового тенісиста. Йдеться про Андрія Медведєва, молодшого брата Наталії. За свою кар'єру він виграв 11 титулів у одиночному розряді та навіть був четвертою ракеткою світу. На його рахунку – перемоги над провідними тенісистами світу, зокрема Роджером Федерером.

Також Медведєв доходив до фіналу Ролан Гаррос-1999, де зустрічався із Андре Агассі.

У перших двох сетах українець майже гарантував собі перемогу – 6:1, 6:2. Андрій віддав супернику лише три гейми. Однак вже наступна партія із боями була за американцем – 4:6. Андре відіграв прихований матчбол та взяв брейк. Це стало початком нещасливого кінця для українця. Два інші сети залишились за Агассі – 3:6, 4:6. На жаль, Андрій Медведєв повинен був задовольнитись лише трофеєм віцечемпіона Ролан Гаррос.

Тенісний поєдинок Медведєв – Агассі: відеоогляд

Фінал парного розряду на Australian Open (2008)

Катерина та Альона Бондаренко – одні з найуспішніших українських тенісисток в історії. Дівчата серйозно взяли до рук ракетки у чотири та п'ять років відповідно. Сестри Бондаренко здобули 4 трофеї WTA та 10 ITF (в одиночному розряді), а також 8 кубків WTA та 11 – ITF у парному розряді.



Сестри Бондаренко / Фото Getty Images

Однак найпам'ятніша перемога Катерини та Альони була у парному розряді Відкритого чемпіонату Австралії у 2008 році. Тоді український дует вийшов до фіналу, де зіграв проти білорусько-ізраїльської пари Вікторії Азарєнко/Шахар Пеєр.

Перший сет був за суперницями – 2:6. Але українки зуміли перевернути хід фінального матчу на свою користь та оформили позитивний для себе результат – 6:1, 6:4.

Слід відзначити, що у тому ж році сестри Бондаренко також тріумфували у парному розряді на турнірі у Парижі, де у фіналі у двох сетах обіграли чеський дует – 6:1, 6:4. Але ця звитяга аж ніяк не зрівняється із перемогою на Australian Open.

Перемога Стаховського над "Королем Вімблдону" Федерером (2013)

Вімблдон-2013 назавжди закарбувався у пам'яті колишнього лідера чоловічої збірної України з тенісу Сергія Стаховського та прихильників цього захопливого виду спорту.

Український тенісист зустрівся з Роджером Федерером, якого називали "батьком Вімблдону". До 2013 року швейцарець сім разів тріумфував саме на найстарішому тенісному турнірі. Зустріч відбулась на центральному корті, де усі пророкували легку перемогу Роджеру. Матч тривав чотири партії, перша з яких була за Федерером – 6:7.



Сергій Стаховський / Фото Getty Images

Три наступні сети були не менш напружені. Але план та тактика Стаховського на цю гру принесла омріяний результат. Три партії поспіль забрав українець та довів матч до перемоги – 7:6, 7:5 та 7:6. У підсумку – 3:1 на користь Сергія.

Стаховський перервав неймовірну серію тоді першої ракетки світу. Востаннє так рано Федерер вилітав із трав'яного мейджора ще 11 років тому (у 2002-му). До того моменту Роджер не зазнавав поразок раніше чвертьфіналу.

Матч Стаховський – Федерер: відеоогляд

До слова! Цим вильотом Федерера скористався Енді Маррей. Британець дійшов до фіналу, де переграв у трьох сетах серба Новака Джоковича – 6:4, 7:5 та 6:4.

Надаль відчув усю міць Долгополова (2014)

Минуло менше року, як в українському тенісі відбулась ще одна велика перемога. У третьому колі в Індіан-Веллс Олександр Долгополов зустрічався із Рафаелем Надалем.

Трьох сетів вистачило українцю, аби вибити іспанського тенісиста із Мастерса – 6:3, 3:6, 7:6 (7:5). Це була дебютна перемога Долгополова над лідером світового рейтингу. Також це була перша звитяга Олександра над Рафаелем у 6-ти на той час проведених очних зустрічах.

Зустріч Долгополов – Надаль: відеоогляд

Цікаво, що у 2012 році Долгополов посів найвище у своїй кар'єрі місце у рейтингу ATP – 13-ту сходинку. Загалом за кар'єру завоював 4 трофеї (один із них у парному розряді).

Слід відзначити, що переможну ходу Долгополова на Вімблдоні-2013 зупинив іспанець Давид Феррер – 7:6 (8:6), 6:7(2:7), 6:2, 1:6 та 2:6.

Дебютна перемога Світоліної над легендою тенісу (2016)

У третьому раунді Олімпійських ігор-2016 Еліна Світоліна зіграла проти Серени Вільямс, яка показувала на той момент один із найвищих рівнів у своїй кар'єрі. Українка ж поїхала на ігри у бразильське Ріо-де-Жанейро у статусі чотириразової переможниці турнірів рівня WTA.

Два сети знадобились Еліні, аби створити олімпійську сенсацію у світі тенісу. Світоліна переграла Вільямс-молодшу – 6:4, 6:3. Українська тенісистка ще гучніше заявила про себе на увесь світ. Еліна взяла реванш в американки за поразку у четвертому колі Ролан Гаррос.

Матч Вільямс – Світоліна: відео

Відзначимо, що у 2017-му усю міць Світоліної на власній шкірі відчула Вільямс-старша – Вінус.

На жаль, до медалей Олімпіади-2016 Світоліна не дісталась. У чвертьфіналі ігор Еліна поступилась чешці Петрі Квітовій, вигравши лише два гейми (2:6, 0:6).

Додамо, що восени 2016-го Еліна Світоліна здобула свою другу серйозну перемогу. Українська тенісистка здолала німкеню Анджелік Кербер, іншу першу ракетку планети.

Це був лише початок шляху Еліни до статусу 3-ї ракетки світу.

Оце так! Восени 2017-го Світоліна кваліфікувалась на Підсумковий турнір WTA, який відбувся у Сингапурі. Еліна вперше у кар'єрі та в усій історії українського жіночого тенісу потрапила до вісімки найсильніших тенісисток за підсумками сезону. Еліна припинила боротьбу у раунді колових змагань, програвши два матчі. Хоча стартувала українка із перемоги над тоді першою ракеткою світу із Румунії Сімоною Халеп.

Тріумф Костюк на Australian Open серед юніорів (2017)

Якщо на Відкритому чемпіонаті Австралії у 2017 році дорослих українців не було у фіналі, то зовсім інша ситуація склалася на юніорських змаганнях. 14-річна киянка Марта Костюк перемогла у юніорському фіналі Australian Open швейцарку Ребеку Масарову – 7:5, 1:6 та 6:4.

У Мельбурні Костюк ледь не стала наймолодшою в історії переможницею Відкритого чемпіонату Австралії. Українка на момент свого успіху була лише на 5 днів старшою за росіянку Анастасію Павлюченкову, яка тріумфувала на Australian Open-2006.

Костюк – Масарова: відеоогляд юніорського фіналу AO-2016

Світоліна – перша українка, яка виграла чемпіонат WTA (2018)

Якщо 2018 рік розпочався з ювілейного 10 трофею у кар'єрі Світоліної, який вона здобула в австралійському Брісбені, то продовжився він не так успішно. Еліна вилетіла із третього кола Ролан Гаррос, припинила боротьбу вже у першому колі Вімблдону та у четвертому колі US Open.

Світоліна кваліфікувалася на Підсумковий турнір-2018 лише за кілька днів до його початку за результатами матчів своїх суперниць. Але фінал сезону у виконанні українки приємно вразив прихильників тенісу.



Світоліна – переможниця Підсумкового турніру WTA-2018 / Фото Getty Images

Еліна здобула усі три перемоги у груповому етапі – над Петрою Квітовою, Кароліною Плішковою та Каролін Возняцкі. В 1/2 фіналу тенісистка у трьох сетах здолала Кікі Бертенс.

У фінальному матчі на українку чекала битва із Слоун Стівенс, яка стала відкриттям у тенісному колі. Але ця суперниця точно не викликала страх у нашої Еліни. У трьох партіях Світоліна оформила перемогу (3:6, 6:2, 6:2) та стала першою українською тенісисткою, яка тріумфувала на Підсумковому турнірі WTA, що є п'ятими за престижністю змаганнями після турнірів Grand Slam.

Фінал Підсумкового турніру-2018 Світоліна – Стівенс: відеоогляд

До слова. Цей усіх дозволив Світоліній закінчити сезон поблизу 3 лідерок світового рейтингу WTA – на 4 позиції. Також Еліна перемогла у номінації "Гравець місяця у жовтні".

Історична олімпійська медаль для українського тенісу (2021)

З українок лише Еліна Світоліна дісталась фінальних етапів змагань із тенісу у Токіо. Хоч це була Олімпіада-2020, але через пандемію COVID-19 вона відбувалась у 2021 році.

У півфіналі ігор українську тенісистку зупинила чешка Маркета Вондроушова. Гра Еліни була далекою від ідеалу. А поразка свідчила про те, що Світоліна претендуватиме лише на "бронзу". Але навіть цей результат був би історичним для України, адже до цього у тенісі на Олімпійських іграх у нашої країни не було ще жодної нагороди.



Світоліна на Олімпіаді-2024 / Фото Getty Images

У бронзовому фіналі Світоліна зустрічалась із Єлєною Рибакіною із Казахстану. Українці вдалось закрити матч лише у трьох сетах – 6:1, 6:7, 4:6. Хоча все могло бути навпаки, адже на початку третьої партії саме Рибакіна вирвалась уперед, взявши стартові три гейми. Однак Еліна швидко зробила брейк та захистила свою подачу – 4:4. У двох наступних геймах Світоліна дотиснула Єлєну та вигризла олімпійську "бронзу".

Еліна Світоліна стала авторкою першої медалі України у тенісі на Олімпійських іграх. Плюс це був найкращий результат тенісистки у кар'єрі на Олімпіаді. У 2016 році Еліна діставалась лише чвертьфіналу. Світоліна побила національний рекорд із тенісу на іграх. У 2008 році Альона та Катерина Бондаренко зупинились у кроці від "бронзи" у парному розряді.

Бронзовий фінал ігор-2020 Світоліна – Рибакіна: відеоогляд

Кіченок переписала історію парного розряду для України (2022)

Людмила Кіченок – перша в історії українська тенісистка за часів незалежності, що доходила до парного Підсумкового турніру WTA. До цього таке досягнення вдавалось лише Еліні Світоліній, але в одиночному розряді.

Українка у парі із латвійкою Єлєною Остапенко вийшла до плей-оф Підсумкового туру-2022. Українсько-латвійський дует дістався півфіналу, у якому поступився чеській парі Барбора Крейчикова/Катержина Синякова – 6:7 (5:7), 2:6. Матч тривав 1 годину та 36 хвилин.

Півфінал парного розряду WTA Finals-2022: відеогляд

Не Світоліна: перша в історії України чемпіонка Вімблдону (2023)

Людмила Кіченок дісталась до фіналу парного мікст-розряду Вімблдону-2023. Вона стала останньою серед українок, яка продовжувала боротьбу за трофей найстарішого тенісного турніру. Кіченок виступала у парі із хорватом Мате Павичем.

Уродженка Дніпра та тенісист зі Спліта у вирішальному матчі у трьох сетах здолали пару Фліген/Сюй – 6:4, 6:7, 6:3.

Людмила Кіченок стала першою українською тенісисткою, яка перемогла на Вімблдоні та на турнірі WTA у міксованому розряді. Це лише другий титул для українських тенісистів на рівні Grand Slam. Востаннє схожий трофей українки здобували ще у далекому 2008-му, коли сестри Бондаренко стали чемпіонками парного розряду на Australian Open.

Фіналу міксту на Вімблдон-2023: відеоогляд

З кожним днем український теніс набуває все більшої популярності серед дітей. Великий внесок у молоде покоління робить перша ракетка України Еліна Світоліна, яка має власний фонд. А історія успіхів українських тенісистів та тенісисток лише надихає молодь на майбутні звершення на світовому рівні.

Із такими тенісистками, як Марта Костюк, Даяна Ястремська, Еліна Світоліна, Леся Цуренко, сестри Кіченок, Ангеліна Калініна та інші в українського тенісу точно є величезне майбутнє!