В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что информация, поданная NGL.media, не соответствует действительности.

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"Помогла" ли разведка сбежать Арестовичу

Там добавили, что ведомство не предоставляло Алексею Арестовичу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу.

Еще раз настоятельно просим представителей медиасообщества тщательно проверять информацию перед распространением,

– призвали в ГУР.

Напомним, что сегодня у NGL.media вышел материал, в котором утверждается, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выехал из Украины осенью 2023 года и уже пять месяцев, как до сих пор не вернулся. Политик проживает в Нью-Йорке.

Как мог уехать Арестович

В издании заявили, что скандальный экс-советник президента покинул Украину 4 сентября прошлого года через пункт пропуска "Краковец - Корчова". Его якобы пропустили благодаря письму от ГУР.

Авторы публикации отметили, что Арестович неоднократно уезжал из страны после полномасштабного вторжения, впрочем, каждый раз он возвращался.

Так, в начале мая 2023 он уехал в Польшу. И как утверждали в СМИ, тоже на основании письма украинской разведки. Однако тогда в июне экс-советник вернулся в Украину.

В целом Арестович с момента начала большой войны выезжал за границу 7 раз по другим основаниям – например, на основании решений председателя ГПСУ, как советник Офиса Президента и т.д. Все эти поездки длились не дольше девяти дней.

После того, как Арестович в последний раз уехал и не вернулся, он заявил, что, мол, у него конфликт с Офисом президента и на него оказывают политическое давление.