Артем Дмитрук выехал за границу, хотя во время военного положения действует запрет для военнообязанных. СМИ написали о его выезде 25 августа.

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Что сказали в Раде

В Верховной Раде прокомментировали побег народного депутата Артема Дмитрука за границу.

информируем, что народный депутат Украины А. Дмитрук в командировку за границу не направлялся,

– говорится в сообщении.

Известно, что ГБР расследует это дело. Там уже установили некоторые факты.

Действующему нардепу Артему Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Артем Дмитрук – пророссийский политик. Он является сторонником УПЦ МП, и к слову – он один из депутатов, который не поддержал законопроект о запрете церкви московского патриархата. Кроме того, 10 июля 2024 года Дмитрук стал иподиаконом – старейшим церковнослужителем – УПЦ МП.