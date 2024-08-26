Артем Дмитрук виїхав за кордон, хоча під час воєнного стану діє заборона для військовозобов'язаних. ЗМІ написали про його виїзд 25 серпня.

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Що сказали в Раді

У Верховній Раді прокоментували втечу народного депутата Артема Дмитрука за кордон.

️Інформуємо, що народний депутат України А. Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що ДБР розслідує цю справу. Там вже встановили деякі факти.

Чинному нардепу Артему Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. Артем Дмитрук – проросійський політик. Він є прихильником УПЦ МП, й до слова – він один з депутатів, який не підтримав законопроєкт про заборону церкви московського патріархату. Окрім того, 10 липня 2024 року Дмитрук став іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП.