Артем Дмитрук виїхав за кордон, хоча під час воєнного стану діє заборона для військовозобов'язаних. ЗМІ написали про його виїзд 25 серпня.
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Що сказали в Раді
У Верховній Раді прокоментували втечу народного депутата Артема Дмитрука за кордон.
️Інформуємо, що народний депутат України А. Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся,
– мовиться в повідомленні.
Відомо, що ДБР розслідує цю справу. Там вже встановили деякі факти.
Чинному нардепу Артему Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. Артем Дмитрук – проросійський політик. Він є прихильником УПЦ МП, й до слова – він один з депутатів, який не підтримав законопроєкт про заборону церкви московського патріархату. Окрім того, 10 липня 2024 року Дмитрук став іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП.