Незаконный переход через границу: завершили следствие по делу Януковича и его охранника

Президент-беглец Виктор Янукович и руководитель его охраны Константин Кобзар предстанут перед судом. Завершили следствие по делу об их пересечении границы.

В суд направили обвинительный акт по дезертирству, а также незаконному пересечению границы.

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Бегство Януковича: что выяснило следствие

Ночью 23 февраля 2014 года Янукович со своими охранниками находился в районе села Урзуф Донецкой области. Три вертолета российской армии незаконно переправили через госграницу Украины по меньшей мере 20 человек.

На следующий день, 24 февраля, Янукович решил окончательно скрыться из Украины. Он был на территории одной из воинских частей черноморского флота России в Севастополе.

Дезертирство охраны

Тогда президент склонил начальника своей охраны Константина Кобзаря к дезертирству. Он подстрекал и других военнослужащих УГО. Начальник охраны уклонился от военной службы. При содействии российских силовиков Кобзарь, Янукович и еще несколько человек сбежали на морском судне в Россию.

Досудебное расследование осуществляли работники Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Офиса Генпрокурора.

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В ГБР напомнили, что собирают доказательства, чтобы привлечь к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении участников Революции Достоинства. Эти дела еще расследуют.