В 1980-х годах Renault взялась за выпуск нового класса автомобилей-минивэнов. В следующем десятилетии мир увидел модель Scenic, которую в 1997 назвали "Авто года" в Европе.

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Renault Scenic

Сконструированный на базе Renault Megane, автомобиль предлагал покупателям удобные новинки для семейных путешествий. Он стал комфортнее для детей и пассажиров на задних сиденьях.

"На задних спинках были разложены столики. Появилось такое понятие как трансформация, когда кресла можно было доставать из салона, ставить и получать ровный пол с багажником", – рассказал автор и ведущий канала Big Test и Avto24 Сергей Волощенко.

Неудивительно, что эта модель быстро завоевала любовь европейцев. На сегодня представили уже четвертое поколение Renault Scenic. Во второй генерации появился Grand Scenic на 7 мест.

Отметим! После того, как компания начала выпускать минивэны, появился и ее первый слоган – "Авто для жизни".

Логотип и слоган компании

"То есть в самом авто могла бурлить жизнь. Та жизнь могла ехать, куда угодно. Все могли уместиться: с собакой, с дедушками, с бабушками", – отметил аккаунт-директор в VTMN Agency Орест Загорский.

Они хотят сейчас немного придать этому эмоций и завоевать младшую аудиторию. Автомобиль является доступным, с него можно начинать, с ним можно жить, он классный,

– отметил Загорский.

Однако бренду на протяжении всей истории не хватает четкого позиционирования.

Логотип авто

Логотип в форме ромба появился еще в 1925 году. Далее пережил несколько трансформаций, становясь все лаконичнее. В 2021 году Renault представил самую свежую версию изображения.



Новый логотип автомобиля / Фото Renault

Мультибрендовая группа

Знаменитым ромбом, который символизирует бриллиант, владельцы хотели подчеркнуть ценность компании. Под занавес второго тысячелетия французская компания превратилась в мультибрендовую группу.

В 1999 году Renault запартнерился с Nissan. Обе стороны выкупили часть акций друг друга. Французская компания владеет 43% акций партнера с правом голоса.

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Японская сторона имеет 15% акций Renault без права голоса. В 2016 году Nissan приобрел контрольный пакет акций Mitsubishi. Кроме того, французам принадлежат бренды:

Dacia;

Samsung;

LADA.

Электрокар Zoe

В 2012 году Renault запустил линейку электрокаров, среди которых одна из самых известных моделей – Zoe. В 2021 году, благодаря рекламе этого автомобиля, компания взяла гран-при на "Каннских львах".

Справка. Гран-при на "Каннских львах" – это награда, которую рекламщики и маркетологи приравнивают к "Оскару" в своей сфере.

Автоконцерн обратил внимание на маленький горный поселок Аппи в Пиренеях, заселенный всего лишь 11 семьями. Всего там – 25 жителей. Французский автопроизводитель решил подарить электрокар Zoe каждой семье в этом поселке.

Соответственно, они привезли туда эти автомобили. Люди уже ждали, знали об этом и начали снимать документальный фильм, как их жизнь меняется. Они поставили электростанцию, все ею пользовались, начали путешествовать, авто не разряжалось. Орест Загорский Аккаунт-директор в VTMN Agency

Такая акция позволила назвать Аппи первым населенным пунктом в мире, где в каждом дворе был электромобиль. Из документалки в Renault смонтировали ролик, который и взял гран-при на "Каннских львах". А жизнь горного поселка изменилась в еще одном аспекте.

Ролик Renault: смотрите видео



Если верить Renault, уже за первые полгода пользования исключительно Zoe, жителям Аппи удалось сэкономить 2 600 литров газа и избежать выброса 4 тонн углерода в атмосферу.

Renault и Формула-1

Естественно, что мощным инструментом для продвижения автомобильного бренда в современной истории является причастность к Формуле-1. Компания дебютировала на королевских гонках в 1977 году с болидом Renault RS01.

С тех пор несколько раз прекращала выступления в Формуле-1, но даже во время этих перерывов в основном продолжала поставлять двигатели другим командам. С двигателями Renault пилоты одержали победы в более 160 заездах.

Кто такой Фернандо Алонсо? Самым известным пилотом команды Renault является Фернандо Алонсо. Он дважды становился чемпионом мира в классе Формулы-1 в 2005 и 2006 годах. Алонсо был самым молодым обладателем этого титула в истории королевских автогонок и прервал гегемонию Михаэля Шумахера, который до того 5 лет подряд выигрывал чемпионство.

В 2020 году в Renault объявили, что проводят ребрендинг. Теперь на гонках автоконцерн представляет дочерняя компания Alpine. Также в команду вернулся Алонсо, который с 2010 года выступал за Ferrari, а с 2015 года – за McLaren.

Теперь Alpine сам отдельно участвует как спонсор одной из команд, продвигая так свои модели. Хотя на самом деле надо понимать, что марка довольно небольшая,

– рассказал Александр Волощенко.

Он пояснил, что компания пока имеет несколько купе, которые пытается продавать.

Полный выпуск "Корпораций мира" о Renault: смотрите видео

Скандал вокруг Карлоса Гона

В 2018 году вокруг главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона развернулась скандальная история, достойная экранизации.

Его считали одним из самых успешных топ-менеджеров мировой автопромышленности, пока не обвинили в хищении 15 миллионов долларов концерна. Якобы Гон использовал эти деньги для собственных нужд:

купил яхту;

оплатил обучение сыну в США.

В то же время чтобы скрыть махинации, занижал доходы альянса в налоговых отчетах. Карлос обвинения отвергал и называл себя жертвой заговора – результатом подковерной борьбы между Nissan и Renault.

Мои японские юристы говорили: "Не надейтесь на справедливый суд. Дело получило огласку. Но мы верим, что со всеми имеющимися аргументами и доказательствами можно доказать твою невиновность". Откровенно говоря, я начал сомневаться, когда увидел, что прокуроры требуют очень строгого наказания. Осознал, если я хочу иметь хотя бы один день нормальной жизни, то мне лучше покинуть страну. Карлос Гон Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

Примечательно, что 99% всех дел, которые рассматривают в уголовных судах Японии, завершаются тем, что подозреваемых признают виновными.

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Поэтому Гон не хотел ждать суда и, находясь под домашним арестом, бежал в Ливан, у которого нет соглашения об экстрадиции с Японией. Сделал это очень эффектно. Поскольку топ-менеджер международного альянса для многих человек узнаваемый, показывать лицо во время побега он не мог.

Единственный способ, как я мог спрятаться – это в коробке или в багаже, чтобы меня никто не видел и не узнал. Так появилась идея ящика для музыкальных инструментов, которая казалась самой логичной. Особенно учитывая то, что в то время в Японии было много концертов,

– поделился Гон.

Бежать Гону помогали двое сообщников-американцев, выдававших себя за музыкантов. До аэропорта они добирались на поезде и такси.

В то же время сам экс-глава альянса должен был надеть вещи, которых раньше обычно не носил: часы, шляпу, пальто, которые не вызвали никаких подозрений. А в гостинице возле аэропорта беглеца поместили в футляр.



Гон убегал неординарным методом / Фото Bloomberg

"Когда ты попадаешь в коробку, то не думаешь о прошлом или будущем, а лишь об этом моменте. Я пробыл там где-то час. Тебе надо полностью сконцентрироваться на происходящем, потому что ты не видишь ничего, лишь слышишь людей вокруг", – рассказал Гон.

Гон успешно добрался до Ливана, где находится до сих пор. А его сообщникам – Майку Тейлору и сыну Питеру – повезло меньше. Они вернулись в родные США, откуда их экстрадировали в Японию.

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Неприятности с дизельными двигателями

В 2021 году автоконцерн вляпался в скандал с дизельными двигателями. Расследовательские органы Франции обвинили автопроизводителя в сокрытии реальных объемов вредных выбросов его машин.

Якобы на нескольких моделях Renault и Nissan установили обходной софт, который занижает уровень выделения оксидов азота в тестовом режиме.

На самом деле эти автомобили выделяют токсичные газы в 10 раз больше, чем это разрешено нормами Евросоюза. Компания своей вины не признала. Однако Парижский суд обязал ее:

внести 20 миллионов евро под залог;

предоставить банковскую гарантию на 60 миллионов евро для покрытия любых компенсационных поручений.

За несколько лет до того в еще более громкий скандал с занижением показателей выбросов попал Volksvagen. "Дизельгейт" стоил немецкому автоконцерну 30 миллиардов евро.

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