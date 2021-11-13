У 1980-х роках Renault взялась за випуск нового класу автомобілів-мінівенів. Наступного десятиліття світ побачив модель Scenic , яку у 1997 назвали "Авто року" в Європі.

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Renault Scenic

Сконструйований на базі Renault Megane, автомобіль пропонував покупцям зручні новинки для сімейних подорожей. Він став комфортнішим для дітей та пасажирів на задніх сидіннях.

"На задніх спинках були розкладені столики. З'явилося таке поняття як трансформація, коли крісла можна було діставати з салону, ставити і отримувати рівну підлогу з багажником", – розповів автор та ведучий каналу Big Test і Avto24 Сергій Волощенко.

Не дивно, що ця модель швидко завоювала любов європейців. На сьогодні представили уже четверте покоління Renault Scenic. У другій генерації з'явився Grand Scenic на 7 місць.

Відзначимо! Після того, як компанія почала випускати мінівени, з'явився і її перший слоган – "Авто для життя".

Логотип і слоган компанії

"Тобто в самому авто могло вирувати життя. Те життя могло їхати, куди завгодно. Всі могли вміститися: з собакою, з дідусями, з бабусями", – зауважив акаунт-директор у VTMN Agency Орест Загорський.

Вони хочуть зараз трохи надати цьому емоцій і завоювати молодшу аудиторію. Автомобіль є доступним, з нього можна починати, з ним можна жити, він класний,

– зауважив Загорський.

Однак бренду упродовж всієї історії бракує чіткого позиціювання.

Логотип авто

Логотип у формі ромба з'явився ще у 1925 році. Далі пережив кілька трансформацій, стаючи усе лаконічнішим. У 2021 році Renault представив найсвіжішу версію зображення.



Новий логотип автомобіля / Фото Renault

Мультибрендова група

Знаменитим ромбом, який символізує діамант, власники хотіли підкреслити цінність компанії. Під завісу другого тисячоліття французька компанія перетворилася на мультибрендову групу.

У 1999 році Renault запартнерився із Nissan. Обидві сторони викупили частину акцій одне одного. Французька компанія володіє 43% акцій партнера із правом голосу.

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Японська сторона має 15% акцій Renault без права голосу. У 2016 році Nissan придбав контрольний пакет акцій Mitsubishi. Окрім того, французам належать бренди:

Dacia;

Samsung;

LADA.

Електрокар Zoe

У 2012 році Renault запустив лінійку електрокарів, серед яких одна із найвідоміших моделей – Zoe. У 2021 році, завдяки рекламі цього автомобіля, компанія взяла гран-прі на "Каннських левах".

Довідка. Гран-прі на "Каннських левах" – це нагорода, яку рекламники та маркетологи прирівнюють до "Оскара" у своїй сфері.

Автоконцерн звернув увагу на маленьке гірське селище Аппі в Піренеях, заселене всього лише 11 сім'ями. Загалом там – 25 жителів. Французький автовиробник вирішив подарувати електрокар Zoe кожній сім'ї в цьому селищі.

Відповідно, вони привезли туди ці автомобілі. Люди вже чекали, знали про це і почали знімати документальний фільм, як їхнє життя змінюється. Вони поставили електростанцію, всі нею користувалися, почали подорожувати, авто не розряджалося. Орест Загорський Акаунт-директор у VTMN Agency

Така акція дала змогу назвати Аппі першим населеним пунктом у світі, де в кожному дворі був електромобіль. З документалки в Renault змонтували ролик, який і взяв гран-прі на "Каннських левах". А життя гірського селища змінилося у ще одному аспекті.

Ролик Renault: дивіться відео



Якщо вірити Renault, вже за перші пів року користування винятково Zoe, мешканцям Аппі вдалось зекономити 2 600 літрів газу і уникнути викиду 4 тонн вуглецю в атмосферу.

Renault і Формула-1

Природно, що потужним інструментом для просування автомобільного бренду в сучасній історії є причетність до Формули-1. Компанія дебютувала на королівських перегонах у 1977 році із болідом Renault RS01.

З того часу кілька разів припиняла виступи у Формулі-1, але навіть під час цих перерв здебільшого продовжувала постачати двигуни іншим командам. З двигунами Renault пілоти здобули перемоги у понад 160 заїздах.

Хто такий Фернандо Алонсо? Найвідомішим пілотом команди Renault є Фернандо Алонсо. Він двічі ставав чемпіоном світу в класі Формули-1 у 2005 і 2006 роках. Алонсо був наймолодшим володарем цього титулу в історії королівських автоперегонів і перервав гегемонію Міхаеля Шумахера, який до того 5 років поспіль вигравав чемпіонство.

У 2020 році в Renault оголосили, що проводять ребрендинг. Тепер на перегонах автоконцерн представляє дочірня компанія Alpine. Також у команду повернувся Алонсо, який із 2010 року виступав за Ferrari, а з 2015 року – за McLaren.

Тепер Alpine сам окремо бере участь як спонсор однієї з команд, просуваючи так свої моделі. Хоча насправді треба розуміти, що марка доволі невелика,

– розповів Олександр Волощенко.

Він пояснив, що компанія поки має кілька купе, які намагається продавати.

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Скандал довкола Карлоса Гона

У 2018 році довкола очільника альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона розгорнулася скандальна історія, гідна екранізації.

Його вважали одним із найуспішніших топменеджерів світової автопромисловості, поки не звинуватили у розкраданні 15 мільйонів доларів концерну. Начебто Гон використовував ці гроші для власних потреб:

купив яхту;

оплатив навчання сину у США.

Водночас щоб приховати махінації, занижував доходи альянсу в податкових звітах. Карлос звинувачення відкидав і називав себе жертвою змови – результатом підкилимної боротьби між Nissan і Renault.

Мої японські юристи казали: "Не сподівайтеся на справедливий суд. Справа набрала розголосу. Та ми віримо, що з усіма наявними аргументами і доказами можна довести твою невинність". Відверто кажучи, я почав сумніватися, коли побачив, що прокурори вимагають дуже суворого покарання. Усвідомив, якщо я хочу мати бодай один день нормального життя, то мені краще покинути країну. Карлос Гон Колишній очільник альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi

Прикметно, що 99% усіх справ, які розглядають у кримінальних судах Японії, завершуються тим, що підозрюваних визнають винними.

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Тож Гон не хотів чекати суду і, перебуваючи під домашнім арештом, втік до Лівану, в якого немає угоди про екстрадицію з Японією. Зробив це дуже ефектно. Оскільки топменеджер міжнародного альянсу для багатьох особа впізнавана, показувати обличчя під час втечі він не міг.

Єдиний спосіб, як я міг сховатися – це у коробці або в багажі, щоб мене ніхто не бачив і не впізнав. Так з'явилася ідея ящика для музичних інструментів, яка здавалася найлогічнішою. Особливо зважаючи на те, що в той час в Японії було багато концертів,

– поділився Гон.

Втекти Гону допомагали двоє спільників-американців, які видавали себе за музикантів. До аеропорту вони добиралися поїздом і таксі.

Водночас сам ексочільник альянсу мусив одягти речі, яких раніше зазвичай не носив: годинник, капелюх, пальто, які не викликали жодних підозр. А в готелі біля аеропорту втікача помістили у футляр.



Гон тікав неординарним методом / Фото Bloomberg

"Коли ти потрапляєш в коробку, то не думаєш про минуле чи майбутнє, а лише про цей момент. Я пробув там десь годину. Тобі треба повністю сконцентруватися на тому, що відбувається, тому що ти не бачиш нічого, лише чуєш людей навколо", – розповів Гон.

Гон успішно добрався до Лівану, де перебуває й досі. А його спільникам – Майку Тейлору і сину Пітеру – пощастило менше. Вони повернулися в рідні США, звідки їх екстрадували до Японії.

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Неприємності з дизельними двигунами

У 2021 році автоконцерн вляпався у скандал із дизельними двигунами. Розслідувальні органи Франції звинуватили автовиробника в приховуванні реальних об'ємів шкідливих викидів його машин.

Нібито на кількох моделях Renault і Nissan встановили обхідний софт, який занижує рівень виділення оксидів азоту в тестовому режимі.

Насправді ці автомобілі виділяють токсичних газів у 10 разів більше, ніж це дозволено нормами Євросоюзу. Компанія своєї вини не визнала. Однак Паризький суд зобов'язав її:

внести 20 мільйонів євро під заставу;

надати банківську гарантію на 60 мільйонів євро для покриття будь-яких компенсаційних доручень.

За декілька років до того у ще гучніший скандал із заниженням показників викидів потрапив Volksvagen. "Дизельгейт" коштував німецькому автоконцерну 30 мільярдів євро.

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