Жовті рюкзаки тепер на вулицях міст, в супермаркетах, аптеках, у черзі до віконця McDonalds і навіть у тролейбусі. Іспанський сервіс доставки Glovo пообіцяв, що за лічені хвилини привезе усе, що завгодно: їжу із закладів харчування, забуті ключі та навіть ліки від похмілля. Все про компанію – читайте далі.

Скільки насправді заробляють "гловери", у чому компанію звинувачують ресторатори та чи реально через кур'єрів передати наркотики – читайте у програмі "Корпорації світу" на 24 каналі.

Хто створив Glovo

Оскар П'єр, який 5 років тому був ще 22-річним каталонцем, разом із напарником Сашею Мішо придумали стартап із доставки товарів з одного місця в інше. Користувачів захопили заманливою пропозицією: обіцяли привезти будь-що не довше, ніж за годину. Сам Оскар П'єр розповів, що все почалось у Барселоні, коли він ще працював у компанії Airbus. Тоді він ухвалив рішення покинути роботу та зайнятись власною справою.

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"Я мав кілька ідей для стартапу, та одна з них звучала найцікавіше: розробити платформу, яка б об'єднала дуже зайнятих людей з іншими, нашими людьми, які могли б замість них виконувати їхні щоденні справи", – зауважив засновник Clovo.

Основні на той час конкуренти – європейські сервіси Deliveroo та Uber Eats – доставляли лише продукти. Аби переманити клієнтів, Glovo пообіцяли: привезуть не тільки їжу, а все, що завгодно: одяг, косметику та навіть товари з аптек. "Ми запустили дуже простий додаток. У ньому було лише дві опції – надіслати щось або отримати щось. Люди почали робити замовлення за допомогою самих лише повідомлень", – заявив П'єр.



Відомі рюкзаки Glovo / Фото itc

Перші невдачі та перемоги компанії

Однак простенький продукт не одразу спрацював як треба. Компанія не розвивалась. Засновники провели опитування серед користувачів і з'ясували 2 важливі причини.

"Перша – ціни. Наш сервіс був доволі недешевим, адже прибутки надходили лише від клієнтів і це зробило його орієнтованим здебільшого на людей з вищим рівнем доходу. Крім цього, люди казали нам, що почуваються так, ніби у ресторані замість меню із певними позиціями, офіціант сказав їм "Ні, ми можемо принести вам усе, що ви захочете". Швидше за все, ви б пішли з такого ресторану. Усе це посприяло переформатуванню наших навичок", – пояснив П'єр.



Оскар П'єр / Фото sifted

За крок від банкрутства компанія таки отримала інвестиції. Почала стрімко завойовувати локальний ринок, а невдовзі вийшла і на міжнародний. "Лише за один рік ми запустились у 17 країнах. У середньому – це 1 нове місто кожні 4 дні. По суті, ми створили своєрідні курси, де навчали людей, а тоді відправляли їх у міста, де, як ми думали, ми можемо стати першими на ринку. І це дозволило нам розвиватись дуже швидко", – сказав П'єр.

На чому заробляє компанія

В кінці 2019 року компанія отримала статус "єдинорога" – тобто бізнесу, що оцінюється у більше, ніж 1 мільярд доларів. Зараз Glovo – це платформа з тристоронньою структурою, яка поєднує користувачів додатку, закладів партнерів та кур'єрів. Компанія стала своєрідним маркетплейсом з різними категоріями товарів та глобальною мережею партнерських закладів.

Заробляє компанія на комісії:

від вартості товару;

від партнерів;

платні за доставку;

від користувачів.

Саме комісії забезпечують приблизно 75% всього прибутку. "Наше бачення – значно глобальніше. Ми прагнемо створити супердодаток, який фактично об'єднує мешканця міста з самим містом на кожному рівні. Дехто називає його "гуглом для міста". І якщо вам цікаво, яку частку складають замовлення їжі, то від 60 до 90%. У цій сфері і досі дуже багато потенціалу", – зауважив П'єр.

Попит за останні роки збільшився

За останні роки ринок доставки готової їжі невпинно і стрімко розширився. Серед причин – ріст популярності здорового способу життя і зміна способу споживання їжі. Представники покоління Z, що займають значну частку глобального ринку праці, відходять від традиційних цінностей і орієнтуються на комфорт та швидкість. Звідси і шалена популярність онлайн-замовлень.

Я боюсь за майбутнє традиційних закладів харчування. Усі ці нові моделі загрожують навіть їхньому існуванню,

– заявив член міської ради Нью-Йорка Марк Джонай.

І не дивно, адже зручність онлайн-доставки для клієнтів суттєво зменшує прибутки традиційних ресторанів. Комісія кур'єрським службам становить у середньому 30% від вартості кожного чеку. Ще одна вагома втрата – інформація про клієнтську базу. Нерідко втрачають і репутацію: банально тому, що не вся їжа може подорожувати без втрати смаку. У несмачній холодній картоплі фрі покупець швидше за все звинуватить ресторан, а не сервіс доставки.



Кур'єри Glovo пересуваються різним транспортом / Фото cukr

"Темні кухні": чим вони популярні

Головні гравці американського ринку доставки їжі:

DoorDash;

GrubHub;

UberEats.

У Європі, окрім Glovo, популярністю користуються сервіси Deliveroo та Takeaway.com. Без відвідувачів та офіціантів, в непримітних локаціях з мізерною платнею за оренду. Так працюють Dark kitchens, так звані "темні кухні" або "кухні-привиди" – місця, де їжу готують лише на доставку, а замовляють виключно через онлайн-платформи.

Такі кухні створюють цілковито нову екосистему приготування та доставки їжі, призначену для прямого обслуговування онлайн-клієнтів,

– зауважив кореспондент CNBS Том Чітті.

Dark kitchens – оптимальний варіант і для компаній-новачків, які хочуть зекономити, і для традиційних ресторанів, яким наявність окремої кухні для онлайн-замовлень значно спрощує ведення бізнесу. Відкрити таку кухню – значно простіше, ніж традиційний заклад харчування. Дешевша оренда та менше вимог до приміщень – "темній кухні", на відміну від ресторану, не потрібне гарне транспортне сполучення і вигідна локація. Відсутність фактичних відвідувачів, які у звичайному закладі є пріоритетними, зменшує час очікування замовлень. Готова їжа одразу ж вирушає до місця призначення.

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Одну з таких кухонь відкрили британки Джинні та Еккі Ньютон – після того, як не змогли знайти місце для свого кейтерингового бізнесу. "Найважчим завданням було знайти приміщення під кухню, ми просто не могли повірити що у місті не було жодних доступних недорогих варіантів. Ми платили за цілодобове користування приміщенням, яке по суті потрібне нам було лише на кілька годин на день. Тож ми вирішили проблему – і вирішили її ще для кількох людей, крім нас", – сказали власниці Karma Kitchen Джинні та Еккі Ньютон.

По суті, створили своєрідний коворкінг для онлайн-закладів харчування. Майже усі клієнти компанії працюють виключно з інтернет-замовленнями. "Це чудова можливість. Ти не зв'язаний невигідним контрактом. Платиш щомісяця і не ризикуєш втратити великі суми грошей, якими ризикував би, відкриваючи повноцінний ресторан. Ти заїжджаєш сюди, маючи все готове і просто слідкуєш за тим, чи подобається людям те, що ти їм пропонуєш", – сказали орендарі Karma Kitchen Іво та Філіппо.

Перша "таємна кухня" Glovo

У відкриття "темних кухонь" інвестував навіть ексгендиректор Uber Тревіс Каланік. Деякі компанії йдуть навіть далі – пропонують послуги зі зберігання продуктів та можуть готувати їжу замість вас. Якщо усе, що вам потрібно – це логотип на готовій їжі. В Україні перша "темна кухня" Glovo з'явилась на початку 2020 року. Назва – Cook Room, працює з кількома закладами харчування. Та чи можуть клієнти довіряти закладу, якщо не знають, на якій саме кухні приготована їхня їжа? Спойлер: зазвичай – так.

Клієнту потрібний якісний, смачний і доступний продукт від хорошого бренду. Я не бачу у цьому жодної проблеми,

– повідомив директор мережі закладів Tinseltown Group Сухаіл Хасан.

Компанія Glovo на українському ринку

Повернемось до Glovo. Зараз компанія працює у понад 140 містах 20-ти країн. Має 1500 працівників, не враховуючи десятки тисяч кур'єрів. І пропонує цілодобовий сервіс – години доставки залежать лише від графіку роботи конкретних закладів. Цільова аудиторія – мешканці великих міст із доходом вище середнього, наявністю смартфона, які не бояться онлайн-замовлень і оплати у додатках.

На український ринок Glovo зайшли у 2018 році. Зараз компанія посідає перше місце серед завантажень додатків із доставки їжі. "Є український фонд, який проінвестував в Glovo, вони говорили: "Хлопці, подивіться на ринок України, тому що тут велике населення і тут нікого немає, тут цікаво зробити бізнес". І це теж було правильним тригером, чому Glovo вислала команду подивитися, що відбувається тут", – розповів генеральний менеджер Glovo в Україні Дмитро Расновський.

Партнери Glovo в Україні

Середній чек в Україні вдвічі менший, ніж на батьківщині Glovo в Іспанії – 8 євро. Середня частота замовлень – майже 4 на місяць. Середня вартість доставки – від 20 до 60 гривень на противагу 2 євро в Іспанії. Найбільший партнер Glovo в Україні – McDonald's. Йому у додатку навіть виділили окреме вікно.

McDonald's – це великий бренд, який давно на ринку, який викликає довіру у людей і при цьому представляє хороший продукт. І тому зрозуміло, що вони є хорошим джерелом замовлень і хорошим партнером, тому що далеко не кожен ресторан може робити 200 замовлень за годину,

– наголосив Расновський.

Що ж до інших партнерів, то у 2019 році це була Salateria, але в лютому Glovo підключила KFC – досить великий бізнес. Підключили також "Пузату хату". Умови співпраці з ресторанами – доволі прості. Заклади обирають залежно від кількості точок, рейтингу та хороших відгуків. Аби орієнтуватись, що цікаво аудиторії, користуються сервісами TripAdvisor, Google Reviews чи Foursquare.



Головний партнер Glovo в Україні – McDonald's / Фото rev.org

"Звісно, після підключення ми слідкуємо за багатьма метриками, зокрема відсотками відмов та поганими відгуками, тому що буває таке, що мережа відома, а якість їжі людей чомусь не влаштовує", – зазначив Расновський.

Кур'єрів часто просять доставити наркотики

Замовити можна усе, що завгодно – за умови, що вага товару не перевищуватиме 9 кілограмів – це приблизно 2 стандартні магазинні пакети. Товар має поміститись у ось цей фірмовий кур'єрський рюкзак. Їздять кур'єри на велосипедах, мотоциклах чи авто, або ж своїм ходом. Є і категорії товарів, які вам не привезуть навіть попри малі габарити.

"У нас є така кнопка посередині в додатку – "anything", тобто "що завгодно". І раніше люди не шифрувалися взагалі, писали типу "привезти п'яточку" або "кораблик". Були скарги від кур'єрів. Це дуже небезпечна річ і ми не хочемо з цим асоціюватися", – наголосив Расновський.

Довідка. "П'яточка" і "кораблик" – це сленг людей, які залежні від наркотиків. "П'яточкою" вони називають недопалок, а "корабликом" – паперовий пакетик з марихуаною.

Система – не без прогалин. Минулого року у Буенос-Айресі кур'єру Glovo Хав'єру Рохасу передали пакетик канабісу – у старій упаковці з-під вітамінів. У компанії спершу порадили відвезти замовлення назад дилеру.

Я думав над тим, що я йому скажу. "Гей, чувак, ось твоя травичка, я її не повезу"? Він міг мене застрелити чи порізати. Ви усвідомлюєте, на яку небезпеку мене наражаєте?

– сказав Хав'єр.

Опісля – сказали доставити товар отримувачу. Такий варіант Хав'єра, звісно ж, не влаштував. "А якщо це пастка? Я доставляю це у місце призначення, а там на мене чекають 2 поліцейських. Відповідальність несу насамперед я, а не компанія. Компанія просто вмиває руки", – зауважив він.

Після години роздумів Хав'єр просто викинув коробку. Наступного ж дня отримав аналогічне замовлення – від тієї ж людини. Одразу ж його відхилив. Випадок із Хав'єром не одиничний, принаймні для Аргентини. Сервіси доставки фактично перетворюють доставників їжі у наркокур'єрів, так вважають тамтешні журналісти.

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В Україні запевнили, що намагаються такі речі фільтрувати на етапі розміщення замовлення. "Так, існує ризик, що ви викличете кур'єра і скажете, що треба передати ось цю сумочку. Ніхто не буде ритись у вашій сумочці. Та якщо ви напишете в категорії anything "Будь ласка, заберіть пакетик трави от звідти", система це не пропустить", – запевнив Расновський.

Як стати кур'єром Glovo

Для початку людині знадобиться транспортний засіб – мотоцикл, велосипед або авто. Телефон – айфон чи андроїд. Обoв'язкова умова – повноліття. "Все починається із тренінгу, на якому молодих і амбітних майбутніх кур'єрів збирають, щоб розповісти, як все працює. Після його закінчення встановлюють на телефон додаток Glover, який є ключем до замовлень. Після цього видають амуніцію. В неї, крім рюкзака, входить тримач для телефона, щоб було зручніше слідкувати за картою і power bank, щоб телефон не розрядився і можна було виконати більше замовлень", – розповіла журналістка Аліна Полякова.

В компанії пообіцяли, що можна братись до роботи менш ніж за добу після реєстрації. На ділі ж це працює не завжди. "Я 3 тижні чекала свою сумку через те, що офіси закриті на час карантину", – заявила кур'єрка Glovo. Компанія обіцяє офіційне працевлаштування.

Щоб ми могли пропонувати ваші послуги з доставки, ви повинні підписати угоду з нами. Використання платформи Glovo вимагає від вас виконання місцевих вимог (як правило, реєстрації у державних адміністративних установах) і декларування отриманого доходу з метою оподаткування наприкінці року,

– написано на сайті компанії.

Та дехто вперто йде проти системи "І 3 причина, чому я люблю Glovo – це те, що ми не платимо податок на зарплату. Тобто ми ніяк не оформлені, ми просто фрілансери, які працюють на платформу. Ми офіційно не зареєстровані, хоча компанія намагається нас зареєструвати на ФОП, на індивідуального підприємця і змушує нас платити податки, але ми опираємося. Я не плачу податків з зарплати і це добре", – наголосив кур'єр Ігор Нікітюк.

Кур'єрів строго оцінюють

Що ж до самої роботи, то секрет успіху простий: доставляти якнайбільше замовлень у найкоротші терміни. Середній час доставки замовлення – 35 – 45 хвилин. Вкластись у терміни допомагає велика кількість кур'єрів – їх в Україні приблизно 5 тисяч – та широка мережа партнерів та торгових точок. Фізичних штрафів у компанії немає, за те кожен "провтик" понижує рейтинг.

Як розповіла журналістка Аліна Полякова, кур'єрам ставлять погані бали, якщо вони не дотримуються певних вимог:

якщо кур'єр на авто забрав замовлення не через McDrive – мінус;

якщо кур'єр на велосипеді чи скутері залишив його біля входу або пристебнув не у спеціально відведеному місці – мінус;

поставив сумку на підлогу – мінус;

Поклав туди свої речі – мінус;

Прийшов з брудною сумкою – мінус;

Кур'єрів з поганим рейтингом відключають від системи без права відновлення. Підняти рейтинг можна, працюючи у час-пік, отримуючи хороші оцінки від закладів та клієнтів, виконуючи багато замовлень. Вищий рейтинг – більше "плюшок". Наприклад, можна першим забронювати робочі години

Що кажуть про роботу кур'єри

А тепер до найцікавішого – зарплати. У компанії кажуть: кур'єри, що працюють 8-годинний робочий день у Києві, заробляють приблизно 20 тисяч гривень на місяць. Трохи менша зарплата у інших українських містах.

"Якщо зайти на сайти з вакансіями, то можна побачити, що Glovo пропонує якісь нечувані суми заробітку – 35 тисяч гривень на місяць. І це правда, тут дійсно можна так заробляти. З одним лише але – доведеться працювати по 12 годин щодня. Якщо ж працювати 5 днів на тиждень по 8 годин, то дохід не перевищуватиме 15 тисяч гривень на місяць, а якщо додати сюди всі ризики, з якими стикається кур'єр, а також амортизацію транспорту, то, на мою думку, це дуже сумнівна робота", – розповів кур'єр Glovo Вадим.



Протест кур'єрів Glovo у Києві / Фото opendemocracy

Влітку 2019 року кур'єри Glovo в Києві мітигнували через погіршення умов праці. Нововведення передбачали зміну нарахування бонусів. "У тій самій розсилці від Glovo, де стало відомо про нову систему бонусів, Glovo просто знущально дякує кур'єрам за співпрацю, а в кінці листа вивалює інформацію про нову систему бонусів. Тепер за кілометр шляху кур'єр буде отримувати не 5,5 гривень, як було раніше, а з огляду на те, що замовлення в основному 4 кілометри, то надбавка в 2 гривні взагалі ніякої ролі не грає, а ось хвилина очікування замовлення в закладі коштує 15 копійок", – пояснив Вадим.

Вимагали переформатувати систему бонусів, а крім цього – ввести страхові поліси для кур'єрів і пільги на паливо та їжу. Страхувати кур'єрів почали у вересні 2019 року – після смертельної ДТП за участі 20-річного "гловера" Михайла Іванова. Хлопця на смерть збила автівка на одному з Харківських перехресть. Незадоволені компанією не лише кур'єри. На початку 2020 року кілька ресторанів звинуватили Glovo у ненадійності і слабкій комунікації. Мовляв, ті заборгували великі суми, які мали б виплатити ресторанам після вирахування своєї комісії.

Друзі, а що відбувається з Glovo? Сьогодні наш ресторан заблокував роботу з ними, замовлення не приймаємо. Вони не виплачують нам рахунки! Борги тягнуться від жовтня 2019 року. Живих менеджерів у них більше немає. Спілкуються лише поштою. Пишуть нам якісь відповіді з відмазками, що ми неправильно складаємо рахунки. Маячня!

– заявив ресторатор Влад Максимов.

До дискусії долучились і інші невдоволені ресторатори.

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У Glovo запевнили: правил не порушували, а жоден із закладів так і не припинив співпрацю із сервісом. І нарешті ще трохи про гроші: вже невдовзі Glovo планує повернути інвестиції і вийти на прибуток в Україні. Для порівняння, Іспанії для цього знадобилось понад 3 роки.