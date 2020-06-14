TikTok – програма, яка за одну хвилину відправить вас на курси макіяжу, концерт улюбленого гурту чи на прийом до лікаря. Соцмережа вже другий рік у трійці найбільш скачуваних неігрових додатків, а її власник, компанія ByteDance забрала в Uber звання найдорожчого стартапу у світі.

Історія заснування

Успіх TikTok – заслуга китайського програміста Чжана Іміна. За 7 років йому вдалось перетворити здобутки у сфері штучного інтелекту на компанію вартістю 78 мільярдів доларів. Більше ніж 10 продуктів та доступ 75-ма мовами у 150-ти країнах.

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А починалось усе – з поглинання конкурентів. Повернемось у 2016 рік. Ідея створити додаток з короткими відео – не нова. Лідер на тогочасному ринку – Musical.ly. На цій караоке-платформі викладали 15-секундні ліпсінки – тобто інтернет-версії фонограми.

У той же час від нестачі фінансування припинив роботу ще один потенційний конкурент – додаток Vine, що належав твіттеру. Сприятливі обставини дозволили Іміну запустити Douyin – копію Musical.ly для китайського ринку. Соцмережа у рекордні терміни набрала перший мільйон користувачів.



Чжан Імін / Фото Senior.ua

У 2017 році ByteDance за 1 мільярд доларів викупила свого основного конкурента – компанію Musical.ly і автоматично отримала її стомільйонну базу користувачів. Завдяки цьому – вийшла на міжнародний ринок, отримала свою теперішню назву і зайняла місце монополіста на ринку коротких відео.

В яких країнах найчастіше використовують TikTok

Зараз TikTok – 6-та за величиною соцмережа і найчастіше завантажуваний додаток у світі. Доступний у більш ніж 150-ти країнах 39-ма мовами. І налічує близько 800 мільйонів активних користувачів.

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Найбільше – в Індії, США, Туреччині та на Росії. Програма Doyuin, яка, попри помилкове враження, є не просто іншомовною версією TikTok, а окремим повноцінним додатком, досі продовжує існувати у Китаї і має 400 мільйонів активних користувачів.

У середньому користувач TikTok проводить у додатку 46 хвилин на день. Аудиторію на 60% складають жінки, чоловіків на платформі на 20% менше. Близько половини людей – віком від 18 до 24 років. Друга за чисельністю вікова група – 13-17 років – складає 42%. Лише 7% аудиторії складають люди віком +45.



Аудиторія TikTok / Інфографіка 24 каналу

"Tik-Tok – місце для креативу без конкретних категорій. Інколи я знімаю влоги, здебільшого танцюю. Дехто робить комедійні ролики. Багато мистецтва. Усе це зібране в одному місці і можна постити усе, що захочеться, усе, чим подобається займатись", – розповіла блогерка Чарлі Д'амеліо.

Чим унікальний TikTok

Ліміт часу – 1 хвилина. Втім, більшість роликів тривають не більше 15-ти секунд. З фішок – зручний відеоредактор. Вбудована синхронізація дає можливість записувати власне відео поверх готових треків, що зменшує час на пост-обробку. Якість зображення – не така важлива, як, наприклад, на ютюбі: додаток від самого початку розроблявся лише для мобільних пристроїв.

Дивіться підбірку цікавих відео з TikTok:

Тож чим унікальний TikTok? Аби розібратись, повернемось до перших продуктів компанії ByteDance.

Новинний портал Toutiao з використанням штучного інтелекту випустили 2012 року і одразу запевнили користувачів: їм більше не треба самим шукати новини. Система аналізує дані і на основі цього вибудовує персональну стрічку новин для кожного юзера.



Програма Toutiao / Фото China Daily

До 2018 року в Toutiao зареєструвались більше ніж 700 мільйонів людей. Аналогічний алгоритм використовує і TikTok.

У додатку ви не можете обирати, які саме відео бачите у стрічці.

Після запуску платформи опиняєтесь на головній сторінці рекомендованих роликів.

Програма рахує час, витрачений на перегляд кожного відео і на основі цих даних формує наступний контент.

Внутрішня статистика показує: 90% переглядів приходять зі стрічки рекомендацій, а не від підписників.

Наприклад, якщо ви перемотали смішний ролик із кошенятами, ймовірність побачити схожі відео у майбутньому – доволі низька. Таку систему називають однією з найбільших переваг TikTok над конкурентами. Більше не треба думати, на кого підписуватись. Не хочете обирати, що дивитись – це зроблять за вас. Відсутність вибору змушує користувачів проводити у додатку значно більше часу, безперестанку скролячи стрічку з надією натрапити на цікавий контент. Не встигли лайкнути відео – більше його не побачите.

Як заробляє програма

"Буде цікаво спостерігати, як монетизуватиметься кар'єра в TikTok порівняно з YouTube. Наприклад, там можна заробляти з прямих ефірів – користувачі прив’язують до додатку свою картку, купують стікери і надсилають їх інфлюенсерам під час їхніх прямих ефірів, а ті у свою чергу конвертують стікери у готівку", – зазначила кореспондентка ABC Online Аріель Богл.

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Це – не єдиний спосіб заробітку в TikTok. Основний формат просування свого бренду – хештег-челенджі. Бренд придумує концепцію і платить інфлюенсерам за її розповсюдження. Ті в свою чергу агітують свою аудиторію – фактично запрошують підписників брати участь і у такий спосіб взаємодіяти з брендованим контентом.

Так, минулоріч NFL – Національна футбольна ліга США – стала офіційним партнером TikTok і запустила челендж #WeReady, аби зацікавити аудиторію перед початком футбольного сезону. Відео з цим хештегом переглянули більше ніж мільярд разів.

Челендж #WeReady у TikTok:

А челендж-переодягалка #YouOwnIt від косметичної компанії МАС, суть якого в зйомці своєрідного до і після, зібрав на платформі майже 3 мільярди переглядів.

Челендж #WeReady у TikTok:

Платять акаунтам і музичні лейбли – за просування своїх треків у TikTok. У рекламних сфері додаток наздоганяє основних конкурентів – Instagram та YouTube. Перспектив – безліч:

Низький поріг входу дає можливість новачкам набрати велику кількість підписників за короткі терміни.

Для створення контенту не потрібно дорогих камер та світла – прекрасно "заходять" навіть ролики низької якості – якщо контент вартісний.

На руку грає і час: за 46 хвилин, які в середньому витрачає користувач TikTok на сидіння в додатку, він може переглянути до сотні різних відео, що в рази більше ніж, наприклад, у ютюбі. При цьому не відчуває, що губиться у рекламі.

Через середній вік підписників додатку нерідко закидають обмеженість цільової аудиторії.

За що всі люблять TikTok

Із незрозумілого додатка з дивними танцями – до світового улюбленця. Тож за що усі люблять TikTok?

"Коли люди бачать відео, на якому ти залишається самим собою і просто веселишся, їм це подобається, це дає їм своєрідне місце для втечі від зовнішнього світу", – пояснила блогерка Андреа Океке.

У TikTok дуже позитивний настрій. Він веселий, він чесний, менш цинічний, на відміну, наприклад, від твіттера,

– зазначила кореспондентка ABC Online Аріель Богл.

"Я завела акаунт в TikTok, де ніхто про мене не знав, тож я могла постити усе, що хотіла. І зненацька це вистрелило. Я набрала перший мільйон підписників приблизно за 6 тижнів", – сказала блогерка Анна О'браєн.

Найвідоміший акаунт у TikTok

Щонайменше 40 акаунтів в TikTok мають більше ніж 10 мільйонів користувачів. Найвідоміший з них веде 16-річна дівчина зі США.

"Для мене усе почалось із одного конкретного відео. Це був дует з однією дівчиною, яка знімає прості танці. Ти слухаєш запис її голосу і повторюєш усе, що вона каже. По суті, це був танець з 8 кроків. Я запостила його і поїхала у танцювальний табір, що в півтора годинах їзди від мого дому. Мій телефон не стихав і поки я приїхала туди, на відео вже було 50 тисяч лайків", – пригадала блогерка Чарлі Д'амеліо.

Зараз у Чарлі – майже 61 мільйон підписників. Доводиться вигадувати все нові способи збереження аудиторії.

Дивіться кращі відео Чарлі Д'амеліо у TikTok:

TikTok та критика Китаю

TikTok також використовують для міні-лекцій з ведення бізнесу, вивчення мов та навіть пошуку власників для бездомних тварин. А 17-річна дівчина Фероза Азіз із Нью-Джерсі знайшла йому ще більш нетипове застосування: "Отож, перше, що вам потрібно зробити, це взяли керлер, завити вії, а потім відкласти його і пошукати в телефоні, з якого ви зараз дивитесь це відео, інформацію про те, що зараз відбувається у Китаї. Про концтабори, куди поміщають невинних мусульман, викрадають їх, вбивають їх, ґвалтують, змушують їсти свинину, змушують пити алкоголь, змушують відмовитись від своєї релігії. Якщо вони відмовляться – вони, звісно ж, будуть мертвими".

Своє відео опублікувала в TikTok в листопаді 2019 року. За мейкап-уроком ховається розповідь про переслідування уйгурів – мусульманської меншини із Синьцзян-Уйгурського автономного району КНР.

"Як американці афганського походження, яка бачить, як її народ страждає від афганського уряду і від Талібану, мені боляче навіть думати про те, що Китай робить те саме зі своїми людьми. Як мусульманка, я завжди зіштовхуюсь з тиском та расизмом, але бачити, як ця етнічна група проходить через жахливі речі... Я зобов'язана була про це розповісти про це. Люди повинні говорити про так речі, але всі мовчать", – розповіла Фероза Азіз.

Наступного дня після публікації відео акаунт дівчини заблокували. Компанію одразу ж звинуватили у цензурі, тож TikTоk вибачився та повернув доступ до сторінки.

Інформація про утиски китайською владою уйгурів випливає усе частіше. За даними правозахисної організації Human Rights Watch, у центрах примусового ідеологічного перевиховання утримують до мільйона представників цієї меншини та інших мусульман. І це – наймасштабніші репресії у Китаї з часів Культурної революції.

Чому американці бояться TikTok

Цензурування Китаєм неприйнятних тем – не рідкість, навіть якщо йдеться про аполітичні на перший погляд соцмережі. Розслідування Washington Post показало, що минулорічні акції проти закону про екстрадицію в Гонконгу у TikTok не відображались. А у китайському аналогу TikTok Doyuin ви не побачите навіть свинку Пеппу. Її прирівняли до роликів зі зброєю та насильством. З платформи зникли близько 30 тисяч відео з цим мультиком: мовляв, Пеппа веде невідповідний китайському суспільству стиль життя.



У китайському аналогу TikTok Doyuin не показують свинку Пеппу / Колаж 24 каналу

Загрозою демократії США TikTok називає навіть засновник знаної витоками персональних даних соцмережі.

Бояться TikTok не лише у фейсбук. Американські сенатори навіть просили нацрозвідку США вивчити роботу соцмережі. Мовляв, TikTok несе потенційну загрозу безпеці: забагато знає про користувачів і може ділитись даними із китайськими спецслужбами. У компанії усі звинувачення прогнозовано відкидають.

"Нашу політику щодо контенту та модерації веде команда, що базується у США. На неї не впливає жодний іноземний уряд. Уряд Китаю не дає запитів на цензурування контенту і не має на це відповідної юрисдикції. Аби прояснити ситуацію: ми не видаляємо відео через присутність на ньому інформації щодо протестів в Гонконгу", – йдеться в офіційній відповіді TikTok.

TikTok блокує "некрасивих" людей?

Протести не видаляють, а от за зайві зморшки на обличчі – можуть і забанити. У березні 2020 року видання The Intercept опублікувало витяги із внутрішніх документів компанії. Довгий час у TikTok діяли приховані правила цензурування відео.

На сторінку рекомендацій не потрапляли ролики з відверто бідними чи брудними будівлями та людьми, яких модератори вважали непривабливими чи товстими. У компанії виправдовуються: більшість правил уже не застосовують. А запровадили їх – аби захистити людей від булінгу.

Дивіться повне відео програми "Корпорації світу":