Традиційному рецепту Coca-Cola вже понад сотня років. Та не так давно компанія почала змінювати власну формулу. Причина цього – цукор. Денна норма для чоловіків – 9 чайних ложок, така ж його кількість у 350-мілілітровій бляшанці Coca-Cola. У стандартній півлітровій пляшці – приблизно 15 ложок.

Чому Coca-Cola змінює столітню рецептуру, для чого напій помістили в рекламу цигарок та про найголовніші фейли компанії – читайте в програмі "Корпорації світу" на 24 каналі.

Читайте першу частину програми Від сиропу проти похмілля до найпопулярнішого напою: вражаюча історія успіху Coca-Cola

Цукровий податок

Активно перейматись проблемою в США почали 5 років тому – з появою доповіді ВООЗ про негативний вплив цукру на здоров'я. За прогнозами, з 2011 по 2030 роки прямі та непрямі втрати від діабету становитимуть приблизно 2 трильйони доларів.

Sugar Tax – податок, запроваджений для зменшення кількості споживання безалкогольних напоїв із вмістом цукру. Стосується в основному газованих та спортивних напоїв, а також енергетиків.



Цукровий податок / Скриншот з відео

Його мета – запобігти ожирінню та компенсувати витрати при боротьбі з тим, що є. Зараз так званий цукровий податок охоплює приблизно 20 країн. У Coca-Cola пишаються тим, що принаймні говорять правду про кількість цукру у своїх продуктах. І діють за принципом "менші пляшки – менші проблеми".

Оподаткуйте будь-який товар і його продажі, ймовірно, зменшаться. Нещодавні дослідження щодо податків на цукор у Каліфорнії показали: продажі газованих напоїв впали, та люди натомість купували іншу їжу та напої, тож загальна калорійність навпаки зросла. Тож це не допоможе розв'язати проблему,

– зазначив генеральний директор The Coca-Cola Company Джеймс Квінсі.

Чому Coca-Cola помістили в рекламу цигарок?

Словам Квінсі не дуже довіряють у європейській організації Foodwatch. Там у 2018 році представили доповідь про викликані газованими напоями хвороби. Загалом – на 108 сторінках звинуватили Coca-Cola у безвідповідальній маркетинговій компанії. Порівняли їхню продукцію з тютюном – на обкладинку дослідження помістили стару рекламу Marlboro – а в руках у чоловіка замість цигарки пляшка коли.



Coca Cola помістили в рекламу цигарок / Скриншот з відео

Зрозуміло, що такі безалкогольні напої є шкідливими, та мало хто усвідомлює їхню справжню небезпеку. Навіть одна пляшка в день може підвищити ризики виникнення серйозних захворювань, наприклад, діабету. Компанії з виробництва безалкогольних напоїв, а особливо лідер на ринку – Coca-Cola – роблять значно більше, аніж просто кладуть свою продукцію на полиці супермаркетів і дозволяють покупцям робити власний вибір.

Coca-Cola активно перешкоджає ініціативам у галузі охорони здоров'я по всьому світу й за допомогою лобістських груп намагається приховати наслідки напоїв із вмістом цукру для людського здоров'я

Потужні масштаби виробництва

Якщо усю виготовлену кока-колу розлити у 250-мілілітрові пляшки й поставити їх одна на одну – вони дістануться Місяця й назад 2 тисячі разів. Аби забезпечити такі масштаби виробництва, необхідні потужні заводи.

Coca-Cola займається виготовленням безпосередньо концентрату. Його постачають на заводи з розливу. Упаковування складається з пластику, скла та алюмінію.

Аби надати пляшкам потрібної форми, їх нагрівають до 115 градусів і поміщають у сталеві форми, а опісля – охолоджують у крижаній воді. Спеціальна машина за один оберт продукує 40 готових пляшок, у сумі – 800 готових пляшок на хвилину.



На заводах виготовляють 800 пляшок на хвилину / Скриншот з відео

Розливають напої на 900 заводах у всьому світі. Сюди Coca-Cola постачає концентрат, склад якого тримають у суворій таємниці.

Це інгредієнти з різних природних джерел – рослин, овочів. Насправді ця інформація – одна з найбільш охоронюваних комерційних таємниць світу. Тож ми не скажемо, що це за компонент, – розповів віцепрезидент наукового відділу Coca-Cola Ед Хайс.

Секретний рецепт напою

У місткість поміщають підсолоджувач, концентрат і воду. Сироп на 50% складається із підсолоджувача. На лінії розливу його ще в 5 разів розбавляють водою. Згодом через закриту систему прокачують вуглекислий газ. Обов'язкова умова: однаковий смак Coca-Cola, незалежно від заводу. Завадити цьому може вода – вона різна в різних регіонах. Аби уніфікувати смак, розробляють різноманітні системи очищення.



Рецепт напою тримають у таємниці / Фото Unsplash

У США смак Coca-Cola відрізняється з іншої причини. У більшості країн у якості підсолоджувача використовують цукор. У Штатах – кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози. Там він дешевший за сахарозу. Транспортують готові пляшки під стелею – для економії місця.

Скляна тара

Найвпізнаваніший атрибут бренду – скляна контурна пляшка – побачила світ лише в 1915 році, завдяки дизайнеру Ерлу Діну. За ідеями той пішов у бібліотеку – і замість зображення листя коки надихнувся деревом какао, помилково думаючи, що воно якимось чином стосується напою.



Ерл Дін / Скриншот з відео

Ця пляшка з різних причин є ідеальним комерційним продуктом. По-перше, вона ідеально вміщається в руці. Геніальність дизайну в тому, що вона приємна на дотик, у цих випалених літерах і в передчутті самого напою,

– зазначив архіваріус The Coca-Cola Company Філіп Муні.

Культовою пляшка стала в 1950, вона потрапила навіть на обкладинку журналу Time.



Обкладинка журналу Time / Скриншот з відео

Згодом компанія представила напій в алюмінієвих банках. Пластикові ж пляшки з'явились лише півстоліття потому, саме в 1993. Їх позиціювати як значно корисніші для навколишнього середовища. У своїй активній проекологічній діяльності Coca-Cola запевняє й зараз. Для цього об'єднались з екоорганізацією Keep America Beautiful, тобто "Зробимо Америку прекрасною".

У Штатах вона не така популярна, як у Європі. На інших ринках світу 13% продукції Coca-Cola розливають саме в скло. Скляну тару можна наповнювати, мити і використовувати знову і знову. Одним із найбільших труднощів при виготовленні власного скла – для цього процесу необхідна величезна кількість енергії.

Наприклад, неподалік Барселони Coca-Cola розливають повторно в раніше використані скляні пляшки. Доставляють їх здебільшого із барів та закладів швидкого харчування. Спеціальна машина вимиває сміття, знімає етикетки. На очищення однієї партії потрібно 18 хвилин. За годину це 62 тисячі очищених пляшок. Так вдається повторно використати кожну пляшку приблизно 15 разів.

Забруднення екології від Coca-Сola

Шалені масштаби виробництва безсумнівно позначаються на екології. У 2019 році Coca-Cola назвали найбільшим серед інших компаній забруднювачем планети. Невтішну статистику показала тогорічна всесвітня акція з прибирання сміття World Cleanup Day, у якій узяли участь понад 70 тисяч волонтерів у 51 країні.

Усього волонтери зібрали понад 475,000 одиниць пластикових відходів. Найчастіше з усього зустрічалось сміття з-під Coca-Cola – 11,732 зібраних одиниць.



Coca-Cola найбільший забруднювач планети / Скриншот з відео

Звинувачення в негативному впливі на екологію – один із найчастіших каменів, що летить у бік корпорації. Лише за 2017 рік компанія виготовила 3 мільйони тонн пластикового упаковування. Coca-Cola щороку виготовляє понад 100 мільярдів пластикових пляшок. Це – майже 400 одиниць за секунду.

Починаючи із 1993 року, коли компанія почала розвивати свою продукцію в пластик це почало становити загрозу для екології.

В Coca-Cola вже давно обіцяють зменшити використання пластику. 10 років тому представили новий вид РЕТ-пляшок – Plant Bottle, на 30% виготовлених із рослин. Пообіцяли до 2015-го використовувати 25% переробленого пластику. А до 2030-го – 50% своїх пластикових пляшок виготовляти із вторсировини.

Збирання пляшок годує жителів Танзанії

Китай – найбільший приймальний пункт для сміття з усього світу – щороку імпортує близько семи мільйонів тонн відходів. Точніше, імпортував. У 2017-му там забанили імпорт 24-х видів пластику та паперу. І запровадили суворіші критерії, погодившись приймати лише високоякісні та ідеально відсортовані відходи.

Наслідки китайського сміттєвого бану відчуває весь світ. Зокрема тут, у Танзанії, за 14 тисяч кілометрів від Америки. Місцеві мешканці збирають пластик, аби прогодувати себе та дітей. За 8 годин і 20 кілограмів зібраного сміття – заробляють менше, ніж 3 долари.

Гучні скандали Coca-Cola

► Хейтерів, як і гучних скандалів, Coca-Cola не бракує. У кінці 90-х через масові отруєння у Європі тимчасово зупинили випуск 2,5 мільйонів пляшок напою. Причина – бензол, що потрапив туди при виробництві. В Індії компанію звинуватили в експлуатації водних ресурсів – мовляв, висушують землю та забруднюють воду, у той час як місцеві фермерства страждають від посухи.

Зверніть увагу Як Amazon стала однією з найдорожчих компаній: вся правда про гіганта онлайн-торгівлі

► "Нуль цукру – нуль упереджень". Реклама Coca-Cola з цим слоганом спровокувала бойкот в Угорщині у 2019 році. Зображення присвятили музичному фестивалю Sziget. На одному з них обіймається гомосексуальна пара. Підтримка ЛГБТ-спільноти дуже не сподобалась консервативній керівній партії премʼєр-міністра Віктора Орбана. Політики та проурядові угорські ЗМІ одразу ж закликали бойкотувати товари компанії.



"Нуль цукру – нуль упереджень" / Скриншот з відео

Судячи з реакції, яку викликала ця кампанія, Угорщині вона була дуже потрібна. Це сумно, коли в центрі Європи влада чи хтось інший так гучно бойкотує проти розміщення такої реклами

► А у 2016-му Coca-Cola спіткав подвійний фейл із розташуванням Криму на карті світу. Спочатку російське представництво компанії опублікувало карту Росії без окупованого півострова. На вимогу росіян Крим на мапу повернули, чим зрозуміло викликали обурення в українців. Тож довелось знову виправдовуватись – мовляв, на географічну точність не претендували.



Фейл Coca Cola / Скриншот з відео