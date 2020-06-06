Традиционному рецепту Coca-Cola уже больше сотни лет. Однако не так давно компания начала менять свою формулу. Причина этому – сахар. Дневная норма для мужчин – 9 чайных ложек, такое же его количество в 350-миллилитровой банке Coca-Cola. В стандартной пол-литровой бутылке – примерно 15 ложек.

Почему Coca-Cola меняет вековую рецептуру, для чего напиток поместили в рекламу сигарет и о главных фейлах компании – читайте в программе "Корпорации мира" на 24 канале.

Читайте первую часть программы От сиропа против похмелья к самому популярному напитку: впечатляющая история успеха Coca-Cola

Сахарный налог

Активно заниматься проблемой в США начали 5 лет назад – с появлением доклада ВОЗ о негативном влиянии сахара на здоровье. По прогнозам, с 2011 по 2030 годы прямые и косвенные потери от диабета составят примерно 2 триллиона долларов.

Sugar Tax – налог, введенный для уменьшения количества потребления безалкогольных напитков с содержанием сахара. Касается в основном газированных и спортивных напитков, а также энергетиков.



Сахарный налог / Скриншот из видео

Его цель – предотвратить ожирение и компенсировать расходы при борьбе с насущными проблемами. В Coca-Cola гордятся тем, что по крайней мере говорят правду о количестве сахара в своих продуктах. И действуют по принципу "меньшие бутылки – меньшие проблемы".

Обложите налогом любой товар, и его продажи, вероятно, уменьшатся. Недавние исследования по налогам на сахар в Калифорнии показали: продажи газированных напитков упали, и люди взамен покупали другую еду и напитки, поэтому общая калорийность наоборот выросла. Так что это не поможет решить проблему,

– отметил генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси.

Почему Coca-Cola поместили в рекламу сигарет?

Словам Квинси не очень доверяют в европейской организации Foodwatch. Там в 2018 году представили доклад о вызванных газированными напитками болезнях. В общем – на 108 страницах обвинили Coca-Cola в безответственной маркетинговой компании. Сравнили их продукцию с табаком – на обложку исследования поместили старую рекламу Marlboro – а в руках у мужчины вместо сигареты бутылка колы.



Coca Cola поместили в рекламу сигарет / Скриншот из видео

Понятно, что такие безалкогольные напитки вредны, но мало кто осознает их настоящую опасность. Даже одна бутылка в день может повысить риски возникновения серьезных заболеваний, например, диабета. Компании по производству безалкогольных напитков, а особенно лидер на рынке – Coca-Cola – делают гораздо больше, чем просто кладут свою продукцию на полки супермаркетов и позволяют покупателям делать собственный выбор.

Coca-Cola активно препятствует инициативам в области здравоохранения по всему миру и с помощью лоббистских групп пытается скрыть последствия напитков с содержанием сахара для человеческого здоровья

Мощные масштабы производства

Если всю произведенную кока-колу разлить в 250-миллилитровые бутылки и поставить их друг на друга – они доберутся до Луны и обратно 2 тысячи раз. Чтобы обеспечить такие масштабы производства, необходимы мощные заводы.

Coca-Cola занимается изготовлением непосредственно концентрата. Его поставляют на заводы по розливу. Упаковка состоит из пластика, стекла и алюминия.

Чтобы придать бутылкам нужную форму, их нагревают до 115 градусов и помещают в стальные формы, а после охлаждают в ледяной воде. Специальная машина за один оборот производит 40 готовых бутылок, в сумме – 800 готовых бутылок в минуту.



На заводах изготавливают 800 бутылок в минуту / Скриншот из видео

Разливают напитки на 900 заводах по всему миру. Сюда Coca-Cola поставляет концентрат, состав которого держат в строгой тайне.

Это ингредиенты из различных природных источников – растений, овощей. На самом деле эта информация – одна из наиболее охраняемых коммерческих тайн мира. Поэтому мы не скажем, что это за компонент,

– рассказал вице-президент научного отдела Coca-Cola Эд Хайс.

Секретный рецепт напитка

В емкость помещают подсластитель, концентрат и воду. Сироп на 50% состоит из углеводов. На линии розлива его еще 5 раз разбавляют водой. Впоследствии через закрытую систему прокачивают углекислый газ. Обязательное условие: одинаковый вкус Coca-Cola, независимо от завода. Помешать этому может вода – она разная в разных регионах. Чтобы унифицировать вкус, разрабатывают различные системы очистки.



Рецепт напитка держат в тайне / Фото Unsplash

В США вкус Coca-Cola отличается по другой причине. В большинстве стран в качестве подсластителя используют сахар. В Штатах – кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Там он дешевле сахарозы. Транспортируют готовые бутылки под потолком – для экономии места.

Стеклянная тара

Наиболее узнаваемый атрибут бренда – стеклянная контурная бутылка – увидел свет только в 1915 году, благодаря дизайнеру Эрлу Дину. За идеями тот пошел в библиотеку – и вместо изображения листьев коки вдохновился деревом какао, ошибочно думая, что оно каким-то образом касается напитка.



Эрл Дин / Скриншот из видео

Эта бутылка по разным причинам является идеальным коммерческим продуктом. Во-первых, она идеально помещается в руке. Гениальность дизайна в том, что она приятная на ощупь, в этих выжженных буквах и в предвкушении самого напитка,

– отметил архивариус The Coca-Cola Company Филип Муни.

Культовой бутылка стала в 1950 году, впервые среди других коммерческих продуктов попав на обложку журнала Time.



Обложка журнала Time / Скриншот из видео

Впоследствии компания представила напиток в алюминиевых банках. Пластиковые же бутылки появились лишь полвека спустя, в 1993 году. Их позиционировали, как более полезные для окружающей среды. В своей активной проэкологичной деятельности Coca-Cola уверяет и сейчас. Для этого объединились с экоорганизацией Keep America Beautiful, то есть "Сделаем Америку прекрасной".

В Штатах она не так популярна, как в Европе. На других рынках мира 13% продукции Coca-Cola разливают именно в стекло. Стеклянную тару можно наполнять, мыть и использовать снова и снова. Одна из наибольших сложностей при изготовлении собственного стекла – для этого процесса необходимо огромное количество энергии.

Например, неподалеку от Барселоны Coca-Cola разливают повторно в ранее использованные стеклянные бутылки. Доставляют их в основном из баров и заведений быстрого питания. Специальная машина вымывает мусор, снимает этикетки. На очистку одной партии нужно 18 минут. За час это 62 тысячи очищенных бутылок. Так удается повторно использовать каждую бутылку примерно 15 раз.

Загрязнение экологии от Coca-Сola

Огромные масштабы производства несомненно сказываются на экологии. В 2019 году Coca-Cola назвали крупнейшим среди других компаний загрязнителем планеты. Неутешительную статистику показала прошлогодняя всемирная акция по уборке мусора World Cleanup Day, в которой приняли участие более 70 тысяч волонтеров в 51 стране.

В общем волонтеры собрали более 475,000 единиц пластиковых отходов. Чаще всего встречался мусор из-под Coca-Cola – 11,732 собранных единиц.



Coca-Cola крупнейший загрязнитель планеты / Скриншот из видео

Обвинение в негативном влиянии на экологию – один из самых частых камней, летящих в сторону корпорации. Только за 2017 год компания произвела 3 миллиона тонн пластиковой упаковки. Coca-Cola ежегодно производит свыше 100 миллиардов пластиковых бутылок. Это – почти 400 единиц в секунду.

Начиная с 1993 года, когда компания начала развивать свою продукцию в пластике, это начало представлять угрозу для экологии.

В Coca-Cola уже давно обещают уменьшить использование пластика. 10 лет назад представили новый вид РЕТ-бутылок – Plant Bottle, которые на 30% изготовлены из растений. Пообещали до 2015-го использовать 25% переработанного пластика. А к 2030-му – 50% своих пластиковых бутылок изготавливать из вторсырья.

Сбор бутылок кормит жителей Танзании

Китай – крупнейший приемный пункт для мусора со всего мира – ежегодно импортирует около семи миллионов тонн отходов. Точнее, импортировал. В 2017-м там забанили импорт 24-х видов пластика и бумаги. И ввели более строгие критерии, согласившись принимать только высококачественные и идеально отсортированные отходы.

Последствия китайского мусорного бана ощущает весь мир. В частности, в Танзании, в 14 тысячах километров от Америки. Местные жители собирают пластик, чтобы прокормить себя и детей. За 8 часов и 20 килограммов собранного мусора – зарабатывают меньше 3 долларов.

Громкие скандалы Coca-Cola

► Хейтеров, как и громких скандалов, у Coca-Cola предостаточно. В конце 90-х из-за массовых отравлений в Европе временно остановили выпуск двух с половиной миллионов бутылок напитка. Причина – бензол, попавший туда при производстве. В Индии компанию обвинили в эксплуатации водных ресурсов – мол, высушивают землю и загрязняют воду, в то время как местные фермерства страдают от засухи.

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► "Ноль сахара – ноль предубеждений". Реклама Coca-Cola с этим слоганом спровоцировала бойкот в Венгрии в 2019 году. Изображение посвятили музыкальному фестивалю Sziget. На одном из них обнимается гомосексуальная пара. Поддержка ЛГБТ-сообщества очень не понравилась консервативной правящей партии премьер-министра Виктора Орбана. Политики и проправительственные венгерские СМИ сразу же призвали бойкотировать товары компании.



"Ноль сахара – ноль предубеждений" / Скриншот из видео

Судя по реакции, которую вызвала эта кампания, Венгрии она была очень нужна. Это печально, когда в центре Европы власть или кто-то другой так громко бойкотирует размещение такой рекламы

► А в 2016-м у Coca-Cola случился двойной фейл с расположением Крыма на карте мира. Сначала российское представительство компании опубликовало карту России без оккупированного полуострова. По требованию россиян Крым на карту вернули, чем понятно вызвали возмущение у украинцев. Поэтому пришлось снова оправдываться – мол, на географическую точность не претендовали.



Фейл Coca Cola / Скриншот из видео