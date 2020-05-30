"Кока-кола" – второе самое узнаваемое слово после "окей". За более чем 130 лет сироп от похмелья прошел путь до крупнейшего производителя и поставщика на рынке безалкогольных напитков. Coca-Cola занимает 6 место в перечне самых дорогих брендов списка Forbes, предлагает почти 4000 вариантов продукции. И каждый год "дарит" планете 3 миллиона тонн пластика.

Подробнее о поразительной истории успеха известного бренда безалкольних напитков – читайте в программе "Корпорации мира" на 24 канале.

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Создание оригинального напитка

В конце 19 века юг Америки приходил в себя от Гражданской войны, все массово подались в религию и самолечение. Вместе с тем – начали проводить активную антиалкогольную кампанию. Спирт заменяли другим – по тогдашнему убеждению, невинным и безопасным продуктом – кокаином.

Его за основу лекарственных средств принимали немало тогдашних фармацевтов. Один из них – Джон Пембертон из Атланты.



Джон Пембертон / Фото Википедия

Пембертон разработал сироп – для успокоения нервов, борьбы с гастритом и даже лечения импотенции. В составе были листья коки и орехи дерева колы. Результатом он похвастался перед другом Фрэнком Робинсоном. Тот придумал непритязательное название и нарисовал почти идентичный нынешнему логотип новой компании.

Слово "кока-кола" цепляет. Возможно, дело в повторении букв "о" и "а". Если бы они назвали напиток "эликсиром из дикого горного винограда" или что-то в этом духе, не думаю, что они до сих пор были бы на рынке,

– отметила историкиня поп-культуры Карал Энн Марлинг.

Друзья пронесли напиток в самую крупную аптеку города. Так, в продажу по 5 центов за стакан поступил сироп Coca-Cola.

Впрочем газированной "кока-кола" стала не сразу. По легенде, один из клиентов аптеки искал лекарство от похмелья, и согласился на разведенный с содовой сироп. Вкус оказался интересным – с тех пор напиток продавали именно в таком виде.

Проблемы со здоровьем заставили Пембертона в 1887 году продать две трети доли своего бизнеса. За изобретение он получил чуть больше, чем 2000 долларов и умер годом позже – от болезни в нищете. Рецепт напитка у вдовы фармацевта купил эмигрант из Ирландии Аса Кендлер.



Аса Кендлер / Фото Famous-entrepreneurs

Основание The Coca-Cola Company

По словам архивариуса The Coca-Cola Company Филиппа Муни, Аса Кендлер имел то, чего не было в Пембертона – видение перспективы и очень сильная маркетинговая способность.

Это, а еще 100 тысяч долларов стартового капитала позволили Кэндлеру 31 января 1893 года учредить The Coca-Cola Company.

Гениальность Кендлера заключалась в том, что он увидел возможности, которые ему могло открыть расширение аудитории кока-колы, и превращение ее в так называемый национальный напиток,

– пояснил историк Гус Гибельхаус.

И произошло это не сразу: бизнес не приносил успехов и в течение первого года продавалось только по 9 стаканов в день. Поэтому Кендлер взялся за рекламу: бесплатно отдал 250 порций напитка одной из аптек в обмен на сотню имен и адрес постоянных клиентов. Им, в свою очередь, направил талоны на бесплатную кока-колу.

"Концепция заключалась в следующем: ты пробуешь напиток, он тебе нравится и в следующий раз ты за него платишь. Это элементарно, и Coca-Cola была первой компанией, которая использовала эту концепцию. Кендлер понял: чтобы развивать бизнес, сначала надо дать людям попробовать продукт", – отметил архивариус Филипп Пуне.

Аса Кендлер заявлял о себе как мог: продавал все возможные товары с логотипом компании. К рекламе привлекли известных в то время музыкантов и спортсменов. Изображение напитка, кроме журналов и плакатов, появлялось на сувенирах, часах и даже закладках для книг.

Как менялся логотип Coca Cola / Фото Aksent

Впоследствии удачная рекламная кампания фактически убедила американцев, что Coca-Cola придумала Санта Клауса. Маркетинговую фишку провернули в начале 1930-х годов. Создатель кока-коловского Санты – иллюстратор Хаддон Санблум, а прототип – близкий друг художника.

Толстый бородатый дедушка в красном костюме появился в одном из номеров журнала Saturday Evening Post. С тех пор Coca-Cola дружит со Сантой и использует его образ для рекламы вот уже почти сотню лет.

Новогодняя реклама Coca-Cola: смотрите видео

Рост продаж напитка

К 1895 году "кока-кола" продавалась во всех без исключения американских штатах. За пределами США ее начали разливать в 1906-м – в Канаде, Панаме и на Кубе. Пятью годами позже вышли на рынок Азии, открыв завод на Филлиппинах. А в Европе напиток появился через 10 лет.

В начале 1920-х годов вложенные Кендлера 2,5 тысячи долларов стали 25 миллионами. За столько компанию в 1919 году купил банкир Эрнест Вудрафф, и передал руководство своему сыну Роберту.

К тому времени в составе напитка уже более 10 лет не было кокаина. И на продажи это не повлияло – компания и так была далеко впереди конкурентов.

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К началу Второй мировой войны Coca-Cola успешно вышла на мировой рынок и продавалась в 44 странах. В разгар войны для поднятия патриотического духа Вудрафф-младший организовал акцию: любой военный независимо от места нахождения мог купить бутылку кока-колы за символические 5 центов.

Для многих военных кока-кола была не просто безалкогольным напитком. Она была символом американской жизни, символом того, за что они боролись,

– отметил архивариус The Coca-Cola Company Филипп Муни.

Напиток на 64-х передвижных заводах по розливу путешествовал за военными по всему миру, что в послевоенный период значительно увеличило аудиторию потребителей Coca-Cola.

Сейчас Coca-Cola – первый в мире производитель газированных напитков и соков. Логотип компании узнают 94% населения планеты. В первый год существования продавались 9 бутылок кока-колы в день, сейчас же компания может похвастаться почти двумя миллионами ежедневных продаж.



Сегодня Coca-Cola – самый популярный бренд газированных напитков / Фото Bevnet

В корпорацию стоимостью почти 200 миллиардов долларов работают 86 200 человек. Среди достижений Coca-Cola:

6 место среди самых дорогих компаний списка Forbes;

продажи в 200 странах каждого континента;

более 4 тысяч продуктов – 4300.

Только за 2018 год бренд выпустил около 600 новых видов напитков.

Среди брендов компании: газированные напитки Сoca-Cola и ее вариации – Zero и Cherry, а также Fanta, Sprite и Schweppes, самый известный в Америке бренд минеральной воды Dasani, холодный чай Fuzetea, энергетик Powerade и кофейные бренды Сosta и Georgia.

В общем – более 500 брендов во всем мире.

В 2018 году кока-кола изменила своей столетней традиции и выпустила первый алкогольный напиток. Lemon-Do с содержанием спирта 3,5 и 7 процентов появился в Японии. Впрочем, дальше японского рынка производство алкогольных напитков Coca-Cola пока не дошло.



Алкогольная кока-кола с лимоном / Фото Nomunication

Появление кока-колы в Украине

На украинский рынок кока-кола зашла в 1992 году. Компанию представляют "Кока-Кола Украина Лимитед" и "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед". В украинской системе – более тысячи работников. Напитки продают 90 тысяч заказчиков.

Coca-Cola в Украине обеспечивает 12% украинского экспорта безалкогольных напитков, соков и вод. В Украине компанию представляют 10 брендов.



Напитки, которые представлены в Украине от Coca-Cola / Скриншот с видео

Сотрудничество с популярными брендами

Поддерживать компанию на плаву помогает эффективная рекламная стратегия. Кроме традиционных способов размещения рекламы, кока-кола имеет удачные коллаборации со всемирно известными брендами. Еще в 1950-х годах компания подружилась с Disney и McDonalds.

Уолт Дисней лично привлек кока-колу к финансированию своего первого тематического парка. Взамен Coca-Cola стала едва ли не основным поставщиком напитков в диснеевских парках развлечений.

В 2016 году в торгово-развлекательном комплексе Disney Springs, что во Флориде открыли трехэтажный магазин Coca-Cola – с одеждой, сувенирами и большим выбором напитков компании.



Магазин Coca-Cola во Флориде / Фото Allears

А летом 2019 года Coca-Cola и Disney в честь открытия парка аттракционов Star Wars выпустили серию тематических бутылок с напитками компании.

Не менее эффективное сотрудничество у Coca-Cola с McDonalds. Напиток стал ключевым источником дохода и обеспечивает Макдональдсу около 5% ежегодных доходов. Немаловажен и эмоциональный момент: для большинства посетителей McDonalds представить свой привычный биг-мак без порции колы – практически невозможно.

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Не менее интересна история сотрудничества Coca-Cola с домами моды. Дизайн бутылок лимитированных партий напитка в свое время создавали Карл Лагерфельд, Донателла Версаче, Жан-Поль Готье, Маноло Бланик, Марк Джейкобс и Джорджио Армани.

Почему кока-кола меняет столетнюю рецептуру, для чего напиток разместили в рекламе сигарет и как сбор пустых бутылок кормит жителей Танзании – читайте в следующей части программы.