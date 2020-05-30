"Кока-кола" – друге найвпізнаваніше слово після "окей". За понад 130 років сироп від похмілля пройшов шлях до найбільшого виробника та постачальника на ринку безалкогольних напоїв. Coca-Cola займає 6 місце у переліку найдорожчих брендів списку Forbes, пропонує майже 4 тисячі варіантів продукції. І щороку "дарує" планеті 3 мільйони тонн пластику.

Детальніше про вражаючу історію успіху найвідомішого бренду безалкольних напоїв – читайте в програмі "Корпорації світу" на 24 каналі.

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Створення оригінального напою

Наприкінці 19 століття південь Америки оговався від Громадянської війни, усі масово подалися в релігію та самолікування. Разом з тим – почали проводити активну антиалкогольну кампанію. Спирт замінювали іншим – на тодішнє переконання, невинним та цілком безпечним продуктом – кокаїном.

Його за основу лікарських засобів брали чимало тодішніх фармацевтів. Один із них – Джон Пембертон з Атланти.



Джон Пембертон / Фото Вікіпедія

Пембертон розробив сироп – для заспокоєння нервів, боротьби з гастритом та навіть лікування імпотенції. У складі було листя коки та горіхи дерева коли. Результатом він похизувався перед другом Френком Робінсоном. Той вигадав невибагливу назву та намалював майже ідентичний теперішньому логотип новоствореної компанії.

Слово "кока-кола" чіпляє. Можливо, справа у повторенні літер "о" та "а". Якби вони назвали напій "еліксиром з дикого гірського винограду" чи щось у цьому дусі, не думаю, що вони досі були б на ринку,

– відзначила історикиня поп-культури Карал Енн Марлінг.

Друзі пронесли напій у найбільшу аптеку міста. Так, у продаж по 5 центів за склянку надійшов сироп Coca-Cola.

Втім газованою "кока-кола" стала не одразу. За легендою, один з клієнтів аптеки шукав ліки від похмілля, і погодився на розведений із содовою сироп. Смак виявився цікавим – відтоді напій продавали саме в такому вигляді.

Проблеми зі здоров'ям змусили Пембертона у 1887 році продати дві третіх частки свого бізнесу. За винахід він отримав трохи більше, ніж 2 тисячі доларів і помер роком пізніше – від хвороби у злиднях. Рецепт напою у вдови фармацевта купив емігрант з Ірландії Аса Кендлер.



Аса Кендлер / Фото Famous-entrepreneurs

Заснування The Coca-Cola Company

За словами архіваріуса The Coca-Cola Company Філіпа Муні, Аса Кендлер мав те, чого не було у Пембертона – бачення перспективи і дуже сильна маркетингова спроможність.

Це, а ще 100 тисяч доларів стартового капіталу дозволили Кендлеру 31 січня 1893 року заснувати The Coca-Cola Company.

Геніальність Кендлера полягала в тому, що він побачив можливості, які йому могло відкрити розширення аудиторії кока-коли, і перетворення її на так званий національний напій,

– пояснив історик Гус Гібельхаус.

Та сталось це не одразу: бізнес не приносив успіхів і протягом першого року продавалось лише по 9 склянок щодня. Тож Кендлер взявся за рекламу: безкоштовно віддав 250 порцій напою одній з аптек в обмін на сотню імен та адресу постійних клієнтів. Їм, зі свого боку, надіслав талони на безкоштовну кока-колу.

"Концепція полягала в наступному: ти куштуєш напій, він тобі подобається і наступного разу ти за нього платиш. Це елементарно, та Coca-Cola була першою компанію, яка використала цю концепцію. Кендлер зрозумів: щоб розвивати бізнес, спочатку треба дати людям спробувати продукт", – відзначив архіваріус Філіп Пуні.

Аса Кендлер заявляв про себе як міг: продавав усі можливі товари з логотипом компанії. До реклами залучили відомих на той час музикантів та спортсменів. Зображення напою, крім журналів та плакатів, з'являлось на сувенірах, годинниках та навіть закладках для книг.



Як змінювався логотип Coca Cola / Фото Aksent

Згодом вдала рекламна кампанія, фактично, переконала американців, що Coca-Cola придумала Санта Клауса. Маркетингову фішку провернули на початку 1930-х років. Творець кока-колівського Санти – ілюстратор Хаддон Санблум, а прототип – близький друг художника.

Товстий бородатий дідусь в червоному костюмі з'явився в одному з номерів журналу Saturday Evening Post. З того часу Coca-Cola дружить зі Сантою і використовує його образ для реклами ось уже майже сотню років.

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Зростання продажів напою

До 1895 року "кока-кола" продавалась в усіх без винятку американських штатах. За межами США її почали розливати у 1906-му – в Канаді, Панамі та на Кубі. П'ятьма роками пізніше вийшли на ринок Азії, відкривши завод на Філліппінах. А в Європі напій з'явився ще через 10 років.

На початку 1920-х років вкладені Кендлером 2,5 тисячі доларів стали 25-ма мільйонами. За стільки компанію у 1919 році купив банкір Ернест Вудрафф, і передав керівництво своєму синові Роберту.

До того часу у складі напою вже понад 10 років не було кокаїну. Та на продажі це не вплинуло – компанія і без того була далеко попереду конкурентів.

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До початку Другої світової війни Coca-Cola успішно вийшла на світовий ринок і продавалась у 44 країнах. У розпал війни для підняття патріотичного духу Вудрафф-молодший організував акцію: будь-який військовий незалежно від місця перебування міг купити пляшку кока-коли за символічні 5 центів.

Для багатьох військових кока-кола була не просто безалкогольним напоєм. Вона була символом американського життя, символом того, за що вони боролися,

– зазначив архіваріус The Coca-Cola Company Філіп Муні.

Напій на 64-х пересувних заводах з розливу мандрував за військовими по всьому світу, що в післявоєнний період значно збільшило аудиторію споживачів Coca-Cola.

Зараз Coca-Cola – перший у світі виробник газованих напоїв та соків. Логотип компанії впізнають 94% населення планети. У перший рік існування продавались 9 пляшок кока-коли на день, зараз же компанія може похвалитись майже двома мільйонами щоденних продажів.



На сьогодні Coca-Cola – найпопулярніший бренд газованих напоїв / Фото Bevnet

На корпорацію вартістю майже 200 мільярдів доларів працюють 86 тисяч 200 людей. Серед досягнень Coca-Cola:

6 місце серед найдорожчих компаній списку Forbes;

продажі у 200 країнах кожного континенту;

понад 4 тисячі продуктів – 4300.

Лише за 2018 рік бренд випустив близько 600 нових видів напоїв.

Серед брендів компанії: газовані напої Сoca-Cola і її варіації – Zero та Cherry, а також Fanta, Sprite та Schweppes, найвідоміший в Америці бренд мінеральної води Dasani, холодний чай Fuzetea, енергетик Powerade та кавові бренди Сosta й Georgia.

Загалом – більше, ніж 500 брендів у всьому світі.

У 2018 році кока-кола зрадила своїй столітній традиції і випустила перший алкогольний напій. Lemon-Do зі вмістом спирту 3,5 і 7 відсотків з'явився у Японії. Втім, далі японського ринку виробництво алкогольних напоїв Coca-Cola поки що не дісталось.



Алкогольна кока-кола з лимоном / Фото Nomunication

Поява кока-коли в Україні

На український ринок кока-кола зайшла у 1992 році. Компанію представляють "Кока-Кола Україна Лімітед" та "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед". В українській системі – понад тисячу працівників. Напої продають 90 тисяч замовників.

Coca-Cola в Україні забезпечує 12% українського експорту безалкогольних напоїв, соків та вод. В Україні компанію представляють 10 брендів.



Напої, які представлені в Україні від Coca-Cola / Скриншот з відео

Співпраця з популярними брендами

Підтримувати компанію на плаву допомагає ефективна рекламна стратегія. Окрім традиційних способів розміщення реклами, кока-кола має вдалі колаборації зі всесвітньо відомими брендами. Ще у 1950-х роках компанія подружилась з Disney та McDonalds.

Волт Дісней особисто залучив кока-колу до фінансування свого першого тематичного парку. Взамін Coca-Cola стала чи не основним постачальником напоїв у діснеївських парках розваг.

У 2016 році в торгово-розважальному комплексі Disney Springs, що у Флориді, відкрили триповерховий магазин Coca-Cola – з одягом, сувенірами та чималим вибором напоїв компанії.



Магазин Coca-Cola у Флориді / Фото Allears

А влітку 2019 року Coca-Cola і Disney на честь відкриття парку атракціонів Star Wars випустили серію тематичних пляшок з напоями компанії.

Не менш ефективна співпраця Coca-Cola з McDonalds. Напій став ключовим джерелом доходу і забезпечує макдональдсу близько 5% щорічних прибутків. Важливий і емоційний момент: для більшості відвідувачів McDonalds уявити свій звичний біг-мак без порції коли – практично неможливо.

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Не менш цікава історія співпраці Coca-Cola з будинками моди. Дизайн пляшок лімітованих партій напою свого часу створювали Карл Лагерфельд, Донателла Версаче, Жан-Поль Готьє, Маноло Бланік, Марк Джейкобс та Джорджіо Армані.

Чому кока-кола змінює столітню рецептуру, для чого напій розмістили в рекламі сигарет і як збирання порожніх пляшок годує жителів Танзанії – читайте в наступній частині програми.