TikTok – программа, которая за одну минуту отправит вас на курсы макияжа, концерт любимой группы или на прием к врачу. Соцсеть уже второй год в тройке самых скачиваемых неигровых приложений, а ее владелец, компания ByteDance забрала у Uber звание самого дорогого стартапа в мире.

История основания

Успех TikTok – заслуга китайского программиста Чжана Имина. За 7 лет ему удалось превратить достижения в сфере искусственного интеллекта на компанию стоимостью 78 миллиардов долларов. Более 10 продуктов и доступ на 75 языках в 150 странах.

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А начиналось все с поглощения конкурентов. Вернемся в 2016 год. Идея создать приложение с короткими видео – не новая. Лидер на тогдашнем рынке – Musical.ly. На этой караоке-платформе выкладывали 15-секундные липсинки – то есть Интернет-версии фонограммы.

В то же время от недостатка финансирования прекратил работу еще один потенциальный конкурент – приложение Vine, принадлежащее твиттеру. Благоприятные обстоятельства позволили Имину запустить Douyin – копию Musical.ly для китайского рынка. Соцсеть в рекордные сроки набрала первый миллион пользователей.



Чжан Имин / Фото Senior.ua

В 2017 году ByteDance за 1 миллиард долларов выкупила своего основного конкурента – компанию Musical.ly и автоматически получила ее стомиллионную базу пользователей. Благодаря этому вышла на международный рынок, получила свое нынешнее название и заняла место монополиста на рынке коротких видео.

В каких странах чаще всего используют TikTok

Сейчас TikTok – 6-я по величине соцсеть и часто скачиваемое приложение в мире. Доступен в более чем 150-ти странах на 39 языках. И насчитывает около 800 миллионов активных пользователей.

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Больше всего – в Индии, США, Турции и России. Программа Doyuin, которая, несмотря на ложное впечатление, является не просто иноязычной версией TikTok, а отдельным полноценным приложением, до сих пор продолжает существовать в Китае и имеет 400 миллионов активных пользователей.

В среднем пользователь TikTok проводит в приложении 46 минут в день. Аудиторию на 60% составляют женщины, мужчин на платформе на 20% меньше. Около половины людей в возрасте от 18 до 24 лет. Вторая по численности возрастная группа – 13-17 лет – составляет 42%. Только 7% аудитории составляют люди в возрасте +45.



Аудитория TikTok / Инфографика 24 канала

"Tik-Tok – место для креатива без конкретных категорий. Иногда я снимаю влоги, в основном танцую. Некоторые делают комедийные ролики. Много искусства. Все это собранное в одном месте и можно постить все, что захочется, все, чем нравится заниматься", – рассказала блогер Чарли Д'амелио.

Чем уникален TikTok

Лимит времени – 1 минута. Впрочем, большинство роликов длятся не более 15-ти секунд. Из фишек – удобный видеоредактор. Встроенная синхронизация дает возможность записывать собственное видео поверх готовых треков, что уменьшает время на пост-обработку. Качество изображения – не такое важное, как, например, на ютюбе: приложение изначально разрабатывалось только для мобильных устройств.

Смотрите подборку интересных видео с TikTok:

Так чем уникален TikTok? Чтобы разобраться, вернемся к первым продуктам компании ByteDance.

Новостной портал Toutiao с использованием искусственного интеллекта выпустили в 2012 году и сразу заверили пользователей: им больше не надо самим искать новости. Система анализирует данные и на основе этого выстраивает персональную ленту новостей для каждого юзера.



Программа Toutiao / Фото Netizen Natives

К 2018 году в Toutiao зарегистрировались более 700 миллионов человек. Аналогичный алгоритм использует и TikTok.

В приложении вы не можете выбирать, какие именно видео видите в ленте.

После запуска платформы вы оказываетесь на главной странице рекомендованных роликов.

Программа считает время, потраченное на просмотр каждого видео и на основе этих данных формирует следующий контент.

Внутренняя статистика показывает: 90% просмотров приходят из ленты рекомендаций, а не от подписчиков.

Например, если вы перемотали смешной ролик с котятами, вероятность увидеть похожие видео в будущем – довольно низкая. Такую систему называют одной из самых больших преимуществ TikTok над конкурентами. Больше не надо думать, на кого подписываться. Не хотите выбирать, что смотреть – это сделают за вас. Отсутствие выбора заставляет пользователей проводить в приложении значительно больше времени, беспрестанно скроля ленту с надеждой наткнуться на интересный контент. Не успели лайкнуть видео – больше его не увидите.

Как зарабатывает программа

"Будет интересно наблюдать, как будет монетизироваться карьера в TikTok по сравнению с YouTube. Например, там можно зарабатывать с прямых эфиров – пользователи привязывают к приложению свою карточку, покупают стикеры и присылают их инфлюенсерам во время их прямых эфиров, а те в свою очередь конвертируют стикеры в наличные", – отметила корреспондентка ABC Online Ариэль Богл.

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Это – не единственный способ заработка в TikTok. Основной формат продвижения своего бренда – хэштег-челленджи. Бренд придумывает концепцию и платит инфлюенсерам за ее распространение. Те в свою очередь агитируют свою аудиторию – фактически приглашают подписчиков участвовать и в такой способ взаимодействовать с брендированным контентом.

Так, в прошлом году NFL – Национальная футбольная лига США – стала официальным партнером TikTok и запустила челендж #WeReady, чтобы заинтересовать аудиторию перед началом футбольного сезона. Видео с этим хештегом просмотрели более миллиарда раз.

Челендж #WeReady в TikTok:

А челендж-переодевалка #YouOwnIt от косметической компании МАС, суть которого в съемке своеобразного до и после, собрал на платформе почти 3 миллиарда просмотров.

Челендж #WeReady в TikTok:

Платят акаунтам и музыкальные лейблы – за продвижение своих треков в TikTok. В рекламной сфере приложение догоняет основных конкурентов – Instagram и YouTube. Перспектив – множество:

Низкий порог входа дает возможность новичкам набрать большое количество подписчиков за короткие сроки.

Для создания контента не нужно дорогих камер и света – прекрасно "заходят" даже ролики низкого качества – если контент стоящий.

На руку играет и время: за 46 минут, которые в среднем тратит пользователь TikTok на сидение в приложении, он может просмотреть до сотни разных видео, что в разы больше чем, например, в ютюбе. При этом не чувствует, что теряется в рекламе.

Из-за среднего возраста подписчиков приложения нередко забрасывают ограниченность целевой аудитории.

За что все любят TikTok

Из непонятного приложения со странными танцами – к мировому любимцу. Так за что все любят TikTok?

"Когда люди видят видео, на котором ты остаешься самим собой и просто веселишься, им это нравится, это дает им своеобразное место для побега от внешнего мира", – пояснила блогер Андреа Океке.

У TikTok очень позитивный настрой. Он веселый, он честный, менее циничный, в отличие, например, от твиттера,

– отметила корреспондентка ABC Online Ариэль Богл.

"Я завела аккаунт в TikTok, где никто обо мне не знал, поэтому я могла постить все, что хотела. И неожиданно это выстрелило. Я набрала первый миллион подписчиков примерно за 6 недель", – сказала блогер Анна О'Брайен.

Самый известный аккаунт в TikTok

По меньшей мере у 40 аккаунтов в TikTok более чем 10 миллионов пользователей. Самый известный из них ведет 16-летняя девушка из США.

"Для меня все началось с одного конкретного видео. Это был дуэт с одной девушкой, которая снимает простые танцы. Ты слушаешь запись ее голоса и повторяешь все, что она говорит. По сути, это был танец с 8 шагов. Я запостила его и поехала в танцевальный лагерь, что в полутора часах езды от моего дома. Мой телефон не утихал, и пока я приехала туда, на видео уже было 50 тысяч лайков", – вспомнила блогер Чарли Д'Амелио.

Сейчас у Чарли – почти 61 миллион подписчиков. Приходится придумывать все новые способы сохранения аудитории.

Смотрите лучшие видео Чарли Д'Амелио в TikTok:

TikTok и критика Китая

TikTok также используют для мини-лекций по ведению бизнеса, изучения языков и даже поиска владельцев для бездомных животных. А 17-летняя девушка Фероза Азиз из Нью-Джерси нашла ему еще более нетипичное применение: "Итак, первое, что вам нужно сделать, это взяли керлер, завить ресницы, а затем отложить его и поискать в телефоне, с которого вы сейчас смотрите это видео, информацию о том, что сейчас происходит в Китае. О концлагерях, куда помещают невинных мусульман, похищают их, убивают их, насилуют, заставляют есть свинину, заставляют пить алкоголь, заставляют отказаться от своей религии. Если они откажутся – они, конечно же, будут мертвыми".

Свое видео она опубликовала в TikTok в ноябре 2019 года. За мейкап-уроком скрывается рассказ о преследовании уйгуров – мусульманского меньшинства из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

"Как американке афганского происхождения, которая видит, как ее народ страдает от афганского правительства и Талибов, и мне больно даже думать о том, что Китай делает то же самое со своими людьми. Как мусульманка, я всегда сталкиваюсь с давлением и расизмом, но видеть, как эта этническая группа проходит через ужасные вещи... Я обязана была об этом рассказать об этом. Люди должны говорить о таких вещах, но все молчат", – рассказала Фероза Азиз.

На следующий день после публикации видео аккаунт девушки заблокировали. Компанию сразу же обвинили в цензуре, поэтому Тикток извинился и вернул доступ к странице.

Информация о притеснениях китайскими властями уйгуров вытекает все чаще. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, в центрах принудительного идеологического перевоспитания удерживают до миллиона представителей этого меньшинства и других мусульман. И это – самые масштабные репрессии в Китае времен Культурной революции.

Почему американцы боятся TikTok

Цензурирование Китаем неприемлемых тем – не редкость, даже если речь идет о аполитичной на первый взгляд соцсети. Расследование Washington Post показало, что прошлогодние акции против закона об экстрадиции в Гонконге в TikTok не отражались. А в китайском аналоге TikTok Doyuin вы не увидите даже свинку Пеппу. Ее приравняли к роликам с оружием и насилием. С платформы исчезли около 30 тысяч видео с этим мультиком: мол, Пеппа ведет неподходящий китайскому обществу стиль жизни.



В китайском аналоге TikTok Doyuin не показывают свинку Пеппу / Коллаж 24 канала

Угрозой демократии США TikTok называет даже основатель известной утечками персональных данных соцсети. Боятся TikTok не только в фейсбук. Американские сенаторы даже просили нацразведку США изучить работу соцсети. Мол, TikTok несет потенциальную угрозу безопасности: слишком много знает о пользователях и может делиться данными с китайскими спецслужбами. В компании все обвинения прогнозируемо отвергают.

"Нашу политику в отношении контента и модерации ведет команда, базирующаяся в США. На нее не влияет ни одно иностранное правительство. Правительство Китая не дает запросов на цензурирование контента и не имеет на это соответствующей юрисдикции. Чтобы прояснить ситуацию: мы не удаляем видео из-за присутствия на нем информации относительно протестов в Гонконге", – говорится в официальном ответе TikTok.

TikTok блокирует "некрасивых" людей?

Протесты не удаляют, а вот за лишние морщинки на лице – могут и забанить. В марте 2020 года издание The Intercept опубликовало выдержки из внутренних документов компании. Долгое время в TikTok действовали скрытые правила цензурирования видео.

На страницу рекомендаций не попадали ролики с откровенно бедными или грязными зданиями и людьми, которых модераторы считали некрасивыми или толстыми. В компании оправдываются: большинство правил уже не применяют. А ввели их – чтобы защитить людей от буллинга.

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