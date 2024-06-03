Об этом в эфире национального маратона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины – Андрей Демченко. Он отметил, что усиление границы с Тисой происходит, но иным способом, передает 24 Канал.

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Демченко отметил, что информация о якобы минировании берегов Тисы, это, собственно, враждебное ИПСО. Ведь это может угрожать жизни наших граждан.

Усиление границы со странами Европейского Союза и Молдовой для того, чтобы не допускать попыток незаконного пересечения границы, потому что это ответственность также Украины перед странами, с которыми мы граничим, никоим образом не предусматривает минирование территории или другие действия, угрожающие жизни людей. Даже несмотря на то, что они незаконным образом пытаются пересечь границу,

– сказал представитель ГПСУ.

В то же время он отметил, что пограничники усиливают надзор за местностью возле Тисы, чтобы не допустить незаконное пересечение границы гражданами. Для усиления границы ГПСУ применит как увеличенное количество пограничных нарядов, так и технические средства.

"Это и контроль за местностью, и видеокамеры, а также беспилотники, для того, чтобы заблаговременно разоблачать такие попытки, и составом пограничных нарядов задерживать этих нарушителей", – отметил Демченко.

В то же время представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что действуют и оперативные работники ГПСУ, которые заблаговременно выискивают информацию о подготовке таких попыток.

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