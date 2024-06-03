Про це в етері національного маратону розповів речник Державної прикордонної служби України – Андрій Демченко. Він зазначив, що посилення кордону з Тисою відбувається, але інакшим способом, передає 24 Канал.

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Як наразі посилюють контроль за місцевістю біля Тиси

Демченко наголосив, що інформація про нібито мінування берегів Тиси, це, власне, вороже ІПСО. Адже це може загрожувати життю наших громадян.

Посилення кордону з країнами Європейського Союзу та Молдовою для того, щоб не допускати спроб незаконного перетину кордону, бо це відповідальність також України перед країнами, з якими ми межуємо, жодним чином не передбачає мінування території або інші дії, які б загрожували життю людей. Навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон,

– сказав речник ДПСУ.

Водночас він зазначив, що прикордонники посилюють нагляд за місцевістю біля Тиси, щоб не допустити незаконний перетин кордону громадянами. Для посилення кордону ДПСУ застосує як збільшену кількість прикордонних нарядів, так і технічні засоби.

"Це і контроль за місцевістю, і відеокамери, а також безпілотники, для того, щоб завчасно викривати такі спроби, й складом прикордонних нарядів затримувати цих порушників", – зауважив Демченко.

Водночас речник Держприкордонслужби підкреслив, що діють і оперативні працівники ДПСУ, які завчасно вишукують інформацію щодо підготовки таких спроб.

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