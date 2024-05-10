Як відомо, Тиса досить підступна річка через свою стрімку течію. Подекуди її висота сягає 5 метрів. Загалом у водоймі від початку запровадження в Україні воєнного стану наразі знайдено тіла 28 чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб перетнути лінію кордону. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує 24 Канал.

Дивіться також Двоє чоловіків перепливли річку, щоб повернутись з ЄС в Україну

Втрачають життя через необдумані дії

Вже зафіксовано у річці Тиса 28 випадків, коли виявляли тіла людей, які загинули. Скоріше за все – це ті, хто намагалися втекти й напрямком для цього вибрали для себе лінію кордону по річці Тиса. Якщо сюди додати важкодоступні гірські місцевості або інші ділянки кордону – то це вже понад 35 випадків,

– наголосив речник ДПСУ.

За його словами, Тиса це досить підступна річка. Вона має стрімку течію, там є і коріння дерев, і місця, куди може затягувати течія.

"Недостатність сил у порушників під час подоланні річки, підступні місця призводять до того, що людина втрачає життя через необдумані та безглузді дії щодо спроби незаконного перетину кордону", – каже Демченко.

Днями прикордонники витягнули з Тиси тіла двох чоловіків