По предварительной информации, в специально огороженном месте удерживали солдат, которые ранее самовольно оставили часть. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

Беглецы сломали забор и вышли на территорию военной комендатуры. В городе перекрыли улицы, силовики окружили место инцидента.

По предварительным данным, убежать из воинской части удалось лишь 7 солдатам. Вскоре поймали 4 нарушителей, еще 3 – до сих пор "в бегах".

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К слову, Кремль планирует призвать 160 тысяч человек с 1 апреля по 15 июля 2025 года, что станет наибольшим количеством за 3 года войны против Украины. Мужчин обещают не направлять в пункты дислокации подразделений оккупационных вооруженных сил в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областях.