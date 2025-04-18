Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
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Оккупанты отказываются от продления контрактов на службу
Агенты "Атеш" сообщают о резком росте отказов от продления контрактов среди военнослужащих 80-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России.
Практически никто не хочет оставаться в зоне боевых действий. Люди истощены, запуганы и полностью отчаялись. Постоянные потери и полное равнодушие со стороны командования сделали службу невыносимой даже для самых лояльных,
– говорится в сообщении.
В связи с ситуацией, сложившейся, в бригаде сформирована специальная комиссия. Она должна расследовать причины массовых отказов и "подготовить материалы для наказания командования части".
Напомним, что ранее в "Атэш" сообщали, что командование 14-го армейского корпуса российской армии приказало всем подразделениям отказаться от мобильной связи. Оккупанты должны были сделать это до 15 апреля.