Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Оккупанты отказываются от продления контрактов на службу

Агенты "Атеш" сообщают о резком росте отказов от продления контрактов среди военнослужащих 80-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России.

Практически никто не хочет оставаться в зоне боевых действий. Люди истощены, запуганы и полностью отчаялись. Постоянные потери и полное равнодушие со стороны командования сделали службу невыносимой даже для самых лояльных,

– говорится в сообщении.

В связи с ситуацией, сложившейся, в бригаде сформирована специальная комиссия. Она должна расследовать причины массовых отказов и "подготовить материалы для наказания командования части".

Напомним, что ранее в "Атэш" сообщали, что командование 14-го армейского корпуса российской армии приказало всем подразделениям отказаться от мобильной связи. Оккупанты должны были сделать это до 15 апреля.