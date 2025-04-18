Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".
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Окупанти відмовляються від продовження контрактів на службу
Агенти "Атеш" повідомляють про різке зростання відмов від продовження контрактів серед військовослужбовців 80-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії.
Практично ніхто не хоче залишатися у зоні бойових дій. Люди виснажені, залякані та повністю зневірилися. Постійні втрати та повна байдужість з боку командування зробили службу нестерпною навіть для найлояльніших,
– ідеться в повідомленні.
У зв'язку із ситуацією, що склалася, в бригаді сформовано спеціальну комісію. Вона має розслідувати причини масових відмов та "підготувати матеріали для покарання командування частини".
Нагадаємо, що раніше в "Атеш" повідомляли, що командування 14-го армійського корпусу російської армії наказало всім підрозділам відмовитися від мобільного зв'язку. Окупанти повинні були зробити це до 15 квітня.