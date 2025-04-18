Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Дивіться також Російські морпіхи "застрягли" на островах дельти Дніпра під Херсоном, – "Атеш"

Окупанти відмовляються від продовження контрактів на службу

Агенти "Атеш" повідомляють про різке зростання відмов від продовження контрактів серед військовослужбовців 80-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії.

Практично ніхто не хоче залишатися у зоні бойових дій. Люди виснажені, залякані та повністю зневірилися. Постійні втрати та повна байдужість з боку командування зробили службу нестерпною навіть для найлояльніших,

– ідеться в повідомленні.

У зв'язку із ситуацією, що склалася, в бригаді сформовано спеціальну комісію. Вона має розслідувати причини масових відмов та "підготувати матеріали для покарання командування частини".

Нагадаємо, що раніше в "Атеш" повідомляли, що командування 14-го армійського корпусу російської армії наказало всім підрозділам відмовитися від мобільного зв'язку. Окупанти повинні були зробити це до 15 квітня.