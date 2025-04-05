Отныне связь будет только проводной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш".

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Почему россияне отказываются от мобильной связи

По данным агента "Атеш" из состава 80-й мотострелковой бригады, причиной отказа оккупантов от мобильной связи являются значительные потери из-за действий украинских средств радиоэлектронной разведки. Это связано с тем, что они позволяют точно определить координаты и наносить удары по штабам и позициям российской армии.

В "Атеш" отмечают, что долгое время эту проблему игнорировали, но сейчас количество успешных попаданий выросло в разы. Однако, теперь управлять войсками стало сложнее и из-за этого многие офицеры недовольны таким решением.

Что не менее важно, оккупанты также потеряли последнюю возможность общаться со своими семьями, что достаточно негативно влияет на их моральное состояние.

Добавим, что ранее в партизанском движении рассказали, что командование вражеской армии продолжает отдавать приказы на штурмы на островах Днепра в Херсонской области, не жалея личного состава. Вследствие этого в районе острова Голубов Лиман недавно погибло 26 оккупантов, еще 20 получили ранения.