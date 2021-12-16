Побороли кислородный голод: "Метинвест" помог столичной больнице с поставками кислорода

На сегодняшний день в киевской городской клинической больнице №6 в разы уменьшилось количество больных, нуждающихся в искусственной поддержке дыхания.

В больнице доступно только 350 коек, подключенных к кислороду. Во время пика коронавируса все койки были заняты, а специальные баллоны ежечасно приходилось менять.

На сегодняшний день в кислородных масках всего 60 пациентов, а каждый седьмой уже дышит в одиночку, отметили врачи городской клинической больницы №6. Именно благодаря помощи бизнеса, в частности, "Метинвесту" удалось преодолеть дефицит кислорода. Отметим, что сталевары компании работали на дополнительных сменах, чтобы больницы 17 регионов Украины были полностью обеспечены жизненно необходимым кислородом.

Мы очень благодарны "Метинвесту" за помощь, которую они нам оказали в то время, когда мы нуждались. Поскольку они уже нам как друзья, они сами нам раз в неделю предлагают, и мы берем у них кислорода примерно 5 тонн в неделю.

– заявила Инна Щеголь, заместитель директора Киевской городской клинической больницы №6.

"Метинвест" – один из крупнейших поставщиков кислорода в больницы. Когда больницы Украины в октябре столкнулись с нехваткой кислорода, компания по просьбе Минздрава существенно нарастила отгрузку – и в этом году предприятия компании безвозмездно передали почти 6 тыс. тонн жидкого и более 182 тыс. кубометров газообразного "спасения" в более чем сотни больниц 17 областей страны.