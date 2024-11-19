Общественный вещатель LRT прекратил сотрудничество с телеведущим Альгисом Раманаускасом после его неоднозначных заявлений, которые вызвали широкий общественный резонанс и привлекли внимание правоохранительных органов. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Delfi и LRT.

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Почему уволили литовского телеведущего

В сентябре в интервью на платформе YouTube Раманаускас заявил, что родителей, которые смотрят российские фильмы и слушают российскую музыку, следует лишать детей.

Представьте себе домашнее хозяйство, где отец громко включил российский фильм, а мама громко слушает русскую музыку. Так их... Тут только вопрос, что делать сначала: отобрать детей, а потом расстрелять, или на глазах у детей... Нет, конечно, отобрать детей и потом. Детей надо отбирать у таких,

– подчеркнул телеведущий.

Эти слова стали причиной острой критики со стороны политических деятелей, правозащитников и общественности. Представители Литовского центра по правам человека и политических партий обратились в прокуратуру с требованием расследовать возможное подстрекательство к насилию.

Общественный вещатель LRT быстро отреагировал на ситуацию. В заявлении вещателя подчеркивается, что этические стандарты компании распространяются не только на сотрудников, но и на всех создателей контента, поскольку их публичные высказывания ассоциируются с репутацией LRT. Из-за повторяющейся риторики Раманаускаса, которая противоречит этим стандартам, было принято решение заменить его в программе "Велосипедные новости".

Что ожидает Раманаускаса дальше

Правоохранители начали досудебное расследование по факту публичного подстрекательства к насилию. Прокуратура анализирует высказывания телеведущего, чтобы определить, содержат ли они признаки разжигания ненависти на национальной или языковой почве. Сейчас обвинение никому не предъявлено, но следствие продолжается.

Обратите внимание! После волны критики Раманаускас попытался оправдаться и извинился в социальных сетях. Он отметил, что его слова были вырваны из контекста, и он не имел целью оскорблять русскоязычных граждан Литвы. По его словам, он критикует не людей, а явление "русифицированной Литвы" и популяризацию русской культуры, которую он считает опасной.

Кроме потери сотрудничества с LRT, Раманаускас временно приостановил свое членство в политической партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы". Также он получил предупреждение от Комиссии по вопросам радио и телевидения. Несмотря на это, телеведущий заявил, что использует время после увольнения для реализации других проектов.