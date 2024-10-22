Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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Если информация о том, что российские карательные отряды оснащены северокорейскими боеприпасами и военнослужащими, подтвердится, нам придется вернуться к "ботинкам на земле" и другим идеям, предложенных Макроном,

– заявил он.

Президент Франции выдвинул это предложение в феврале, однако его сразу отверг канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что никакие европейские или натовские войска не будут размещены в Украине.

"К сожалению, мы снова отстаем и действуем пассивно, но я верю в нашу общую способность принять все необходимые проактивные шаги для воплощения идей президента Макрона в действия", – добавил Ландсбергис.

На данный момент западные лидеры с осторожностью относятся к сообщениям о северокорейцах, которые направляются в Украину.

Напомним, недавно Джо Байден сказал, что пока нет консенсуса относительно разрешения для Украины на удары дальнобойным оружием по России. Но он намекнул, что все еще может измениться.