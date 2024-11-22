Политик заявила, что не считает свое решение о строительстве российского газопровода "Северный поток-2" неправильным. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на ее интервью изданию Spiegel.

Смотрите также Это не первая ракета: что не так с российскими угрозами "Орешником"

Почему Ангела Меркель не признала своей ошибочной политики

Меркель отметила, что на момент начала полномасштабной войны России против Украины поставки газа через "Северный поток-2" еще не осуществлялись. Она также добавила, что не жалеет о своих предыдущих решениях.

По словам бывшего канцлера, ее задачей было обеспечить доступ к дешевым энергоносителям для немецкой экономики. Меркель отметила, что в то время не было политического большинства, которое поддержало бы отказ от торговли газом с Россией, а бизнес-сообщество также не одобряло такого шага.

Обратите внимание! Она считала, что "Северный поток-2" имел важное политическое значение, в частности в контексте поддержания связей с Россией. Политик объяснила, что после завершения Холодной войны сотрудничество с российской стороной могло способствовать привлечению Владимира Путина к глобальной экономической системе.

На замечания журналистов относительно ошибочности ее политики, Меркель ответила, что делала все возможное, чтобы избежать нынешней ситуации.

Я пыталась остановить российское наступление на востоке Украины во время переговоров в Минске в 2015 году. Тогда мне казалось глупым говорить одновременно о том, что мы разрываем все экономические связи, которые также были важны для Путина,

– напомнила экс-канцлер Германии.

Меркель убеждена, что в начале своего правления Путин якобы не намеревался воевать с Украиной, а его агрессивные планы сформировались со временем, в частности из-за действий стран Запада.