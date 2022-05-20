Меня, скажу откровенно, мало обходят заявления Шевчука, потому что слишком поздно у отдельных индивидуумов приходит "прозрение". Однако я обратил внимание на "бабушку", образ которой все глубже влезает в голову рядовых россиян.

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Вершина русской пропаганды

Несколько недель назад путинская пропаганда презентовала своему населению новый образ победы в войне с Украиной. памятник пожилой женщине с подтянутым красным советским знаменем. Мол, именно такие люди встречают воинов-освободителей в Украине. Правда, авторы идеи выпустили детали прообраза героини.

Пенсионерка Анна Иванова действительно вышла навстречу российским оккупантам с флагом СССР, чтобы они перестали обстреливать деревню в пригороде Харькова, где она проживала. Думала, что это убережет ее семью. Но оказавшись в больнице, она рассказала журналистам, что точно знает, кто стрелял по селу и кто агрессор. Последний факт российский телеящик упустил. И из бабушки сделали мифологический образ, абсолютно провальный с многих точек зрения.

Кстати, "бабушка с флагом" – это сегодня едва ли не единственный миф, на который оказалась способна российская пропаганда. И он дает ответ на вопросы о глубинных психологических травмах российского общества. Общество, которое все последние десятилетия зомбивало возвращением в прошлое. Иллюзией "счастливого" Союза с колбасой по 2,20 и тотальным поклонением верховной власти.

Отсюда – и таков уровень поддержки любого действия Путина. Особенно людей, которые при союзе жили без унитазов, которые сейчас продолжают без них жить. И иногда умирать пьяными в выгребных ямах.

Аватар Путина

Если говорить вообще, то прообразом "бабушки с флагом" является сам Путин. Он словно в последний раз стремится поднять древко хоть на какую-то вершину, всеми своими силами надеясь вернуть прошлое (и свою молодость, очевидно тоже).

Это маниакальное стремление стать, как в 30, когда все еще впереди. противоречит элементарной логике физиологического развития. Потому что еще не было зафиксировано ни одного случая, когда с годами человек становился моложе. Но старческая одержимость, очевидно, отвергает любые законы природы. И потому алогичность принятых решений о вторжении в Украину – это не просто ошибка, возникшая в результате дезинформации подданных генералов.

Потому Путин проигрывает.

Ибо другой – логический мир (включая Китай) – все время думает не о прошлом, а о будущем. Вводит новые технологии, находит заменители для углеводородов, строит экономики, стремится улететь на Марс. И только русская верхушка цепляется за красную тряпку, как за главное достижение, которое можно "продать" вместо изобилия трем поколениям, ходящим на выборы и еще помнящим "величие" Советского Союза. И не хотят даже вспоминать, что в "совке" было что-то не так.

Констатация факта: У россиян началась дипломатическая деменция

Пожилая женщина с флагом несуществующего государства это действительно прекрасный образ для страны иллюзий и нищеты, которая стоит в шаге от того, чтобы уйти в вечность. Путин непременно проигрывает. Ибо жизнь всегда побеждает смерть.