Мене, скажу відверто, мало обходять заяви Шевчука, бо надто пізно у окремих індивідуумів приходить "прозріння". Однак я звернув увагу на "бабусю", образ якої все глибинніше залазить в голову пересічних росіян.

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Вершина російської пропаганди

Кілька тижнів тому путінська пропаганда презентувала своєму населенню новий образ перемоги у війні з Україною – пам'ятник літній жінці з підтятим червоним радянським знаменом. Мовляв, саме такі люди зустрічають воїнів-"визволителів" в Україні. Щоправда, автори ідеї випустили деталі прообразу героїні.

Пенсіонерка Ганна Іванова дійсно вийшла назустріч російським окупантам з прапором СРСР, аби вони перестали обстрілювати село в передмісті Харкова, де вона проживала. Думала, що це вбереже її родину. Та опинившись у лікарні, вона розповіла журналістам, що точно знає, хто стріляв по селу і хто є агресором. Останній факт російський телеящик упустив. І з бабусі зробили міфологічний образ, який є абсолютно провальним з багатьох точок зору.

До речі, "бабуся з прапором" – це на сьогодні чи не єдиний міф, на який виявилась здатною російська пропаганда. І він дає відповідь на питання про глибинні психологічні травми російського суспільства. Суспільства, яке всі останні десятиліття зомбували поверненням в минуле. Ілюзією "щасливого" Союзу з ковбасою по 2,20 і тотальним поклонінням верховній владі.

Звідси – і такий рівень підтримки будь-якої дії Путіна. Особливо людей, які що при союзі жили без унітазів, що зараз продовжують без них жити. І інколи вмирати п‘яними у вигрібних ямах.

Аватар Путіна

Якщо говорити назагал, то прообразом "бабусі з прапором" є сам Путін. Він ніби востаннє прагне підняти древко бодай на якусь вершину, усіма своїми силами сподіваючись повернути минуле (і свою молодість, очевидно теж).

Це маніакальне прагнення стати, як в 30, коли все ще попереду – суперечить елементарній логіці фізіологічного розвитку. Бо ще не було зафіксовано жодного випадку, коли з роками людина ставала молодшою. Але стареча одержимість, очевидно, відкидає будь-які закони природи. І тому алогічність прийнятих рішень про вторгнення в Україну – це не просто помилка, яка виникла внаслідок дезінформації підданих генералів.

Тому Путін програє.

Бо інший – логічний світ (включаючи Китай) – весь час думає не про минуле, а про майбутнє. Запроваджує нові технології, знаходить замінники для вуглеводнів, розбудовує економіки, прагне полетіти на Марс. І тільки російська верхівка чіпляється за червону ганчірку, як за головне досягнення, яке можна "продати" замість достатку трьом поколінням, які ходять на вибори і які ще пам'ятають "велич" Радянського Союзу. І не хочуть навіть згадувати, що в "совку" було щось не так.

Констатація факту: У росіян почалася дипломатична деменція

Літня жінка з прапором неіснуючої держави – це дійсно прекрасний образ для країни ілюзій і злиднів, яка стоїть за крок до того, щоб піти у вічність. Путін неодмінно програє. Бо життя завжди перемагає смерть.