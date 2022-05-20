Так-так, саме в такому формулюванні… Тобто "кокаїнові інтелектуали" з російського міністерства цілком серйозно пропонують міжнародній організації передати нам ультиматум: українці, до вас додому прийшли ґвалтівники та вбивці, тому ви тихенько станьте до стінок і чекайте, поки вони пограбують, повбивають, поґвалтують. А потому займуть частину вашого дому й будуть там "безунітазно" бухати.

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Чистий російський абсурд

Ось що значить дипломатична деменція. Ось що значить суттєва залежність від спеціальних стимуляторів. І ось що значить дедалі більша міжнародна ізоляція.

Скоро дипломатичні контакти Москви обмежаться Білоруссю, Еритреєю та гуманітарними організаціями, у яких можна буде скиглити: "Хай уже вони складуть зброю, ну, будь ласка, інакше в нас нічого не виходить".

Втім, єдине, чим у ВООЗ можуть допомогти Кремлю, – це організувати належне колективне психіатричне обстеження. І запропонувати програми адаптивної терапії. Безумовно, Київ може тільки вітати подібні лікувальні заходи.

Евакуація з Азовсталі: все, що потрібно знати – дивіться відео: