Среди украинских танцоров в финал Red Bull BC One попала только би-герл Stefani, которая родом из Харькова. Однако на чемпионате по брейкингу она представляла не Украину, а Великобританию. После успеха на национальном отборе украинцы Kuzya и Kim не смогли преодолеть испанского би-боя Johnny Fox и французскую би-герл Fanny в "турнире последней надежды".

В преддверии финала главного в мире чемпиона по брейкингу сайт 24 канала встретился со звездами Red Bull BC One. Во время беседы разбирались, как изменился брейкинг с развитием технологий и есть ли ему место на Олимпийских играх. Поговорили и о гендерном равенстве в танцах и критериях оценки.

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Брейкинг, а не брейк-данс! Быть би-боем или би-герл означает не только танцевать брейкинг, а и одеваться, ходить и общаться определенным образом, слушать хип-хоп, а также проявлять интерес к граффити, рэпу и диджеингу. Поэтому нельзя ограничиваться только танцем и называть брейкеров брейк-дансерами.

Neguin, победитель Red Bull BC One 2010

Neguin: "На большой сцене, на улицах, на телевидении брейкинг все равно останется брейкингом" / Фото – Facebook-сторінка Bboy Neguin

Танец – это способ самовыражения, который при этом вдохновляет других. Но, мне вдохновение помогают найти именно путешествия. В прошлом месяце я побывал в замечательном городе Киев (Neguin был одним из судей нацотбора Red Bull BC One 2021 – 24 канал). Украина стала 142-й в списке стран, которые я посетил.

Путешествие дает не только опыт, но и возможности. Стиль, фирменные движения, способ жизни, техника, а также энергия танцоров из разных континентов сильно отличается. Интересно наблюдать за ними и обмениваться опытом.

Со времен 90-х годов специфика проведения танцевальных чемпионатов сильно изменилась. Вне батлов я дружу со своими соперниками би-боями, ведь уважение и любовь – превыше всего.

Уверен, что брейкинг просто обязан быть в числе олимпийских видов спорта. Согласен, этот танец изначально был частью уличной культуры, но, это не мешает ему выйти на мировой уровень. На большой сцене, на улицах, на телевидении брейкинг все равно останется брейкингом.

Red Bull BC One дает множество возможностей танцору. Через два года после победи в чемпионате я выступал с Мадонной в культовом туре (The MDNA Tour – 24 канал). На самом деле, мы с ней даже год встречались. У меня была отличная возможностью узнать ее и поработать с ней.

Я длительное время совмещал бразильское джиу-джитсу, капоэйру и скейтбординг с брейкингом. Благодаря такому подходу у меня выработался свой собственный оригинальный стиль танца. Когда в вашем выступлении много слов не только из брейкинга, а и других искусств, то вам проще говорить со зрителями.

Казахский би-бой Amir – новый обладатель чемпионского пояса Red Bull BC One

Intact, экс-судья мирового финала Red Bull BC One

Брейкинг – живой и популярный среди молодёжи танец. Он сочетает в себе множество различные элементов из боевых искусств, классических танцев, джаза, степа. Именно этим он и привлек Международный олимпийский комитет.

"Олимпийский" брейкинг не должен отличаться от брейкинга, который мы все любим. Если трюки и силовые движения выполнять без музыки и ритма, то не будет никакой разницы между танцем и гимнастикой. Стиль, манера, харизма и характер должны остаться на первом месте.

Би-боям и би-герл просто необходимо показывать во время выступления "свежие" движения. С появлением Instagram это становится сложнее делать. Теряется эффект неожиданности. Важно оставлять немного "фреш" за спиной.

При подготовке к Олимпиаде также необходимо жестко фильтровать людей, которые займут судейские места. В Мировой спортивной федерации нет би-боев и би-герл. Соответственно нам еще предстоит найти с ними общий язык.

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Как получить судейскую категорию Для получения судейской категории нужно состоять в Федерации танцевального спорта. Далее необходимо сдать экзамены на практику и теорию. И только потом танцор получит соответственный сертификат.

KIM, победительница украинского этапа Red Bull BC One 2021

KIM: "Для меня важно быть тем, кто меняет игру, а не побеждает" / Фото – Никита Завилинский, Red Bull Content Pool

В брейкинге главное – быть мастером ситуации. В этом и проявляется профессионализм. Сделать сверхподготовленный чистый сет – это здорово, но не приоритет. Как говорится в одной притче: "Чай меняет воду, а не она его". Для меня важно быть тем, кто меняет игру, а не побеждает. Считаю, что у меня получилось (речь идет о Last Chance Cypher – 24 канал).

15 лет назад мы с девочками основали первую би-герл crew (с англ. "команда" – 24 канал) в Украине. Это была настоящая революция в мире украинского брейкинга. Ребята в батлах сначала вели себя с нами нелепо, но своей дерзостью мы с этим покончили. Сейчас би-герл получают огромные гонорары и судят танцоров на ровне с би-боями.

Раньше и чемпионата Red Bull BC One для би-герл не было, но многое изменилось. Правда девочкам те же power moves (набор вращений в брейкинге – 24 канал) делать намного сложнее в силу природы и физики. И это должно учитываться и респектоваться больше.

Би-герл Logistx из США одолела в финале Red Bull BC One би-герл Vavi из России

Параллельно с тренировками я совмещаю материнство. Моей дочке Еве скоро исполнится семь лет. С появлением ребенка больше ценишь момент. Какое-то время у меня не было желания батлить, но энергия и запал постепенно вернулись.

Брейкинг – один из самых зрелищных и популярных танцев среди молодежи. Многие ли сейчас смотрят трансляцию спортивной ходьбы? Вряд ли. А вот брейкинг точно сможет взбодрить "олимпийскую движуху". Хотя никто не отменял политический аспект оценки. Вспомним то же Евровидение.

Интересно знать! Украинские спортсмены получили за золотые, серебряные и бронзовые медали на 32-х Олимпиаде-2020 в Токио 125, 80 и 55 тысяч долларов соответственно. То есть, брейкеры из Украины смогут претендовать на приличную награду от страны, если покажут хороший результат на Олимпийских играх в Париже.

Kyzya, победитель украинского этапа Red Bull BC One 2021

Kuzya: "Брейкинг – это больше про характер, подачу, экспрессию" / Фото – Little Shao, Red Bull Content Pool

Карантин помог мне ментально справиться с перегоранием, которое гложило меня какое-то время. Во время него открыл для себя направление movement – практику осознанных движений. Благодаря ей лучше ощущаю свое тело, как бы веду с ним диалог.

Movement построен на игре, на взаимодействии с партнером, на какой-то отвлеченности от себя взрослого. С годами брейкинг только молодеет. Батловать с 17-летнимми действительно трудно. У них более молодой и выносливый организм. Да и ребенок видит очень много материала в интернете. Но опыт и стратегия тоже важны.

15-16 лет назад у меня не было интернета. В городе танцевали только пару человек. Я все еще помню, как поехал на свой первый фестиваль. После него закрывал глаза и видел все движения, позиции. Для меня важно быть первым. Но для победы иногда нужно сто раз проиграть.

Пару раз я прекращал танцевать. Думал, что нужно найти более серьезное занятие. Мальчик и танцует? От стереотипов мы полностью не избавились. И вот брейкинг включают в программу Олимпиады. Теперь все понимают, что это серьезно.

Я расцениваю Олимпийские игры, как отдельную платформу для творчества. Единственное – я бы хотел, чтобы представители из спорта считались с брейкинг-культурой, ее философией, подходами. Брейкинг – это больше про характер, подачу, экспрессию. Фристайл я вообще считаю одним из сложнейших составляющих брейкинга.