Серед українських танцівників у фінал Red Bull BC One потрапила лише бі-гьорл Stefani, яка родом із Харкова. Однак на чемпіонаті з брейкінгу вона представляла не Україну, а Велику Британію. Після успіху на національному відборі українці Kuzya та Kim не змогли подолати іспанського бі-боя Johnny Fox та французьку бі-гьорл Fanny у "турнірі останньої надії".

Напередодні фіналу головного у світі чемпіонату з брейкінгу сайт 24 каналу зустрівся із зірками Red Bull BC One. Під час розмови розбиралися, як змінився брейкінг із розвитком технологій та чи є йому місце на Олімпійських іграх. Поговорили й про ґендерну рівність у танцях та критеріях оцінки.

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Брейкінг, а не брейк-данс! Бути бі-боєм або бі-гьорл означає не тільки танцювати брейкінг, а й одягатися, ходити та спілкуватися певним чином, слухати хіп-хоп, а також цікавитися графіті, репом та ді-джеїнгом. Тому не можна обмежуватися лише танцем і називати брейкерів брейк-дансерами.

Neguin, переможець Red Bull BC One 2010

Neguin: "На великій сцені, на вулицях, на телебаченні брейкінг все одно залишиться брейкінгом" / Фото – Facebook-сторінка Bboy Neguin

Танець – це спосіб самовираження, який при цьому надихає інших. Але мені натхнення допомагають знайти саме подорожі. Минулого місяця я побував у чудовому місті Київ (Neguin був одним із суддів нацвідбору Red Bull BC One 2021 – 24 канал). Україна стала 142-ю у списку країн, які я відвідав.

Подорож дає не лише досвід, а й можливості. Стиль, фірмові рухи, спосіб життя, техніка, а також енергія танцюристів з різних континентів сильно відрізняється. Цікаво спостерігати за ними та обмінюватися досвідом.

З часів 90-х специфіка проведення танцювальних чемпіонатів сильно змінилася. Поза батлами я товаришую зі своїми суперниками бі-боями, адже повага і любов – понад усе.

Впевнений, що брейкінг просто має бути серед олімпійських видів спорту. Згоден, цей танець спочатку був частиною вуличної культури, проте це не заважає йому вийти на світовий рівень. На великій сцені, на вулицях, на телебаченні, брейкінг все одно залишиться брейкінгом.

Red Bull BC One дає багато можливостей танцівнику. Через два роки після перемоги на чемпіонаті я виступав з Мадонною у культовому турі (The MDNA Tour – 24 канал). Насправді ми з нею навіть рік зустрічалися. У мене була чудова можливість познайомитись і попрацювати з нею.

Я тривалий час поєднував бразильське джиу-джитсу, капоейру та скейтбординг із брейкінгом. Завдяки такому підходу у мене виробився власний оригінальний стиль танцю. Коли у вашому виступі багато слів не лише з брейкінгу, а й з інших мистецтв, то вам простіше говорити з глядачами.

Казахський бі-бой Amir – новий володар чемпіонського поясу Red Bull BC One

Intact, екссуддя світового фіналу Red Bull BC One

Брейкінг – живий та популярний серед молоді танець. Він поєднує в собі безліч різних елементів з бойових мистецтв, класичних танців, джазу, степу. Саме цим він привернув увагу Міжнародного олімпійського комітету.

"Олімпійський" брейкінг не повинен відрізнятися від брейкінгу, який ми всі любимо. Якщо трюки та силові рухи виконувати без музики та ритму, то не буде жодної різниці між танцем та гімнастикою. Стиль, манера, харизма та характер мають залишитися на першому місці.

Бі-боям та бі-гьорл просто необхідно показувати під час виступу "свіжі" рухи. З появою Instagram це складніше робити. Втрачається ефект несподіванки. Важливо залишати трохи "фреш" за спиною.

Під час підготовки до Олімпіади також важливо жорстко фільтрувати людей, котрі займуть суддівські місця. У Світовій спортивній федерації немає бі-боїв та бі-гьорл. Відповідно нам ще належить порозумітися з ними.

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Як отримати суддівську категорію Для отримання суддівської категорії необхідно перебувати у Федерації танцювального спорту. Далі необхідно скласти іспити на практику та теорію. І лише потім танцівник отримає відповідний сертифікат.

KIM, переможниця українського етапу Red Bull BC One 2021

KIM: "Для мене важливо бути тим, хто змінює гру, а не перемагає" / Фото – Микита Завілінський, Red Bull Content Pool

У брейкінгу головне – бути майстром ситуації. У цьому й проявляється професіоналізм. Зробити дуже підготовлений чистий сет – це чудово, але не пріоритет. Як говориться в одній притчі: "Чай змінює воду, а не вона його". Для мене важливо бути тим, хто змінює гру, а не перемагає. Вважаю, що у мене вийшло (йдеться про Last Chance Cypher – 24 канал).

15 років тому ми з дівчатками започаткували першу бі-гьорл crew (з англ. "команда" – 24 канал) в Україні. Це була справжня революція у світі українського брейкінгу. Хлопці в батлах спочатку поводилися з нами безглуздо, але своєю зухвалістю ми з цим покінчили. Наразі бі-гьорл отримують величезні гонорари та судять танцюристів на рівні з бі-боями.

Раніше і чемпіонату Red Bull BC One для бі-гьорл не було, але багато що змінилося. Щоправда, дівчаткам ті ж power moves (набір обертань у брейкінгу – 24 канал) робити набагато складніше через природу та фізику. І це має враховуватися та респектуватися більше.

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Паралельно з тренуваннями я поєдную материнство. Моїй доньці Єві скоро виповниться сім років. З появою дитини більше цінуєш момент. Якийсь час у мене не було бажання батлити, але енергія та запал поступово повернулися.

Брейкінг – один із найвидовищніших та найпопулярніших танців серед молоді. Чи багато хто зараз дивиться трансляцію спортивної ходьби? Навряд. А ось брейкінг точно зможе підбадьорити "олімпійську двіжуху". Хоча ніхто не скасовував політичного аспекту оцінки. Згадаймо те саме Євробачення.

Цікаво знати! Українські спортсмени отримали за золоті, срібні та бронзові медалі на 32-х Олімпіаді-2020 у Токіо 125, 80 та 55 тисяч доларів відповідно. Тобто брейкери з України зможуть претендувати на пристойну нагороду від країни, якщо покажуть добрий результат на Олімпійських іграх в Парижі.

Kyzya, переможець українського етапу Red Bull BC One 2021

Kuzya: "Брейкінг – це більше про характер, подачу, експресію" / Фото – Little Shao, Red Bull Content Pool

Карантин допоміг мені ментально впоратися з перегорянням, яке гризло мене якийсь час. Під час нього відкрив для себе напрямок movement – ​​практику усвідомлених рухів. Завдяки їй краще відчуваю своє тіло, ніби веду з ним діалог.

Movement побудований на грі, на взаємодії з партнером, на якійсь абстрактності від себе дорослого. З роками брейкінг лише молодшає. Батлувати з 17-річними справді важко. У них молодший і витриваліший організм. Та й дитина бачить дуже багато матеріалу в інтернеті. Але досвід та стратегія теж важливі.

15-16 років тому я не мав інтернету. У місті танцювали лише кілька людей. Я ще пам'ятаю, як поїхав на свій перший фестиваль. Після нього заплющував очі і бачив усі рухи, позиції. Для мене важливо бути першим. Але для перемоги іноді потрібно сто разів програти.

Кілька разів я припиняв танцювати. Думав, що потрібно знайти серйозніше заняття. Хлопчик танцює? Від стереотипів ми повністю не позбулися. І ось брейкінг включають до програми Олімпіади. Тепер усі розуміють, що це серйозно.

Я розцінюю Олімпійські ігри як окрему платформу для творчості. Єдине – я б хотів, щоб представники зі спорту зважали на брейкінг-культуру, її філософію, підходи. Брейкінг – це більше про характер, подачу, експресію. Фрістайл я взагалі вважаю одним із найскладніших складових брейкінгу.