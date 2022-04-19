Почему бы и нет, – Тизенгаузен предположил, на какие страны пошел бы Путин, если бы взял Украину за 3 дня

Все отлично понимали, что Россия планировала захватить не только Украину. Она вовсе не была пределом фантазий российского президента Владимира Путина.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он отметил, что границы Украины не остановили бы амбиции Кремля.

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Кого хотел бы захватить Путин

По его словам, если бы Путин понимал, что захватит Украину за 3 дня – он бы строил планы дальше. Как подчеркнул эксперт, если тирана, людоеда и маньяка не остановить, то почему его должны останавливать границы Польши или небольшие в отношении Украины страны Балтии.

У него есть мысль восстановить советский союз, а Литва, Латвия и Эстония – бывшие советские республики. Почему бы и нет?

– допустил Тизенгаузен.

Он отметил, что если бы НАТО так же вяло реагировало, как на начальном этапе войны России против Украины (и как некоторые европейские лидеры), то Путин мог бы абсолютно спокойно пойти дальше.

Тизенгаузен предположил, какие страны хотел бы захватить Путин: смотрите видео