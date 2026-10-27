Плетенчук объяснил, почему Черноморский флот России не ремонтируют в Крыму

Российский Черноморский флот не может полноценно использовать ремонтную базу в оккупированном Крыму из-за угрозы украинских ударов. Поэтому Россия вынуждена искать другие места для обслуживания и размещения своих кораблей.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Почему Россия не может ремонтировать корабли в Крыму?

По словам Плетенчука, ремонтная инфраструктура на полуострове формально остается доступной, однако российские военные не могут безопасно ею пользоваться.

Ремонтная база в Крыму – это как пустая СТО: она вроде бы есть, и даже персонал ходит на работу, но вот беда – въезд заминирован. Желающих зайти в Крым и что-то там отремонтировать нет,

– подчеркнул Плетенчук.

Представитель ВМС добавил, что в оккупированном Крыму нет мест, где российские корабли могли бы чувствовать себя в безопасности во время длительного пребывания и ремонта. Аналогичные проблемы возникают и в других пунктах базирования, даже если там есть необходимые технические возможности.

Где Россия может размещать свой флот?

По оценке пресс-секретаря ВМС, одним из возможных мест базирования российских кораблей остается Новороссийск. Порт имеет защищенный периметр, достаточную глубину и необходимую причальную инфраструктуру для размещения значительного количества судов.

Другой вариант – Очамчира в оккупированной Россией Абхазии. Однако, по словам Плетенчука, эта гавань не приспособлена для размещения больших боевых кораблей Черноморского флота РФ. Ее возможности больше соответствуют потребностям морской охраны.

Напомним, ранее Плетенчук рассказывал, что российские суда, следующие из Босфора в порты России, в большинстве случаев отключают системы идентификации AIS.