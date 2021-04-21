Украинское по нидерландской цене: почему по делу "Роттердам +" никто не несет ответственность
Формула "Роттердам +" заслуживает того, чтобы попасть в учебники. Несмотря на то, что объяснить целесообразность ее применения ни у кого не получилось, наказать тех, кто на этой формуле заработал, также никак не удается.
Источник:"Подгорает" на 24 канале
Справу про збитки від формули "Роттердам+" знову поновили. Зокрема, це зробили вчетверте, якщо ви раптом збились з рахунку.
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У справі ніхто не несе відповідальність
Прокурора у цій справі, який вже тричі її закривав, знову не замінили. Однак це обіцяли ще після другого разу.
Це означає, що впродовж найближчого часу за завищення цін на електроенергію у 2016 – 2019 роках ніхто не відповість і гроші не поверне.
Сума чимала – майже 40 мільярдів гривень, якими свого часу збагатився Рінат Ахметов і які втратили ми з вами.
Рінат Ахметов / Фото EPA
Свого часу, бо формулу перестали використовувати у 2019 році, коли запустили ринок газу, насправді монополію.
Чому Ахметов досі не повернув гроші державі
Причиною є те, що журналісти-розслідувачі цю суму збитків змогли порахувати, а експерти СБУ – ні.
"У результаті ми з вами переплатили за нього, як за європейський, Ахметову. 85% відсотків українського вугілля видобувають шахти холдингу ДТЕК Ахметова, а ще ДТЕК володіє 80% українських ТЕС, де це вугілля спалюється за ціною "Роттердам+", – заявляли журналісти Bihus.Info.
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Експертиза, яку провели на замовлення детективів НАБУ у справі "Роттердам+", змогла окреслити фінальну цифру. За даними НАБУ, за період 2016 – 2019 років збитки складають понад 39 мільярдів гривень.
Тобто збитки, нанесені Офісу Президента після акції на підтримку Сергія Стерненка, змогли оцінити вже до вечора у 2 мільйони гривень. Водночас від формули, яка діяла 4 роки, ніяк не вдається.
Як у справі діє Венедіктова
Генпрокурорку Ірину Венедіктову можна запитати, коли їй набридне цей "прокурорський бальний танець".
У ньому вона робить крок вперед і підписує підозри у справі розкрадання активів "Приватбанку" на 140 мільйонів гривень, а потім 2 кроки обов'язково назад.
Зокрема, вона не змінює прокурора, який вже тричі закриває справу "Роттердам+" на 40 мільярдів гривень й заодно відправляє її на дорозслідування.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова / Фото Офісу генпрокурора
Не зрозуміло, чим особисто Венедіктовій настільки імпонує прокурор Віталій Пономаренко. Однак з огляду на те, як вона не хоче залишити його без роботи, він має бути не менше ніж двоюрідним братом невістки, тітка якої в Олега Татарова покоївкою працювала.
Прокурор Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+". І це попри те, що попередні його рішення аналогічного характеру скасовували прокурори вищого рівня і суд, які погодилися з позицією детективів про те, що оцінку справі має надати суд,
– заявляли в НАБУ.
Втім, ні суд, ні будь-хто інший оцінку справі так і не може надати десь з 2016 року.
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Експрем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що справа "Роттердам+" є неприйнятною. Він казав, що оцінка уряду буде дуже публічною.
Що відомо про формулу
Формулу "Роттердам+" винайшли ще у 2015 році. Тоді, після окупації частини Донбасу, нардепи хвилювались, що нам з вами не вистачить вугілля для теплоелектроцентралей. Тому вони вирішили докуповувати його за кордоном.
У тариф вони відразу заклали вартість вугілля на міжнародній біржі в порту Роттердам, а також доставлення в Україну. Звідси й назва – "Роттердам+".
Однак насправді, як кажуть експерти, більшість вугілля ніколи не потрапляла до Нідерландів. Його, як і раніше, постачали з Донбасу та Росії. Втім, розплачувались за нього, як за міжнародне.
Чому про "Роттердам+" варто згадувати зараз
Третє закриття справи – не єдиний привід згадати про "Роттердам+". Річ у тім, що 19 квітня 2019 року на Олімпійському стадіоні відбулися дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка.
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Там, зокрема, чинний президент запитував скільки "занесли" за "Роттердам+". Однак пройшло 2 роки.
Пане президенте, ваш ручний прокурор тричі відмовляє детективам НАБУ замінити прокурора у справі, тричі завертає її на половині шляху до суду, тричі покарання Ахметова за "Роттердам" не на часі.
Тож, переадресовуємо ваше запитання вам, пане президенте. В очікуванні відповіді – розходимось.
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