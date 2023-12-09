Военным нужно общение на равных, а не сочувствие

В октябре съездил выступить перед военными. С командой за 4 дня провели 9 концертов по разным направлениям: от Днепропетровского до Бахмутского, а закончили за Купянском. Я еще раз убедился, насколько им нужно внимание.

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Военные могут и не упоминать об усталости, которая накопилась за более чем полтора года войны, но она продолжает давить на них. Кто-то не был дома уже больше года. Некоторым некуда возвращаться.

Увидел уставшие глаза людей, иногда даже апатию. Но лучшее, что замечал после концерта – улыбки и желание общаться. Это настолько вдохновляет, дает силы и ощущение приобщения к важному делу. Когда военный подходит пообщаться, то понимаешь, как им необходимы такие обычные обыденные вещи.

Мы уже попробовали разные варианты выступлений: возили певцов и певиц, иллюзионистов, а в последнее время даже юмористов. На самом деле неважно, с какими выступлениями вы приедете, главное, чтобы это было искренне. Не стоит постоянно выражать соболезнования, им нужно общение на равных.

Поддерживайте военных своим вниманием и временем

Отдача военных огромная. Мы выступали и для 300 человек на лужайке, и для 15 в подвале под Бахмутом. Каждому из наших военнослужащих нужно внимание. Поэтому призываю артистов подвинуть свои графики, гастроли или отпуска.

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Поезжайте к военным на фронт или в госпитали. Не стоит забывать и о волонтерах, которым тоже нужна моральная поддержка. Помните и о медиках, ГСЧС, полиции и всех службах, которые сейчас работают в сверхнапряженном графике.

Если вы не артист, то уделите внимание вашим знакомым. Простое сообщение "Как ты?", видеоприветствие, которое вы можете отправить, чтобы они просмотрели, когда будут иметь интернет, фото улыбающихся детей, рисунки от школьников. Знаю отличный пример барбера Артура из Хмельницкого. Он раз в месяц ездит на передовую стричь ребят и таким образом возвращает их в обычную реальность.

Поддержите военных своим временем и вниманием. Главное – не останавливаться, ведь для них это важно!