Чего хотят республиканцы

Уже накануне голосования на закрытом брифинге с участием демократов и республиканцев стало понятно, что никакого взаимопонимания между ними найти не удастся.

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Республиканцы до сих пор настаивают на необходимости более жестких мер на границе между США и Мексикой. В то же время, демократы считают, что главный вопрос, который стоит решить – это вопрос выделения денег Украине, Израилю и Тайваню.

Разногласия между Республиканской и Демократической партиями США в подходе к миграционной политике и мерам безопасности на границе сохраняются несколько десятилетий подряд. Поэтому считать, что политикам накануне избирательного 2024 года удастся легко прийти к согласию – не стоит.

Президент США Джо Байден уже обратился к конгрессменам и назвал их отказ выделить деньги Украине "шокирующим". Пока не ясно, на какие уступки сенаторам республиканцам может пойти Байден для того, чтобы разблокировать решение о выделении помощи Украине.

Республиканцы считают, что Байден находится в слабой позиции, потому что не может позволить себе оставить Украину без помощи в критическом 2024 году. Да еще после того, как результаты контрнаступления ВСУ отличаются от тех ожиданий, которые были у США.

Многие в США считают, что 2024 год будет одним из самых непростых в российско-украинской войне, а невыделение помощи Украине лишь усилит позиции Путина, хладнокровно наблюдающего за политическим кризисом в США и дискуссиями в Европейском Союзе. Там выделение денег Украине также находится под большим вопросом из-за жесткой позиции венгерского премьера Виктора Орбана, известного своими хорошими отношениями с Кремлем.

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Республиканцы не скрывают своих намерений. Для того чтобы Байден мог получить от них согласие на помощь Украине, он должен пойти на значительные уступки. Об этом говорят даже сенаторы, известные своей позицией по поддержке Украины.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что будет призывать всех республиканцев голосовать против законопроекта, несмотря на то, что считает помощь Украине необходимой.

Еще один сенатор из республиканских сторонников Украины Митт Ромни также сказал, что поддержка Украины необходима, однако Белый дом должен осознать, какова реальность. А она якобы заключается в необходимости найти компромисс в вопросе границы с Мексикой.

Однако на самом деле с точки зрения республиканцев говорится не о компромиссе, а о желание унизить американскую Администрацию и лично Байдена. Республиканцы уже чувствуют себя в предвыборной борьбе. Многие из сенаторов хотят продемонстрировать свою лояльность предполагаемому претенденту на пост нового президента США Дональду Трампу, известному своей жесткой миграционной политикой.

Поэтому вопрос поддержки Украины становится для республиканцев даже не второстепенным, а третьестепенным, исключительно инструментом давления на демократическую администрацию. С каждым месяцем американской предвыборной борьбы вопрос помощи Украине будет отходить на второй план. Поэтому важно получить помощь сейчас, чтобы первую половину 2024 года Украина могла позволить себе интенсивное противостояние с Россией.

США могут повторить польский сценарий

Что происходит во время предвыборной кампании, украинцы могли увидеть на примере Польши. Руководители этой страны, которые перед выборами пытались создать для себя репутацию лучших и главных друзей Украины в ЕС и даже во всем мире, совершенно хладнокровно бросили польско-украинские отношения под грузовик своих предвыборных интересов. Сначала лидеры правящей партии "Право и справедливость" поддержали протест польских фермеров. Затем – протест польских перевозчиков.

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Руководство Польши совершенно не интересует, что эти протесты и их решения в угоду собственному электорату нарушают договоренности, достигнутые между Еврокомиссией, Польшей и Украиной. Да и решение самой ЕК, которая сняла для Украины ограничения и фактически перевела нашу страну на режим страны-члена ЕС как раз в связи с войной.

Теперь такая ситуация начинается и в США. Это тревожно, потому что Путин прекрасно понимает слабость демократии. Он знает, что электоральные политики ставят во главу угла именно собственную победу на выборах и могут благодаря этой цели пожертвовать стратегической безопасностью собственного государства, что уж говорить о других странах мира.

Поэтому важно, чтобы лидеры республиканцев были более ответственными и дальновидными, чем руководители Польши накануне выборов. Ситуация, в которой Украина не получит поддержку от США в критический момент войны, может потом отразиться на безопасности всей Европы и привести к тому, что на границах ЕС появится Россия в границах СССР.