Чого хочуть республіканці

Уже напередодні голосування на закритому брифінгу за участю демократів та республіканців стало зрозуміло, що ніякого порозуміння між ними знайти не вдасться.

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Республіканці досі наполягають на необхідності жорсткіших заходів на кордоні між США та Мексикою. Водночас демократи вважають, що головне питання, яке варто вирішити – це питання виділення грошей Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Розбіжності між Республіканською та Демократичною партіями США у підході до міграційної політики й заходів безпеки на кордоні зберігаються кілька десятиліть поспіль. Тому вважати, що політикам напередодні виборчого 2024 року вдасться легко дійти згоди – не варто.

Президент США Джо Байден вже звернувся до конгресменів і назвав їхню відмову виділити гроші Україні "приголомшливою". Наразі не зрозуміло, на які поступки сенаторам республіканцям може піти Байден для того, щоб розблокувати рішення про виділення допомоги Україні.

Республіканці вважають, що Байден перебуває у слабкій позиції, бо не може дозволити собі залишити Україну без допомоги у критичному 2024 році. Та ще й після того, як результати контрнаступу ЗСУ відрізняються від тих очікувань, які були у США.

Багато хто у США вважає, що 2024 рік буде одним з найбільш непростих в російсько-українській війні, а невиділення допомоги Україні лише посилить позиції Путіна, який холоднокровно спостерігає за політичною кризою у США та дискусіями у Європейському Союзі. Там виділення Україні також перебуває під великим питанням через жорстку позицію угорського прем'єра Віктора Орбана, який відомий своїми хорошими стосунками з Кремлем.

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Республіканці не приховують своїх намірів. Для того, щоб Байден міг отримати від них згоду на допомогу Україні, він має піти на значні поступки. Про це говорять навіть сенатори, які відомі своєю позицією щодо підтримки України.

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що буде закликати всіх республіканців голосувати проти законопроєкту, попри те, що вважає допомогу Україні необхідною.

Ще один сенатор з республіканських прихильників України Мітт Ромні також сказав, що підтримка України є необхідною, однак Білий дім має усвідомити, якою є реальність. А вона, мовляв, полягає у необхідності знайти компроміс у питанні кордону з Мексикою.

Однак насправді з погляду республіканців мовиться не про компроміс, а про бажання принизити американську Адміністрацію та особисто Байдена. Республіканці вже відчувають себе у передвиборчій боротьбі. Багато хто з сенаторів хоче продемонструвати свою лояльність ймовірному претенденту на посаду нового президента США Дональду Трампу, який відомий своєю жорсткою міграційною політикою.

То ж питання підтримки України стає для республіканців навіть не другорядним, а третьорядним, виключно інструментом тиску на демократичну адміністрацію. З кожним місяцем американської передвиборчої боротьби питання допомоги Україні буде відходити на другий план. Тому важливо отримати допомогу зараз, щоб першу половину 2024 року Україна могла дозволити собі інтенсивне протистояння з Росією.

США можуть повторити польський сценарій

Що трапляється під час передвиборчої кампанії, українці могли побачити з прикладу Польщі. Керівники цієї країни, які перед виборами намагалися створити для себе репутацію найкращих та найголовніших друзів України у ЄС та навіть у всьому світі, абсолютно холоднокровно кинули польсько-українські взаємини під вантажівку своїх передвиборчих інтересів. Спочатку лідери панівної партії "Право і справедливість" підтримали протест польських фермерів. Згодом – протест польських перевізників.

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Керівництво Польщі абсолютно не цікавить, що ці протести і їхні рішення на догоду власного електорату порушують домовленості, які були досягнені між Єврокомісією, Польщею та Україною. Та і рішення самої ЄК, яка зняла для України обмеження і фактично перевела нашу країну на режим країни-члена ЄС якраз у зв'язку з війною.

Тепер саме така ситуація починається й у США. Це тривожно, бо Путін прекрасно розуміє слабкість демократії. Він знає, що електоральні політики ставлять на перше місце саме власну перемогу на виборах і можуть завдяки цій меті пожертвувати стратегічною безпекою власної держави, що там вже говорити про інші країни світу.

Тому важливо, щоб лідери республіканців були більш відповідальними й далекоглядними, ніж керівники Польщі напередодні власних виборів. Ситуація, в якій Україна не отримає підтримку від США у критичний момент війни, може потім датися в знаки на безпеці всієї Європи і призвести до того, що на кордонах ЄС появиться Росія у кордонах СРСР.