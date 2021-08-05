Не встигли оговтатися після повітряного піратства, коли опозиційного журналіста затримали майже просто в небі, як стало відомо про новий наступ, цього разу на спортсменку, що мала представляти країну на Олімпійських іграх в Токіо. Мовитимесь про долю спортсменів у Білорусі та важливість їхньої покірності для самого Лукашенка.

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Тімановську намагались вивезти з Токіо

Представники білоруської нацкоманди відсторонили атлетку Христину Тімановську від участі в Олімпійських іграх й намагалися насильно вивезти з Токіо у Мінськ. Офіційна причина такої неласки – нібито незадовільний психологічний стан спортсменки.

Проте до цього Тімановська в соцмережі розкритикувала білоруських спортивних чиновників через те, що збільшили довжину естафети, яку вона мала бігти – без власного відома. До подібних забігів Тімановська просто не була готова.

Вочевидь поквитатися із незгодною спортсменкою вирішили різко та рішуче й спробували всупереч волі дівчини посадити її на літак. Водночас винятково через міжнародний розголос і втручання місцевої поліції це не вдалося зробити.



Тімановська розкритикувала білоруських спортивних чиновників / Фото Sputnik Беларусь

Чому спорт важливий для Лукашенка

Ця історія відбулася за класичної схемою білоруської влади, у разі критики чи протесту – чекайте на репресії. Але варто звернути увагу на питання спорту і влади в Білорусі під ширшим кутом.

Насамперед спорт важливий особисто для Олександра Лукашенка. Він палкий поціновувач хокею й сприймає спорт та спортивні досягнення Білорусі як можливість легітимізувати його режим на міжнародній арені.

Також спорт та спортивне керівництво в Білорусі перебувають під прямим контролем влади, і будь-які стратегічні чи іміджеві рішення не приймають без відома самопроголошеного президента.

Спортсмени й спортсменки користуються привілеями держави й повагою суспільства. Тому не дивно, що деякі з них стають показовою мішенню для репресій, коли виступають проти влади.

Представники спорту почали виступати проти режиму Білорусі

Під час післявиборчих протестів виступити проти режиму наважились чимало спортивних лідерів та лідерок. У серпні 2020 року понад тисячу спортсменів підписали відкритого листа із закликом провести нові вибори, припинити тортури та зухвалі затримання мирних демонстрантів.

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На лист відреагували передбачувано й у стилі Олександра Лукашенка. 60 підписантів виключили з національної збірної й позбавили державного фінансування. Деякі під тиском відкликали свої підписи, а інші зазнали прямого фізичного насильства, окрім того:

загалом 95 спортсменів затримали за участь в акціях протесту;

7 постраждали від політично вмотивованих переслідувань;

124 – зазнали інших форм репресій;

35 спортсменів та тренерів виключили з національної збірної.



На лист відреагували у стилі Лукашенка / Фото БелТА

Наслідки виступу Герасимені проти режиму

Це яскраво підтверджує історія плавчині Олександри Герасимені, яка виступила з критикою жорстких репресій проти демонстрантів. Після того як олімпійська чемпіонка залишила великий спорт, вона очолила мережу дитячих шкіл з плавання.

ЇЇ команда орендувала державні плавальні басейни, де тренувалися приблизноо 500 дітей. Через тиждень після того, як вона вперше висловилася в соціальних мережах, почалися проблеми з орендодавцями басейнів. Зрештою всі школи розірвали договори й діти залишилися ні з чим.

У відповідь на утиски спортсмени почали самоорганізовуватися, й активно брали участь в акціях протесту. Багато з них постраждали від репресій.

Тих, хто займався не лише спортом, звільняли з роботи, позбавляли доступу до тренувальних майданчиків, виключали з національної збірної та позбавляли держфінансування.

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Для підтримки спортсменів Олександра з колегами створили Фонд спортивної солідарності, який добивався співучасті міжнародних спортивних асоціацій щодо критики репресій в Білорусі. Успіхом фонду стало відсторонення Олександра Лукашенка з посади голови національного олімпійського комітету.

Звісно, це не могло пройти повз самого Лукашенка. У відповідь – проти Олександри Герасимені порушили кримінальну справу та звинуватили в заклику до дій, спрямованих заподіяти шкоду національній безпеці Білорусі.

Спортсмени Білорусі – у небезпеці

Про що говорять ці історії? Загалом про те, що спортсмени, разом з опозиціонерами, журналістами, культурними діячами, бізнесменами, правозахисниками, та зрештою з будь-ким іншим, не можуть почуватися в безпеці у власній країні, якщо наважились висловити незгоду з чинним режимом.

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Національні інтереси у відповідній історії стоять вище за індивідуальні свободи та права, а спортсмени – лише гвинтики в системі, які не можуть діяти самостійно. Наразі ці ситуації обговорює увесь світ, а отже все, ще є – шанси завдяки гласності ламати стіни беззаконня і безкарності в Білорусі.