По данным журналистов, решение о возвращении спортсменки в Беларусь принимал лично самопровозглашенный президент Александр Лукашенко со своим сыном Виктором.

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Тренер обматерил Тимановскую

Тренер сборной Беларуси по легкой атлетике с руганью обвинил Кристину Тимановскую в том, что она подставила всю команду.

В свое оправдание Юрий Моисевич сказал, что не мог сообщить спортсменке о том, что ее записали в команду на соревнования по непрофильной дисциплине. Он уверял, что для этого не было времени. Поэтому, по его мнению, спортсменка сама во всем виновата.

Тебе по психике ударило? Ну, какой это был секрет, бл*дь? Секрет от чего? Что тебя, извини, на*бать хотели? Мы просили тебя, бл*дь, как человека, нах*й. Хотели, чтобы ты бежала без этих мыслей. Все было сделано в угоду бл*дь, спортсмену. Понимаешь? В угоду вам. И чтобы спасти эту эстафету для страны,

– сказал Мойсевич.

Тренер уверен, что в любой ситуации надо продолжать борьбу. В качестве аргумента он привел то, что в футболе "нападающий становится на ворота и надевает перчатки".

Тренер считает, что спортсменка просто обижена.

Тимановская не ожидала такой реакции

В интервью ВВС спортсменка сказала, что не ожидала такой реакции на ее пост в инстаграме.

Также она выразила благодарность Польше за помощь, но в то же время заявляет, что не предавала Беларусь.

Я очень хочу вернуться домой, потому что там остались все мои родственники, друзья. Я родилась в Беларуси, я очень люблю свою страну. Я не предавала свою родину, как об этом говорят. Это мой дом,

– сказала Тимановская.

Атлетка удивлена, что ошибка руководства делегации Беларуси в Токио обернулась для нее политическим скандалом.

Скандал с Кристиной Тимановской: главное