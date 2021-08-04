За даними журналістів, рішення про повернення спортсменки в Білорусь приймав особисто самопроголошений президент Олександр Лукашенко зі своїм сином Віктором.

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Тренер обматюкав Тімановську

Тренер збірної Білорусі з легкої атлетики з лайкою звинуватив Христину Тімановську в тому, що вона підставила всю команду.

На своє виправдання Юрій Мойсевич сказав, що не міг повідомити спортсменку про те, що її записали у команду на змагання з непрофільної дисципліни. Він запевняв, що для цього не було часу. Тому, на його думку, спортсменка сама у всьому винна.

Тобі по психіці вдарило? Ну, який це був секрет, бл*дь? Секрет від чого? Що тебе, вибач, на*бати хотіли? Ми просили тебе, бл*дь, як людину, нах*й. Хотіли, щоб ти бігла без цих думок. Все було зроблено на догоду бл*дь, спортсмену. Розумієш? На догоду вам. І щоб врятувати цю естафету для країни,

– сказав Мойсевич.

Тренер впевнений, що у будь-якій ситуації треба продовжувати боротьбу. Як аргумент він навів те, що в футболі "нападник стає на ворота й одягає рукавиці".

Тренер вважає, що спортсменка просто ображена.

Тімановська не очікувала такої реакції

В інтерв'ю ВВС спортсменка сказала, що не очікувала такої реакції на її пост в інстаграмі.

Також вона висловила вдячність Польщі за допомогу, але водночас заявляє, що не зраджувала Білорусь.

Я дуже хочу повернутися додому, тому що там залишилися всі мої родичі, друзі. Я народилася в Білорусі, я дуже люблю свою країну. Я не зраджувала свою батьківщину, як про це говорять. Це мій дім,

– сказала Тімановська.

Атлетка здивована, що помилка керівництва делегації Білорусі в Токіо обернулася для неї політичним скандалом.

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