За даними журналістів, рішення про повернення спортсменки в Білорусь приймав особисто самопроголошений президент Олександр Лукашенко зі своїм сином Віктором.
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Тренер обматюкав Тімановську
Тренер збірної Білорусі з легкої атлетики з лайкою звинуватив Христину Тімановську в тому, що вона підставила всю команду.
На своє виправдання Юрій Мойсевич сказав, що не міг повідомити спортсменку про те, що її записали у команду на змагання з непрофільної дисципліни. Він запевняв, що для цього не було часу. Тому, на його думку, спортсменка сама у всьому винна.
Тобі по психіці вдарило? Ну, який це був секрет, бл*дь? Секрет від чого? Що тебе, вибач, на*бати хотіли? Ми просили тебе, бл*дь, як людину, нах*й. Хотіли, щоб ти бігла без цих думок. Все було зроблено на догоду бл*дь, спортсмену. Розумієш? На догоду вам. І щоб врятувати цю естафету для країни,
– сказав Мойсевич.
Тренер впевнений, що у будь-якій ситуації треба продовжувати боротьбу. Як аргумент він навів те, що в футболі "нападник стає на ворота й одягає рукавиці".
Тренер вважає, що спортсменка просто ображена.
Тімановська не очікувала такої реакції
В інтерв'ю ВВС спортсменка сказала, що не очікувала такої реакції на її пост в інстаграмі.
Також вона висловила вдячність Польщі за допомогу, але водночас заявляє, що не зраджувала Білорусь.
Я дуже хочу повернутися додому, тому що там залишилися всі мої родичі, друзі. Я народилася в Білорусі, я дуже люблю свою країну. Я не зраджувала свою батьківщину, як про це говорять. Це мій дім,
– сказала Тімановська.
Атлетка здивована, що помилка керівництва делегації Білорусі в Токіо обернулася для неї політичним скандалом.
Скандал з Христиною Тімановською: головне
- Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська записала відео в інстаграмі про те, що керівництво делегації не повідомило її про те, що вона записана у змаганнях з бігу.
- Через це відео делегація вирішила відправити спортсменку з Токіо додому.
- В інцидент втрутилась японська поліція, яка завадила вивезенню Тімановської.
- До Тімановської зателефонував прем'єр-міністр Польщі , який пообіцяв їй надати політичний притулок. Спортсменка погодилася і вилетіла до Варшави.