Используется 10% возможностей: почему ЕС поддерживает реформу речных перевозок в Украине

В Украине планируют начать реформу речных перевозок. Первый шаг уже был сделан – в конце апреля Верховная Рада приняла законопроект "О внутреннем водном транспорте". Впереди – второе чтение. Между тем в Евросоюзе подчеркивают важность его принятия.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава Представительства ЕС в Украине, посол Матти Маасикас на совместной пресконференции объяснили, почему принятие закона является важным для Украины. Детали – на сайте 24 канала.

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О каком законопроекте идет речь?

Законопроект 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте" готовился с учетом стандартов, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украина-ЕС. В первом чтении Рада приняла 24 апреля. Владислав Криклий рассказал о 1500 правок, которые должны быть проработаны ко второму чтению. Принятия закона, который по сути начинает реформирование речных перевозок в Украине, ожидают в июне.

Принятие законопроекта позволит, в частности:

либерализовать рынок и стимулировать международную торговлю: будут допускаться суда под иностранным флагом;

стимулировать судостроение: украинские предприятия возобновят работу, появятся новые рабочие места;

развивать водный путь между Украиной и Беларусью Е-40 (что означает дополнительные 7 млн тонн грузов в год);

упростить административные процедуры при регистрации судов и выдаче квалификационных документов;

имплементировать европейские нормы и привлечь новые иностранные инвестиции;

развивать пассажирские перевозки на Днепре, в том числе и международные;

ввести бесплатное прохождение шлюзов и частичное освобождение судов внутреннего плавания от сборов в морских портах.

Кроме того, предусматривается создание Государственного фонда развития внутренних водных путей, необходимого для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре и возможности повышения пропускной способности реки.

Почему закон важен для Украины?

Как отметил министр, документ – необходим для старта реформирования речных перевозок в Украине. А это, по его словам, является самым дешевым и наиболее экологичным способом доставки грузов. Так, после принятия закона, ожидают роста объема перевозок до 30 млн тонн в год (сейчас – 12 млн тонн). Таким образом государство ежегодно будет получать до 13-16 млрд гривен.

Также принятие законопроекта будет способствовать разгрузке дорог от грузовиков и, соответственно, экономии миллиардов гривен на их ремонт. Например, две баржи и буксир могут перевозить внутренними водами такое же количество груза, как 250 грузовиков.

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А развитие судостроения в Украине непосредственно создаст новые рабочие места и будет способствовать привлечению инвестиций – как украинских, так и иностранных.

Кроме того, законопроект включает нормы основных европейских директив в сфере внутреннего водного транспорта и требования, предусмотренные Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Поэтому это важно и в евроинтеграционном направлении.

Сегодня возможности Днепра используются только на 10%. Поэтому здесь есть большой потенциал (около 4 тыс. км потенциальных водных путей – 24). Но для этого нужны реформы... Европейский Союз тепло поддерживает законопроект и ожидает его принятия во втором чтении,

- отметил Матти Маасикас.

Посол также отметил: после принятия закона Украина будет получать больше инвестиций из Европы.