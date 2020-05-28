Використовується 10% можливостей: чому ЄС підтримує реформу річкових перевезень в Україні

В Україні планують розпочати реформу річкових перевезень. Перший крок уже було зроблено – в кінці квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт". Попереду – друге читання. Тим часом у Євросоюзі наголошують на важливості його прийняття.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій та голова Представництва ЄС в Україні, посол Матті Маасікас на спільній пресконференції пояснили, чому прийняття закону є важливим для України. Деталі – на сайті 24 каналу.

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Про який законопроєкт йдеться?

Законопроєкт 1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт" готувався з урахуванням стандартів, передбачених Угодою про асоціацію Україна-ЄС. У першому читанні Рада прийняла його 24 квітня. Владислав Криклій розповів про 1500 правок, які мають бути опрацьовані до другого читання. На ухвалення закону, який по суті розпочинає реформування річкових перевезень в Україні, очікують у червні.

Прийняття законопроєкту дозволить, зокрема:

лібералізувати ринок та стимулювати міжнародну торгівлю: будуть допускатися судна під іноземним прапором;

стимулювати суднобудування: українські підприємства відновлять роботу, з’являться нові робочі місця;

розвивати водний шлях між Україною та Білоруссю Е-40 (що означає додаткові 7 млн тонн вантажів на рік);

спростити адміністративні процедури при реєстрації суден та видачі кваліфікаційних документів;

імплементувати європейські норми та залучити нові іноземні інвестиції;

розвивати пасажирські перевезення на Дніпрі, зокрема й міжнародні;

запровадити безкоштовне проходження шлюзів та часткове звільнення суден внутрішнього плавання від зборів у морських портах.

Крім того, передбачається створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів, необхідного для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі та можливості підвищення пропускної спроможності річки.

Чому закон є важливим для України?

Як зазначив міністр, документ – необхідний для старту реформування річкових перевезень в Україні. А це, за його словами, є найдешевшим та найбільш екологічним способом доставки вантажів. Так, після прийняття закону, очікують зростання обсягу перевезень до 30 млн тонн на рік (наразі – 12 млн тонн). Таким чином держава щороку отримуватиме до 13-16 млрд гривень.

Також ухвалення законопроєкту сприятиме розвантаженню доріг від вантажівок і, відповідно, заощадженню мільярдів гривень на їх ремонт. Наприклад, дві баржі та буксир можуть перевозити внутрішніми водами таку ж кількість вантажу, як 250 вантажівок.

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А розвиток суднобудування в Україні безпосередньо створить нові робочі місця та сприятиме залученню інвестицій – як українських, так і іноземних.

Крім того, законопроєкт включає норми основних європейських директив у сфері внутрішнього водного транспорту та вимоги, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Тому це важливо і в євроінтеграційному напрямі.

Сьогодні можливості Дніпра використовуються лише на 10%. Тому тут є великий потенціал (близько 4 тис. км потенційних водних шляхів, – 24). Але для цього потрібні реформи… Європейський Союз тепло підтримує законопроєкт і очікує його ухвалення у другому читанні,

– зазначив Матті Маасікас.

Посол також наголосив: після прийняття закону, Україна буде отримувати більше інвестицій з Європи.