Досудебное расследование по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк завершено. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По словам прокурора в этом деле Андрея Синюка, сейчас собраны дополнительные материалы, для которых 11 июня следствие возобновляли, и вскоре материалы откроют стороне защиты. Об этом сообщило Громадське.

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Прокурор заявил, что выполнено все необходимые действия и собрано достаточно доказательств для принятия конечного процессуального решения, а именно – обращения в суд с обвинительным актом.

Объем дополнительных доказательств не является большим, и мы рассчитываем на быстрое ознакомление сторон с материалами производства,

– пояснил прокурор Андрей Синюк.

Суд должен был рассмотреть продление срока содержания под стражей Алексею Левину 25 июня, однако из-за отсутствия адвокатов заседание отложили.

Прокурор Андрій Синюк розповів про завершення досудового розслідування у справі вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк за підозрою Владиславу Мангеру та Олексію Левіну, яке раніше було відновлено через нібито тиск Владислава Мангера на свідків у справі pic.twitter.com/2sNP4Er5lg — hromadske (@HromadskeUA) June 25, 2020

Почему Левин скрывался и отказывался свидетельствовать

Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин во время судебного заседания объяснил, почему скрывался и отказывался давать показания.

Алексей Левин / Фото Громадське

Я просто видел, что сделали с Игорем Павловским (обвиняемый в сокрытии преступления – 24 канал). Он к этому делу вообще не имеет никакого отношения. Он никаким боком. Я изучил все тома всего дела. А вы видели, где его удерживали и сделали из него инвалида? Поэтому я просто испугался,

– сообщил Алексей Левин.

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В то же время Левин не прокомментировал ранее обнародованное видео, где он якобы рассказывал, как заместитель председателя Херсонского областного совета Евгений Рищук просил его "наказать Гандзюк".

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