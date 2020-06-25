Почему фигурант дела Гандзюк прятался: завершение досудебного следствия
Досудебное расследование по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк завершено. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
По словам прокурора в этом деле Андрея Синюка, сейчас собраны дополнительные материалы, для которых 11 июня следствие возобновляли, и вскоре материалы откроют стороне защиты. Об этом сообщило Громадське.
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Прокурор заявил, что выполнено все необходимые действия и собрано достаточно доказательств для принятия конечного процессуального решения, а именно – обращения в суд с обвинительным актом.
Объем дополнительных доказательств не является большим, и мы рассчитываем на быстрое ознакомление сторон с материалами производства,
– пояснил прокурор Андрей Синюк.
Суд должен был рассмотреть продление срока содержания под стражей Алексею Левину 25 июня, однако из-за отсутствия адвокатов заседание отложили.
Почему Левин скрывался и отказывался свидетельствовать
Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин во время судебного заседания объяснил, почему скрывался и отказывался давать показания.
Алексей Левин / Фото Громадське
Я просто видел, что сделали с Игорем Павловским (обвиняемый в сокрытии преступления – 24 канал). Он к этому делу вообще не имеет никакого отношения. Он никаким боком. Я изучил все тома всего дела. А вы видели, где его удерживали и сделали из него инвалида? Поэтому я просто испугался,
– сообщил Алексей Левин.
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В то же время Левин не прокомментировал ранее обнародованное видео, где он якобы рассказывал, как заместитель председателя Херсонского областного совета Евгений Рищук просил его "наказать Гандзюк".
Дело об убийстве Екатерины Гандзюк: что известно
- На общественную активистку и работницу исполкома Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк неизвестные напали 31 июля 2018 года. Тогда ее облили серной кислотой, в результате чего 40% ее тела получилоо ожоги. 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.
- Нападение совершили пять человек – Сергей Торбин, Вячеслав Вишневский, Никита Грабчук, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. В июне 2019 года они были признаны виновными в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Они получили от 3 до 6,5 лет.
- Расследование относительно нападения продолжилось, ведь заказчиков и организаторов не нашли. В конце концов один из фигурантов дела Алексей Левин бежал за границу. Его задержали в Болгарии 24 января 2020 года.
- В итоге досудебное расследование возобновили. Однако Левин отказывается давать показания в суде по этому делу. 25 мая суд решил оставить подозреваемого Алексея Левина под стражей до июля.
- СБУ и генпрокурор Ирина Венедиктова сообщили, что завершили досудебное расследование по делу об убийстве Екатерины Гандзюк 27 апреля 2020 года.
- Выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру.
- По версии следствия, конечным заказчиком преступления является Владислав Мангер. А организатором убийства был представитель банды Алексей Левин. То есть, Мангер по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк.
- Также экс-нардепу и экс-главе Херсонской ОГА Андрею Гордееву и бывшему заместителю главы Херсонской ОГА Евгению Рищуку. Они якобы тоже могли быть причастны к этому делу, подозрения не объявляли.