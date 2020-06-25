Чому фігурант справи Гандзюк переховувався: завершення досудового слідства
Досудове розслідування у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк завершено. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За словами прокурора у цій справі Андрія Синюка, наразі зібрані додаткові матеріали, задля яких 11 червня слідство відновлювали, і невдовзі матеріали відкриють стороні захисту. Про це повідомило Громадське.
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Прокурор заявив, що виконано всі необхідні дії та зібрано достатньо доказів для прийняття кінцевого процесуального рішення, а саме — звернення до суду з обвинувальним актом.
Об’єм додаткових доказів не є великим, і ми розраховуємо на швидке ознайомлення сторін із матеріалами провадження,
– пояснив прокурор Андрій Синюк.
Суд мав розглянути продовження терміну тримання під вартою Олексію Левіну 25 червня, проте через відсутність адвокатів засідання відклали.
Чому Левін переховувався та відмовлявся свідчити
Підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Олексій Левін під час судового засідання пояснив, чому переховувався та відмовлявся свідчити.
Олексій Левін / Фото Громадське
Я просто бачив, що зробили з Ігорем Павловським (обвинувачений у приховуванні злочину — 24 канал). Він до цієї справи взагалі не має жодного відношення. Він ніяким боком. Я вивчив всі томи всієї справи. А ви бачили, де його утримували і зробили з нього інваліда? Тому я просто злякався,
— повідомив Олексій Левін.
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Водночас Левін не прокоментував раніше оприлюднене відео, де він нібито розповідав, як заступник голови Херсонської обласної ради Євген Рищук просив його "покарати Гандзюк".
Справа щодо вбивства Катерини Гандзюк: що відомо
- На громадську активістку та працівницю виконкому Херсонської міської ради Катерину Гандзюк невідомі напали 31 липня 2018 року. Тоді її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого 40% її тіла зазнало опіків. 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.
- Напад здійснили п'ятеро осіб – Сергій Торбін, В’ячеслав Вишневський, Микита Грабчук, Володимир Васянович та Віктор Горбунов. У червні 2019 року їх було визнано винними в умисному нанесенні важких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Вони отримали від 3 до 6,5 років.
- Розслідування щодо нападу продовжилося, адже замовників та організаторів не знайшли. Зрештою один із фігурантів справи Олексій Левін втік закордон. Його затримали в Болгарії 24 січня 2020 року.
- У підсумку досудове розслідування поновили. Однак Левін відмовляється свідчити у суді по цій справі. 25 травня суд вирішив залишити підозрюваного Олексія Левіна під вартою до липня.
- СБУ та Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомили, що завершили досудове розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк 27 квітня 2020 року.
- Висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.
- За версією слідства, кінцевим замовником злочину є Владислав Мангер. А організатором вбивства був представник банди Олексій Левін. Тобто, Мангер за попередньою змовою з Левіним організував завдання тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк.
- Також екснардепу та ексголові Херсонської ОДА Андрію Гордєєву та колишньому заступнику голови Херсонської ОДА Євгену Рищуку. Вони нібито теж могли бути причетними до цієї справи, підозри не оголошували.