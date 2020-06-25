Досудове розслідування у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк завершено. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За словами прокурора у цій справі Андрія Синюка, наразі зібрані додаткові матеріали, задля яких 11 червня слідство відновлювали, і невдовзі матеріали відкриють стороні захисту. Про це повідомило Громадське.

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Прокурор заявив, що виконано всі необхідні дії та зібрано достатньо доказів для прийняття кінцевого процесуального рішення, а саме — звернення до суду з обвинувальним актом.

Об’єм додаткових доказів не є великим, і ми розраховуємо на швидке ознайомлення сторін із матеріалами провадження,

– пояснив прокурор Андрій Синюк.

Суд мав розглянути продовження терміну тримання під вартою Олексію Левіну 25 червня, проте через відсутність адвокатів засідання відклали.

Прокурор Андрій Синюк розповів про завершення досудового розслідування у справі вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк за підозрою Владиславу Мангеру та Олексію Левіну, яке раніше було відновлено через нібито тиск Владислава Мангера на свідків у справі pic.twitter.com/2sNP4Er5lg — hromadske (@HromadskeUA) June 25, 2020

Чому Левін переховувався та відмовлявся свідчити

Підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Олексій Левін під час судового засідання пояснив, чому переховувався та відмовлявся свідчити.



Олексій Левін / Фото Громадське

Я просто бачив, що зробили з Ігорем Павловським (обвинувачений у приховуванні злочину — 24 канал). Він до цієї справи взагалі не має жодного відношення. Він ніяким боком. Я вивчив всі томи всієї справи. А ви бачили, де його утримували і зробили з нього інваліда? Тому я просто злякався,

— повідомив Олексій Левін.

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Водночас Левін не прокоментував раніше оприлюднене відео, де він нібито розповідав, як заступник голови Херсонської обласної ради Євген Рищук просив його "покарати Гандзюк".

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