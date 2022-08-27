Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, сама формулировка "оружие, которое не достанет до россии" – очень интересна. Ведь и автомат Калашникова, если человек будет стоять у границы, уже сможет достать до территории оккупантов.

К теме Левое крыло партии Шольца требует перестать предоставлять Украине оружие и начать переговоры с россией

По его мнению, когда станет ясно, что Украина окончательно побеждает в войне, Шольц всегда сможет изменить позицию и сказать, что их неправильно поняли.

Кроме того, в затягивании военной помощи от Германии есть определенное логическое объяснение. За последние 10 лет у них настолько ухудшилась ситуация с армией, что они буквально не могут передавать много разного оружия для Украины.

Почему в Европе призывают Украину пойти на переговоры с россией

Недавно левое крыло партии Шольца обнародовало письмо с призывом прекратить предоставление Украине тяжелого вооружения и как можно быстрее организовать мирные переговоры. А посредником нужно поставить Китай.

По словам Краева, уже почти сентябрь – последний этап, когда можно приготовиться к отопительному сезону. Кроме того, именно в это время Европа должна реализовывать 7 пакет санкций и уже думать над принятием 8. А еще нужно набивать собственные хранилища нефтегазовыми ресурсами.

Именно сейчас Кремль активизировал ультраправые и ультралевые партии, десятилетиями получавшие деньги из России. россияне хотят хоть как-то еще заработать на отопительном сезоне.

У россии остается последняя возможность заработать хоть немного на этом отопительном сезоне. Потому что последние 2 месяца Россия ежедневно выжигает, если не ошибаюсь, до 10-15 миллионов долларов, ведь не может поставлять газ в Европу. Сейчас крайние левые и крайние правые, всегда финансируемые россией, начинают хором говорить, что войну надо заканчивать. А на каких условиях – им все равно,

– отметил Краев.

К счастью, сейчас поддержка Украины зависит от общественной поддержки. А даже в Германии 61% граждан поддерживают предоставление большей помощи Украине. Во Франции этот показатель – 64%, в Британии и США – более 85%.

"Нас спасает то, что в Европе настоящая демократия. Если политик хочет удержаться, ему нужно прислушаться не к спонсору, а к избирателю, – подчеркнул Краев.

Краев о позиции Германии по оружию для Украины: смотрите видео

Напомним, 25 августа Олаф Шольц посетил украинских военных, обучающихся в Германии на зенитных самоходных артиллерийских установках Gepard. Он отметил, что Украина имеет право защищать свою страну, целостность, независимость и суверенитет и пообещал, что будет продолжать оказывать военную помощь.