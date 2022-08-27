Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, саме формулювання "зброя, яка не дістане до росії" – дуже цікаве. Адже й автомат Калашникова, якщо людина стоятиме біля кордону, вже зможе дістати до території окупантів.

До теми Ліве крило партії Шольца вимагає перестати надавати Україні зброю і почати переговори з росією

На його думку, коли стане зрозуміло, що Україна остаточно перемагає у війні, Шольц завжди зможе змінити позицію та сказати, що їх неправильно зрозуміли.

Крім того, у затягуванні військової допомоги від Німеччини є певне логічне пояснення. За останні 10 років у них настільки погіршилася ситуація з армією, що вони буквально не можуть передавати багато різної зброї для України.

Чому в Європі закликають Україну піти на переговори з росією

Нещодавно ліве крило партії Шольца оприлюднило лист із закликом припинити надавати Україні важке озброєння та якнайшвидше організувати мирні переговори. А посередником потрібно поставити Китай.

За словами Краєва, вже майже вересень – останній етап, коли можна приготуватися до опалювального сезону. Крім того, саме в цей час Європа має втілювати 7 пакет санкцій та вже думати над прийняттям 8. А ще й потрібно набивати власні сховища нафтогазовими ресурсами.

Саме зараз Кремль активізував ультраправі та ультраліві партії, які десятиліттями отримували гроші з росії. росіяни хочуть хоча б якось ще заробити на опалювальному сезоні.

В росії залишається остання можливість заробити хоч трохи на цьому опалювальному сезоні. Бо останні 2 місяці росія щодня випалює, якщо не помиляюсь, до 10-15 мільйонів доларів, адже не може постачати газ в Європу. Зараз крайні ліві та крайні праві, які завжди фінансувалися росією, починають хором говорити, що війну треба закінчувати. А на яких умовах – їм все одно, – зазначив Краєв.

На щастя, зараз підтримка України залежить від суспільної підтримки. А навіть в Німеччині 61% громадян підтримує надання більшої допомоги Україні. У Франції цей показник – 64%, у Британії та США – понад 85%.

"Нас рятує те, що в Європі справжня демократія. Якщо політик хоче втриматися, йому потрібно дослухатися не до спонсора, а до виборця, – наголосив Краєв.

Краєв про позицію Німеччини щодо зброї для України: дивіться відео

Нагадаємо, 25 серпня Олаф Шольц відвідав українських військових, які навчаються в Німеччині на зенітних самохідних артилерійських установках Gepard. Він наголосив, що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет, та пообіцяв, що продовжуватиме надавати військову допомогу.