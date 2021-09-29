Почему GetContact опаснее мошенников: как избавиться от опасного приложения

Есть ли в вашем смартфоне приложение GetContact? Вы могли его установить с практическими целями: узнавать – не жулики ли вам звонят; или просто из веселого любопытства – как я записана в телефонной книге знакомых? Если он у вас есть, тогда у меня для вас плохие новости. Вы установили приложение, которое выполняет функцию мошенничества. Далее читайте на украинском языке.

По-перше, додаток GetContact збирає та акумулює ваші дані. Не тільки номер телефону, а e-mail, IP-адресу, геолокації, фото, вік, стать і так далі. Ці дані передаються третім особам з вашої згоди при реєстрації.

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Такі пакети безцінні для шахраїв, маніпуляторів, маркетологів. Саме вони допомагають персоналізувати повідомлення "під вас". Щоб ви точно помітили і відреагували.

По-друге, він копіює вашу телефонну книгу. І так, ці номери телефонів і те кому вони належать також передаються третім особам. І це один із способів встановити зв'язки між телефонами. Адже у вас є записи мама / тато / син? Не дивуйтеся потім чому телефонують бабці і вимагають викуп за внука.

І це лише основне. Там ще багато "приємних" сюрпризів.

Уявіть: на даний момент GetContact завантажило понад 120 мільйонів користувачів. Помножте цю цифру на кількість записів у вашій телефонній книзі. І отримаєте базу якою володіє і яку використовує, як йому захочеться, GetContact.

Нещодавно стало відомо, що GetContact зобов'язали передавати дані користувачів спецслужбам Росії.

Зручний додаток, правда ж (зла іронія)?

Моралі не буде. Буде прохання. Завжди нас заманюють на щось корисне, барвисте, безкоштовне. Дізнайтеся його ціну, перед тим як скористатися.

Якщо у вас уже встановлений GetContact, подумайте над тим, щоб його видалити. Так, це не врятує ті дані, які ви вже передали, проте, принаймні шахраї не будуть отримувати їх оновлення.

Наприклад, AIN недавно опублікував поради, як видалити додаток. Проте, на жаль, за інформацією від самих розробників, видалення профілю в GetContact не видалить автоматичні усі ваші злиті раніше номери з бази даних програми. Однак, деактивувати обліковий запис (аккаунт) все ж таки варто.

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Як деактивувати аккаунт в GetContact (алгоритм):

Відкрити додаток та перейти до меню "Інше"; Оберіть "Параметри", а далі – "Параметри аккаунту"; Перейдіть до розділу "Керування аккаунтом", клікніть "Заблокувати аккаунт" і підтвердіть дію.

Вуаля, вітаємо. Тепер ваші контакти не будуть доступні у додатку. Щоправда, примітка: так буде доти, поки ви не увійдете в GetContact повторно. А робити це я вам вкрай не раджу.

Щоб повністю прибрати свої дані з програми, слід виконати такі дії:

Перейдіть на сторінку офіційного сайту GetContact за посиланням: https://www.getcontact.com/en/unlist; Авторизуйтеся; Прогортати сторінку до самого низу і там клікніть на Visibility settings («Налаштування видимості»); Щоб ваші дані і теги не були доступні іншим користувачам, перемкніть повзунок у режим Off. Підтвердіть дію.

Тепер ваші дані надійно сховані від чужих очей та рук шахраїв.

Будьте обачні та пильні. Не забудьте розказати про ці випадки рідним та людям поважного віку. Оскільки першочергово аферисти та підозрілі додатки ціляться саме в них. І, зважаючи на інтенсивність реклами, шахраї налаштовані серйозно.