По сути, это то же самое, что делает Китай. Об этом 24 каналу сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Иран не пойдет на это

Сейчас проходят сверхтяжелые, но очень нужные для Ирана переговоры с США по открытию рынка нефти и снятию части санкций. "В такой момент Иран не сможет, даже "подковерно", помогать россии", – сказал Краев.

В качестве примера он привел Венесуэлу, которая пошла на переговоры с США, в результате – до конца года зафрахтовала себе 3,5 миллиона баррелей нефти для поставок на европейские рынки. "Для Ирана это очень важный и заманчивый кейс", – отметил эксперт.

Будут поддерживать информационно

Можно предположить, что поддержка Ираном россии будет скорее декларативной. "Они будут говорить: "Да, Запад виноват. Да, это расширение НАТО. Да, мы поддерживаем мирный путь решения и переговоры". Но реально россии ничего предоставляться не будет", – убежден Краев.

Китай может позволить себе так играть

Публично Китай заявлял, что не будет поставлять россии ни дроны, ни электронику, ни любое другое оружие. В то же время сегодня известно о продаже полупроводников и сырья, которое россия в будущем может использовать для финансирования своей военной машины. Краев объясняет, что это связано с предыдущими шагами. Дело в том, что Китай:

отказался от многомиллиардных инвестиций в проекты по природному газу до 2035 года;

запретил своим банкам иметь дело с российским внешним долгом;

заблокировал возможность торговать фьючерсами российских компаний на своих биржах.

По словам эксперта, Китай постоянно пытается выдерживать линию и "непомощи" россии, но и помощи, чтобы не ослаблять свои позиции против Запада. Важно также понимать, что Китай и Иран находятся в одной плоскости в контексте интересов, но в совершенно разных плоскостях в контексте потенциала.

Китай может позволить себе так играть – сначала подыгрывать Западу, потом россии. Сначала помогать, потом не помогать. У Ирана гораздо меньше пространства для маневров, несмотря на то, что он до сих пор под столь значительными санкциями, которые не могут позволить его экономике адекватно развиваться,

– резюмировал Александр Краев.

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